Antoine Wauters, Hélène Laurain et Aurélie Olivier sur France Culture

Les matins, de Guillaume Erner

Du lundi au vendredi de 6h30 à 9h

8h55 Le Regard culturel / Lucile Commeaux

Rentrée littéraire : Lucile Commeaux met en lumière 5 premiers nouveaux romans

Lundi 15 septembre : L'Entroubli de Thibault Daelman (Le Tripode), également dans la sélection maison Etudiants

Mardi 16 septembre : Combat de filles de Rita Bullwinkel (La Croisée - traduit de l'américain)

Mercredi 17 septembre : Les Crédits de Damien Peynaud (Notabilia)

Jeudi 18 septembre : La Bossue de Saō Ichikawa (Globe - traduit du japonais par Patrick Honnoré)

Vendredi 19 septembre : Vie Mort Vie de Chouf (Tumulte)

Les Midis de Culture, de Marie Labory

Du lundi au vendredi de 12h à 13h30

12h La Critique

Mardi 16 septembre : Littérature : Premiers romans, avec Johan Faerber et Romain de Becdelièvre

Les Projectiles de Louise Rose (POL)

Géographie de l’oubli de Raphaël Sigal (Robert Laffont)

Vendredi 19 septembre : Bande dessinée avec Joseph Ghosn et Victor Macé de Lépinay

Flatland. Aventure fantastique à plusieurs dimensions de Danicollaterale d'après le roman de Edwin A. Abbott (10 sept - Delcourt)

Flous artistiques de David Shaw (29 août - Dargaud)

J'aime bien le train, on a le temps de regarder de Yann Kebbi (5 sept - 2042)

13h La Rencontre

Lundi 15 septembre : Avec Antoine Wauters, écrivain, pour son roman Haute Folie (Gallimard)

Le Book Club, de Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 15 septembre : Le point de vue de l’esclave : rencontre avec Percival Everett

Avec Percival Everett pour James (Ed. De l’Olivier, traduit par Anne-Laure Tissut)

Mardi 16 septembre : Découvrir Écarlate, l’unique roman de Christine Pawlowska

Avec Pierre Boisson pour Flamme, volcan, tempête : portrait de Christine Pawlowska (ed. Sous-sol) et Blandine Rinkel, préfacière de la réédition du livre Écarlate de Christine Pawlowska (ed. du Sous-sol)

Mercredi 17 septembre : Maternité volcanique, avec Hélène Laurain

Avec Hélène Laurain pour Tambora (Verdier)

Jeudi 18 septembre : Poésie et déni de grossesse

Avec Aurélie Olivier pour Cordon tombe (Ed. Du commun)

Vendredi 19 septembre : Dans la bibliothèque de Ramzy Bedia

À Voix nue, de Corinne Renou-Nativel

Du lundi au vendredi de 19h30 à 20h

Jean-Paul Dubois, vivre plus qu'écrire

Jean-Paul Dubois est un écrivain auteur d’une vingtaine de romans, dont Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon récompensé en 2019 du Goncourt. Journaliste passionné par son métier, il a toujours été plus encore soucieux de sa liberté.

Écrivain dont des romans ont été couronnés du Femina et du Goncourt, Jean-Paul Dubois occupe pourtant une place résolument à part dans le milieu littéraire. A part géographiquement mais surtout de par son refus de sacraliser l’écriture qui doit passer après la vie. C’est par le journalisme qu’il a commencé à écrire, mais toujours avec le désir d’être seul maître de son temps, le luxe dont il a fait le pivot de sa vie.

Lundi 15 septembre : L’origine de la mélancolie

Mardi 16 septembre : Le journalisme et moi

Mercredi 17 septembre : Parfois j’écris tout seul - 1er volet : Le cas Dubois

Jeudi 18 septembre : Parfois j’écris tout seul – 2e volet Vous plaisantez, monsieur Dubois

Vendredi 19 septembre : La vie me fait peur

La série fiction

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

Les Misérables de Victor Hugo (Rediffusion)

Adaptation Hélène Bleskine / Réalisation François Christophe

Avec notamment Philippe Magnan (le narrateur), Jean-Marie Winling (Jean Valjean), Michaël Lonsdale (Monseigneur Myriel), Thierry Bosc (Le conventionnel), Laurence, Mercier (Mlle Baptistine)

Lundi 15 septembre : L'empereur, l'évêque et la vagabond

Jean Valjean, condamné pour le vol d’un pain est libéré après 20 ans de Bagne, en 1815. Il arrive dans la ville de Dignes.

Mardi 16 septembre : La pièce de quarante sous

Sur la route Jean Valjean a détroussé un petit ramoneur, il repense à la phrase de l’évêque et s’en va honteux, désespéré.

Mercredi 17 septembre : L'alouette

Pour payer la pension de Cosette aux Thénardier, Fantine trouve du travail dans la fabrique de Monsieur Madeleine alias Jean Valjean. devenu maire de la ville.

Jeudi 18 septembre : Fantine

L’inspecteur Javert arrête Fantine qui se livre à la prostitution après avoir été renvoyée de la fabrique sans que Monsieur Madeleine ne le sache.

Vendredi 19 septembre : Jean Valjean est rattrapé par son passé

Javert dénonce Jean Valjean et dévoile sa véritable identité à l’heure où un homme va être jugé à sa place.

L'instant poésie

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

De Léonie Pernet

Léonie Pernet est une musicienne, chanteuse, compositrice et productrice française. Formée à la batterie, elle s’est d’abord illustrée comme DJ avant de construire un univers musical singulier mêlant musique électronique, influences classiques, sons traditionnels et chant en plusieurs langues. Son parcours artistique s’inscrit dans une recherche de liberté formelle et d’expression personnelle. La poésie occupe une place centrale dans son œuvre, à la fois comme source d’inspiration, comme mode de pensée et comme matière textuelle.



Lundi 15 septembre : Yves Bonnefoy

Lecture par Florence Loiret Caille

Mardi 16 septembre : Gorge

Lecture par Florence Loiret Caille

Mercredi 17 septembre : Audre Lodre

Lecture par Lyes Salem

Jeudi 18 septembre : Antonin Artaud

Lecture par Lyes Salem

Vendredi 19 septembre : Isabelle Pernet

Lecture par Lyes Salem

Lectures du soir

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

La guerre des boutons (Rediffusion)

De Louis Pergaud / Réalisation Jean Couturier / Présentateur Madeleine Loisel

Les enfants du village de Longeverne forment ainsi une armée de soldats fidèles et courageux - Camus, La Crique, Tintin, Gambette et les deux frères Gibus -, gouvernée par Lebrac, qui doit prendre des décisions difficiles autant pour ne pas déshonorer ses troupes que pour lire la fierté dans les yeux de celle qu’il aime, Marie. Leur ennemi : l’armée du village voisin, les Velrans. C’est une guerre sans pitié, née de la volonté de ne surtout pas ressembler aux adultes - mais qui imite pourtant la vraie, parce que tout vaut mieux que le déshonneur. Lorsqu'ils remportent un combat, ils dépouillent les perdants de leurs boutons et de leurs lacets.

Lundi 15 septembre : La déclaration de guerre

Les deux Gibus ont été attaqués par les Velrans : on les a traités de couilles molles. Mais le chef de guerre de l’armée de Longeverne, Lebrac, a une idée qui vaut dès lors déclaration de guerre.

Mardi 16 septembre : Une grande journée

Après une longue journée d’école, les Longevernes livrent leurs premières batailles…

Mercredi 17 septembre : Les conséquences d’un désastre

Le drame de Lebrac se raconte, se déforme et se répète. Il faut absolument que Marie, son amoureuse, ait connaissance de ses exploits guerriers.

Jeudi 18 septembre : Le trésor de guerre

Lebrac demande à son armée de se cotiser pour constituer un trésor de guerre en secret.

Vendredi 19 septembre : “Faute d’argent, c’est douleur non pareille“

Les Longevernes remuent ciel et terre pour approvisionner le trésor.

Théâtre et Cie

Le dimanche de 20h à 22h

Cycle Racine avec la Comédie-Française

3/3 Athalie de Jean Racine

Une coproduction France Culture / Comédie-Française

Athalie règne sur le royaume de Juda. Adoratrice de Baal, elle pense avoir fait assassiner toute sa descendance. Elle ignore que son petit-fils Joas a été sauvé par Josabet et son époux le grand prêtre Joad, et qu’en secret, ils l’ont élevé dans le Temple sous le nom d’Éliacin.

Réalisation Louise Loubrieu

Avec la troupe de la Comédie-Française Véronique Vella (Josabeth, tante de Joas, femme du grand prêtre), Éric Génovèse (Joad, grand prêtre), Denis Podalydès (Abner, officier des rois de Juda), Sébastien Pouderoux (Mathan, prêtre apostat), Dominique Blanc (Athalie, aïeule de Joas), Danièle Lebrun (Agar, femme de la suite d’Athalie), Gaël Kamilindi (Zacharie, fils de Joad et de Josabeth), Nicolas Chupin (Nabal, confident de Mathan), Adrien Simion (Ismaël, chef des prêtres et des Lévites), Baptiste Chabauty (Azarias, chef des prêtres et des Lévites), Morgane Real (Salomith, sœur de Zacharie) et le comédien de l’académie de la Comédie-Française : Gabriel Draper (Joas, un enfant) et Sanda Bourenane ,Yasmine Haller (chœur, parties parlées)

Les musiciens Katia Krasutskaya et Yannis Roger (violon) / Maud Caille-Armengaud et Evolène Kiener (flûte) / Louise Pierrard (basse de viole) / Romain Falik (théorbe) / Ayumi Nakagawa (clavecin)

Les chanteuses Isaure Brunner, Léa Geerbrandt, Clélia Horvat, Clémence Hausermann, Héloïse Venayre, Violette Saraf.

