Javier Cercas embarque avec le pape François dans Le Fou de Dieu au bout du monde

Que se passe-t-il lorsqu’un écrivain athée, anticlérical revendiqué, se retrouve embarqué dans l’avion du pape François en route pour la Mongolie ? C’est cette situation improbable que Javier Cercas raconte dans Le Fou de Dieu au bout du monde, un livre à la fois intime, drôle et profond, où le récit de voyage se mue en méditation sur la foi, le doute et la littérature.

Le point de départ est limpide et bouleversant : la mère de l’auteur, fervente catholique, répète depuis la mort de son mari qu’elle le reverra après sa propre disparition. Cercas, rationaliste obstiné, s’interroge. Et s’il pouvait poser la question au pape lui-même ? La rencontre paraît invraisemblable, mais le Vatican lui ouvre ses portes.

L’écrivain accepte de suivre François jusqu’aux confins de la steppe mongole, avec en tête une interrogation aussi simple qu’absolue : la résurrection de la chair et la vie éternelle existent-elles vraiment ?

De cette prémisse presque romanesque naît un récit hybride. Cercas ne cache rien : son scepticisme, son humour caustique, son héritage espagnol marqué par l’anticléricalisme. Mais il ne se cantonne pas à la provocation. Au contraire, il adopte un regard curieux, parfois émerveillé, sur la figure d’un pape qu’il définit comme un « fou de Dieu ». Face à lui, il revendique sa propre position : celle d’un « fou sans Dieu », incapable de croire, mais poussé à chercher malgré tout.

Le livre raconte ainsi la genèse de ce projet, la proposition inattendue du Vatican, la préparation du voyage, puis les étapes qui mènent à l’entretien espéré avec le souverain pontife. Mais il ne se limite pas à une chronique d’événements. Tout au long du récit, Cercas mêle souvenirs personnels et digressions littéraires : son adolescence bouleversée par Unamuno, son admiration pour Bach, ses dialogues avec le cardinal Ravasi.

Chaque détour élargit la perspective : au-delà du reportage, Le Fou de Dieu au bout du monde devient une réflexion sur ce que signifie croire ou ne pas croire, sur le rôle de la littérature comme substitut à la foi, et sur la manière dont une tradition religieuse imprègne malgré tout ceux qui s’en détachent.

François apparaît sous plusieurs visages : héritier de François d’Assise, pape des périphéries, homme de contradictions qui fuit le faste romain pour chercher la vérité à Lampedusa, en République centrafricaine ou en Mongolie.

Cercas dresse un portrait nuancé, qui évite aussi bien l’hagiographie que la caricature. À travers anecdotes et citations, il montre un pape qui dérange son Église autant qu’il la renouvelle, qui insiste sur l’humilité et la joie là où tant d’autres prônaient la discipline et l’autorité.

Le récit frappe surtout par son énergie narrative. On retrouve le style Cercas : vif, ironique, habité de références culturelles, mais toujours ancré dans une quête existentielle sincère. L’auteur jongle avec des figures aussi diverses que Montaigne, Chesterton ou Nietzsche, tout en racontant avec une simplicité désarmante les angoisses de sa mère. Ce contraste donne au texte sa force : le lecteur oscille entre rire et gravité, anecdote savoureuse et méditation métaphysique.

Ce qui pourrait sembler un dispositif artificiel – un écrivain athée interrogeant un pape croyant – devient alors une aventure profondément humaine. Le livre n’offre pas de réponse définitive à la question de la résurrection. Mais il offre mieux : une exploration vivante du besoin de croire, de la peur de mourir, et du pouvoir des mots pour donner sens à ce qui échappe.

Voilà : un texte hybride, où se mêlent journal intime, reportage et essai. Et c’est précisément ce mélange qui en fait un « page-turner » inattendu : on se surprend à tourner les pages avec avidité, porté par le charme d’un narrateur qui doute, qui rit, qui s’énerve et qui, malgré tout, cherche la lumière.

En refermant ce livre, on a le sentiment d’avoir suivi deux voyages en parallèle : celui du pape François, qui continue d’arpenter les périphéries du monde, et celui de Javier Cercas, qui tente de combler, par l’écriture, l’absence de Dieu. À la croisée de ces chemins, le lecteur trouve un récit audacieux, ludique et profond, qui réussit à parler de foi sans dogmatisme, et de doute sans désespoir.

Par Nicolas Gary

