Guillaume Viry reçoit le Prix Lorientales 2025 pour L'Appelé

La récompense salue depuis 2011 une œuvre publiée l'année précédente et traitant de l'univers oriental. Elle est portée par l’association Lorientales, ancrée au Pays de Lorient.

L'Appelé figurait dans la liste des ouvrages finalistes de la distinction, après un « choix qu'il a été difficile de faire compte tenu de la qualité des dix préfinalistes », comme l'indiquait le jury au moment de la présentation de cette sélection restreinte.

Le livre raconte l’histoire de Jean, appelé militaire en Algérie en 1962. De son service à la guerre, jusqu’à son retour en France où, trente ans plus tard, il meurt dans un asile, centré sur une mémoire troublée. Un incident — la confusion d’un prénom — ravive alors un passé enfoui, une blessure longtemps tue, mais jamais vraiment guérie.

Rappelons que L'Appelé, de Guillaume Viry, a déjà valu à son auteur le Prix des lectrices et des lecteurs des bibliothèques de la Ville de Paris, décerné en avril 2025.

L’Appelé incarne ainsi ce que le Prix Les Lorientales cherche : une œuvre capable de lier l’histoire et ses répercussions contemporaines, d’ouvrir des espaces de mémoire, de transmission, mais aussi de réveil. Le fait qu’il ait été élu au premier tour signale non seulement l’unanimité ou un soutien fort parmi les membres du jury, mais aussi que le texte avait, dès sa finaliste, un poids particulier par rapport aux rivaux.

L'année dernière, le Prix du livre Lorientales avait été décerné à Abdelkrim Saifi pour Si j'avais un franc, roman publié par les éditions Anne Carrière.

