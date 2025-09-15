La Tour de glace, une relecture du conte La Reine des Neiges

« J’ai eu la chance de découvrir Hans Christian Andersen à l’âge de cinq ans, quand ma mère me lisait inlassablement ses contes, dans des versions non expurgées. Ils continuent de me passionner par leur complexité humaine, leur peinture sensible et non moraliste de nos peurs et de nos désirs, tout autant que par l’imaginaire poétique qu’ils déploient », se rappelle la réalisatrice Lucile Hadzihalilovic.

Elle s'est inspirée librement du conte d'Andersen pour le transposer dans une réalité plus moderne, au détour des années 1970. Le film évoque par son scénario le milieu du cinéma, avec une star mystérieuse et troublante, Cristina, interprétée par Marion Cotillard...

« La Reine des neiges en particulier me fascine : une figure de la perfection et de la connaissance, inaccessible et mystérieuse, attirante et effrayante à la fois. C’est la rencontre de la jeune fille et de cette Reine qui a donné naissance à ce film », indique encore Lucile Hadzihalilovic.

La Tour de glace sera en salles à partir de ce 17 septembre 2025.

Par Antoine Oury

