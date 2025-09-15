Lézardes, d’Hélène Frédérick : un hymne aux failles qui nous tiennent debou

Difficile de le réduire à un genre ou à une intrigue : il tient à la fois du récit autobiographique, de la chronique ouvrière, de l’essai littéraire et du chant de mémoire. Le mot-titre, emprunté au lexique typographique, désigne ces raies blanches surgissant dans une composition — accidents à corriger, imperfections à réparer. Mais Frédérick les revendique comme des brèches par où circule la vie.

Le livre s’ouvre dans le quotidien d’un atelier de correction, entre cliquetis d’ongles sur clavier et humeurs d’iconographes. C’est le décor d’un métier discret, souvent invisible, mais au cœur de la fabrique du texte. L’autrice y scrute ses gestes, ses doutes, ses erreurs même — jusqu’au mauvais folio laissé au sommaire — comme autant de révélateurs d’un rapport intime à la langue : amour des phrases bancales, refus du lisse, désir d’aspérités.

Derrière l’évocation de la routine se profile une réflexion plus vaste : que devient l’art de corriger, dans un monde éditorial précarisé, où les rédactions s’éteignent à petit feu ? Le cassetin vidé, les affiches arrachées, la solidarité qui s’effrite : le livre documente une lente disparition.

Mais Lézardes n’est pas seulement un témoignage sur une profession en déclin. C’est aussi une enquête poétique sur une filiation invisible : celle des outsiders, correcteurs anarchistes, figures insoumises comme May Picqueray ou Rirette Maîtrejean, qui firent de la langue un lieu de résistance.

Ces femmes, autodidactes, farouchement indépendantes, prirent leur liberté « dans les lézardes du monde », loin des projecteurs, et trouvent ici une place dans la mémoire collective. Frédérick leur rend hommage en tressant leur destin au sien, comme pour affirmer qu’écrire revient aussi à prolonger des lignées oubliées.

Le texte oscille constamment entre l’intime et l’historique. Les souvenirs d’enfance dans un bungalow québécois fissuré, la robe noire à col Claudine piochée dans un sac d’occasion, les départs précipités de Montréal pour Paris : autant de scènes personnelles qui trouvent écho dans une réflexion plus large sur l’exil, l’appartenance, la fragilité des existences. Chaque détail matériel — une virgule revendiquée par Baudelaire, une carte de tarot tirée au hasard, un établi encombré d’outils — devient métaphore d’une recherche identitaire et d’une poétique des failles.

La force de Lézardes réside aussi dans son écriture. Frédérick se méfie du « trop battu », de la fluidité sans relief qu’elle associe à une certaine tradition bourgeoise. Elle cherche ailleurs : dans la disharmonie, dans l’accroc, dans ce qui tremble. Loin de célébrer une prose uniforme, elle cultive l’inattendu de la phrase.

D’où la sensation, en lisant, de circuler dans un texte toujours sur le point de se fissurer, mais qui trouve dans ces craquelures son intensité poétique. La langue y est corps, désir, mémoire — une langue qui ne gomme pas ses anomalies, mais les érige en valeur.

On pourrait dire que Lézardes s’inscrit dans une veine documentaire, tant les références foisonnent : de Victor Serge à Virginia Woolf, de Balzac à Annie Dillard, la bibliothèque est omniprésente. Mais il ne s’agit pas d’érudition gratuite. Chaque citation, chaque nom convoqué agit comme une strate supplémentaire, une mise en résonance.

Le livre devient une mosaïque de voix, où se rencontrent ouvriers typographes, poètes, penseurs anarchistes, romanciers classiques et souvenirs familiaux. C’est une œuvre polyphonique qui fait dialoguer les morts et les vivants.

La valeur littéraire de Lézardes tient précisément à cette alchimie : un texte qui refuse le cloisonnement, qui brouille les genres, et qui assume sa fragmentation. Les « lézardes » sont ici autant des fissures existentielles que des choix esthétiques.

Dans une époque saturée de récits lisses et calibrés, Frédérick ose le discontinu, le bancal, le rugueux. Elle rappelle ainsi que la littérature ne se contente pas d’orner le réel : elle doit aussi en révéler les failles. Et qu’au creux de ces failles se loge, souvent, la liberté.

DOSSIER - Découvrez les romans de la Rentrée littéraire 2025

Par Victor De Sepausy

Contact : vds@actualitte.com