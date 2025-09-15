À Londres, la “liberté d’expression” et l’extrême droite : quand Orwell rencontre Gibson

Orwell, prophète de l’inversion

Dans 1984, George Orwell décrit la novlangue : une langue construite pour restreindre le champ de la pensée et transformer les concepts en leur contraire.

Exemples célèbres :

- War is peace (La guerre, c’est la paix)

- Freedom is slavery (La liberté, c’est l’esclavage)

- Ignorance is strength (L’ignorance, c’est la force)

L’effet est clair : la liberté n’est plus un droit, mais une chaîne ; la vérité n’existe plus que dans les slogans.

Liberté d’expression : un mot capté

Historiquement, la liberté d’expression a été brandie pour défendre :

– le droit de tous à s’exprimer,

– la protection des opinions minoritaires,

– la résistance à la censure d’État.

Mais dans les discours actuels de l’extrême droite, l’expression se retourne :

– elle sert à protéger les discours discriminatoires (racistes, sexistes, anti-immigrés),

– elle dénonce la « censure » dès qu’une plateforme modère des propos haineux.

– La liberté devient sélective : un droit de parler contre autrui, non plus avec lui.

La novlangue en action

Quelques slogans illustrent cette inversion :

« Free Speech, not Woke Speech »

La liberté est opposée à l’égalité : défendre le féminisme ou l’antiracisme devient une menace.

« Cancel culture is censorship »

Être critiqué n’est pas être censuré. Mais la critique publique est renommée censure, et le dominant se fait passer pour victime.

« You can’t silence us »

Répété par des figures disposant de chaînes YouTube, de plateaux TV, de millions d’abonnés. Se dire réduit au silence, tout en occupant le centre du débat.

« Freedom from censorship »

Derrière l’appel à l’ouverture, la suppression de la modération entraîne la prolifération de la haine et de la désinformation.

« Protect our children »

Un mot d’ordre en apparence bienveillant, mais utilisé pour justifier la censure de livres et les lois anti-LGBTQ+. La protection se mue en outil d’exclusion.

Les algorithmes, nouveaux architectes du discours

Twitter/X, Facebook, TikTok : leurs algorithmes cherchent avant tout à maximiser l’engagement. Or, ce qui attire l’attention, ce sont :

– les émotions fortes (colère, peur, indignation),

– les récits polarisants,

– les oppositions simplistes.

Résultat : les discours extrêmes et complotistes circulent plus vite et plus fort que les analyses nuancées.

Nous sommes à l’ère du Capitalisme de l’apocalypse ou le rêve d’un monde sans démocratie, comme l’écrit Quinn Slobodian.

Musk, en rachetant Twitter pour 44 milliards $, a assumé une vision idéologique du free speech (liberté d'expression) en réhabilitant massivement les comptes d’extrême droite.

TikTok, propriété de ByteDance, suscite l’inquiétude d’États qui y voient un outil de soft power chinois, capable d’amplifier la polarisation dans les démocraties occidentales.

Une hallucination consensuelle

En ouvrant, chaque jour Instagram, TikTok ou X, des milliards de personnes pénètrent un univers qui n’existe que par code, mais qui produit des effets réels — politiques, sociaux, psychologiques.

William Gibson, dans Neuromancien (Au diable vauvert, traduit par Laurent Queyssi), définissait le cyberespace comme une « hallucination consensuelle vécue quotidiennement par des milliards de gens ».

Cette formule résonne aujourd’hui. Nous ne voyons plus le monde brut, mais sa version filtrée par les algorithmes, un décor partagé, accepté, qui façonne nos émotions et nos jugements.

Orwell et Gibson, deux prophètes pour comprendre 2025

Orwell a montré comment les mots peuvent être retournés pour neutraliser la pensée critique.

Gibson a anticipé un monde où la réalité est médiée par un cyberespace collectif.

La manifestation de Londres illustre cette double prophétie : un langage vidé de son sens brandi dans un espace numérique qui amplifie les discours radicaux.

Sous couvert de défendre la liberté, ce sont en réalité les fondements mêmes de l’égalité et de la démocratie qui sont fragilisés.

Par Bernard Strainchamps

Contact : bs@bibliosurf.com