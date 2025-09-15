Nerona, la dictature à feu doux

Avec Nerona, Hélène Frappat transforme le populisme en sitcom et la dictature en fable familiale. Aux commandes de ce roman, la narratrice, Nerona elle-même, chef d’État mégalomane, se raconte entre deux discours politiques et quelques séances d’astrologie. On l’écoute relater son enfance cabossée, entre abandons paternels et incendie domestique, souvenirs où la voix maternelle et la superstition prennent déjà le pas sur la raison.

Sous des dehors burlesques, Frappat dresse ainsi le portrait d’un pouvoir guidé par le culte des origines et des traumatismes non digérés. Nerona, qui exige de se faire appeler « le Prince », incarne cette figure du leader fabriqué par l’histoire familiale, où le roman personnel justifie l’autoritarisme collectif. Le lecteur se laisse d’abord prendre à ce jeu de miroir, entre satire politique et autofiction fictive.

L’idée est mordante, le ton parfois savoureux, notamment quand la narratrice balance ses piques aux journalistes ou confond cyniquement maternité et conquête nationale. Sauf que le texte souffre ici et là de cette construction éclatée. Les scènes s’enchaînent sans fil narratif fort, entre pastiches d’interviews, dialogues familiaux et pastilles quasi télévisuelles. L’effet d’ironie se dilue à mesure que le roman s’éparpille.

Évidemment, Hélène Frappat ne nous embarque pas dans un roman à thèse, préférant l’esquive à l’argumentaire. Pour certains, le procédé tournera à vide : Nerona amuse plus qu’il ne dérange, laissant au lecteur l’impression d’une mécanique drolatique qui peine à trouver sa cible. Pourtant, la caricature d’un pouvoir grotesque, qui s'appuie sur un regard frontal, aurait gagné à plus de rigueur avec son propre dispositif.

Un texte qui brille par son audace initiale, à l’humour acide dans la cuisine familiale du totalitarisme.

Victor De Sepausy

