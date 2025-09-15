Claude-Alain Arnaud publie Monsieur Mouche, chronique d’un professeur humilié

Mais tout autour de lui semble conspirer pour l’humilier et l’écraser. Un voisin violent, Richard Comte, impose sa brutalité ; Thomas Fabri, un fan d’AC/DC à l’énergie tapageuse, le harcèle avec la gouaille d’un adolescent attardé ; au lycée, un élève insolent, Rémy Pastre, l’éprouve jour après jour. Partout, la même mécanique de persécution, les mêmes coups portés au corps ou à la dignité.

Le roman s’attache à ces détails du quotidien où se noue une tragédie silencieuse : insultes, regards, rires gras, coups symboliques ou réels. Mouche plie l’échine, supporte, endure. La force du texte tient à ce mélange d’ironie et de gravité, où la satire sociale ne masque jamais la douleur intime. Car derrière la façade comique d’un antihéros minuscule, c’est toute une société qui s’exhibe, brutale, indifférente, ravagée par les rapports de domination.

Claude-Alain Arnaud excelle à camper cette atmosphère étouffante sans jamais céder au pathos. Sa prose limpide installe une tension constante : le lecteur oscille entre compassion et désir de révolte, comme si chaque humiliation appelait en lui un sursaut de justice ou de vengeance. Le roman joue ainsi avec nos pulsions, révélant ce que nous serions tentés d’espérer quand l’ordre social et la morale semblent impuissants.

Monsieur Mouche interroge ce qu’il reste d’un homme lorsque les mots, sa seule arme, ne valent plus rien face aux poings, aux cris ou au mépris. Roman court et cinglant, il ose conjuguer humour noir et désespoir sans trahir la vérité de l’un ni de l’autre.

Dans ce récit à la fois cruel et profondément humain, la comédie se teinte de tragique, et l’effacement d’un professeur devient la métaphore d’un monde où la dignité vacille chaque jour un peu plus.

