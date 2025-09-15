Des nominations à la Commission de contrôle des livres jeunesse

De nouveaux membres rejoindront la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence, à compter du 22 septembre prochain. Quatre démissions ont en effet été enregistrées par cet organe du ministère de la Justice.
Le 15/09/2025 à 10:03 par Antoine Oury
Un arrêté du 9 septembre dernier, pris par le ministre de la Justice Gérald Darmanin, fait état de quatre remplacements au sein de la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence. Créée en 1949, cette dernière est chargée d'écarter de la production de livres jeunesse différents éléments jugés néfastes.
Parmi ceux-ci, la pornographie, l'incitation à la discrimination ou à la haine, ou encore l'atteinte à la dignité humaine, le trafic de stupéfiants, mais aussi la violence ou les crimes et délits. Un champ assez large, qui peut considérablement limiter la liberté d'expression des auteurs et illustrateurs.
En 2023, le travail de cette commission avait été mis en avant par son avis favorable à l'interdiction de la vente aux mineurs du livre Bien trop petit, de Manu Causse (éditions Thierry Magnier), pourtant destiné aux adolescents. Dans son avis transmis au ministère de l'Intérieur, la commission avait jugé ces passages « consensuels », recommandant une mesure qu'avait alors prise... Gérald Darmanin, qui était ministre de l'Intérieur.
Depuis février 2024, la commission est présidée par Odile Piérart, avec David Seiler comme secrétaire général.
Les remplacements au sein de la commission de surveillance et de contrôle :
Christine Margueritte, magistrat honoraire en tant que magistrat honoraire siégeant ou ayant siégé dans des tribunaux pour enfants, désigné par le Conseil supérieur de la magistrature, remplace Monique Marchand, en raison de sa démission ;
Adèle Loiseau, en tant que représentante du ministère de la Culture, remplace Léna Wallendorf, en raison de sa démission ;
Jean-Paul Arif, en tant que représentant des éditeurs de publications destinées à la jeunesse, remplace Xavier D'Almeida, en raison de sa démission ;
Bénédicte Brissart en tant que représentant du Défenseur des droits, remplace Vincent Lewandowski, en raison de sa démission.
Notons que les membres titulaires et suppléants sont nommés pour la durée restante du mandat des membres qu'ils remplacent.
Photographie : L'entrée du ministère de la Culture, à Paris
Par Antoine Oury
