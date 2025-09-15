Le 26 septembre, une 2e journée de la Fédération des festivals BD

Programme des 2es Rencontres nationales du Club 99

9h

Accueil café

9h30-10h00

Introduction

En présence du député Charles Fournier (Indre-et-Loire, 1e circonscription), Vice-président commission des affaires économiques et coprésident du groupe d’études « ESS et RSE » à l’Assemblée nationale

10h-11h15

Panorama des festivals de bande dessinée : entre actions et créations

Ce tour d’horizon synthétise les leviers d’action qu’il est possible de mobiliser avec les festivals de bande dessinée en France, au croisement des champs artistique, culturel, éducatif et économique.

Pascale Issartel, Adjointe au chef du dépt des bibliothèques, Service du livre et de la lecture, Ministère de la Culture – Opération « Biblis en Folie”

Valentin Grimaud, Rectorat de Créteil, délégation académique à l’éducation artistique et culturelle, conseiller Livre, lecture, bande dessinée

Thomas Brochard, coordinateur de la Maison Fumetti – Ça va être super, BD collective sur le plan climat de Nantes Métropole

Amandine Doche, directrice artistique du festival BD Colomiers – Opération “All You Need Is Lire”

Bruno Genini, directeur de bd BOUM, pour ses actions de médiation culturelle – la BD comme outil d’inclusion pour les publics du champ social

Rencontre animée par Benjamin Roure, journaliste Livres Hebdo

11h15-11h45

Work Life Balance – Lecture performative d’Aisha Franz

Musique, images projetées et voix se croisent autour de la bande dessinée Work Life Balance (éd. L’Employé du Moi, sélectionnée au Festival d’Angoulême 2023).

Trois personnages tentent de réconcilier vie pro et vie perso dans un monde du travail absurde, guidés par une psy aux méthodes décalées.

11h45-13h

Expositions en bande dessinée : identifier et créer des outils pédagogiques

Les expositions en bande dessinée peuvent constituer l’identité artistique des festivals et deviennent de puissants outils pédagogiques. Immersives et accessibles, elles participent de la découverte des œuvres tout en éveillant curiosité, réflexion et émotion.

Marc-Antoine Mathieu, auteur et scénographe

Sammy Stein, auteur

Cécilia Le Métayer, responsable du pôle Jeunesse et BD à la bibliothèque Oscar Niemeyer au Havre et coordinatrice Un automne à buller

Sophie Mille, directrice des Rendez-vous de la BD d’Amiens

Louise Metayer, coordinatrice Central Vapeur Pro et Médiation

Rencontre animée par Lucie Servin

