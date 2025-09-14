Lors de la dixième session plénière du Sénat, la nouvelle loi a été approuvée. Elle modifie le Code pénal, le Code de procédure pénale et le Code pénal correctionnel. Elle introduit un article 74-1 spécifiant que les détenus peuvent obtenir une réduction de leur peine s’ils lisent des livres figurant sur une « liste spéciale » approuvée par le Centre républicain de spiritualité et d’illumination.

Par livre lu (et confirmé selon une procédure officielle), la peine peut être réduite de trois jours. Mais attention : le maximum est de 30 jours par an, rapporte Qalampir. Cette réduction ne s’applique pas aux personnes condamnées à la prison à vie, et concerne uniquement ceux qui sont déjà admissibles à la libération conditionnelle.

À qui profite la mesure ?

Selon les autorités, plus de 13 500 détenus pourraient bénéficier de cette possibilité. Le but affiché : renforcer le travail éducatif dans les établissements pénitentiaires, combattre l’isolement, favoriser la réinsertion, et encourager le respect des valeurs morales et éthiques.

Le chantier passe par la définition d’une liste officielle : tout livre doit être approuvé par le Centre de spiritualité, et la lecture doit être attestée. Une commission est chargée de vérifier que le livre a bien été lu dans son intégralité. Ensuite, le tribunal rend la décision finale de réduction de peine.

Enjeux, réactions et défis

Cette mesure, au premier abord humaniste, s’inscrit dans un contexte plus large : celui des réformes pénales voulues par le gouvernement ouzbek, visant à alléger le poids de l’assignation carcérale et à promouvoir une forme de rééducation plutôt que de pure punition.

Mais plusieurs voix s’élèvent, d’abord chez les défenseurs des Droits de l’Homme, qui craignent que la « liste spéciale » de livres ne serve aussi de filtre idéologique, ou qu’elle limite la liberté intellectuelle des détenus.

Ensuite, la question se pose de la mise en œuvre concrète : certifier la lecture complète, garantir l’accès aux livres, assurer que la commission soit impartiale, que les détenus aient le temps et les conditions pour lire sérieusement.

Enfin, certains s’interrogent sur l’effet réel : est-ce que trente jours de réduction, même maximalement obtenus, participent vraiment à la réinsertion ou simplement à une réduction marginale de durée de détention ?

Une mesure à double tranchant ?

Le symbolisme est fort : l’idée que lire, s’élever intellectuellement puisse devenir un chemin vers la liberté. Elle rejoint des réflexions littéraires anciennes sur le pouvoir des livres, sur la prison comme un lieu non seulement de souffrance, mais aussi de transformation. Et pourtant, l’ombre du contrôle de l’esprit plane. Que penser si l’orientation spirituelle et morale imposée via la sélection des ouvrages ne favorise qu’un discours officiel ?

De plus, cette mesure ne change rien aux conditions matérielles de détention — accès aux bibliothèques, qualité des ouvrages, encadrement — qui demeurent souvent problématiques selon les rapports des ONG. Oui, la loi pourrait être un pas vers une justice plus humaine. Mais seule sa mise en œuvre révélera s’il s’agit d’un progrès réel ou d’un geste symbolique.

Lire pour sortir, ailleurs dans le monde

L’Ouzbékistan, avec sa nouvelle loi, s’inspire explicitement de pratiques comme celles du Brésil, « Remission for Reading ». Depuis 2012, le Ministère de la Justice brésilien a mis en place une loi permettant aux prisonniers de réduire leur peine en lisant des livres et en rédigeant des comptes rendus (reviews).

Pour chaque livre lu et évalué favorablement, le détenu peut obtenir 4 jours de remise. Limite : jusqu’à 12 livres par an, ce qui représente jusqu’à 48 jours de remise annuelle. Le programme assure des adaptations : pour les illettrés, visuels, pour langue étrangère, etc. Les livres doivent venir des bibliothèques carcérales.

Bolivie : « Books Behind Bars »

En 2022, la Bolivie a lancé dans plusieurs prisons le programme Pages for pardons ? /Books Behind Bars : les détenus peuvent réduire une partie de leur détention en lisant des livres.

Le nombre de réductions (jours ou heures) varie selon le nombre d’ouvrages lus, et selon la note ou le test de compréhension. Le montant de la réduction reste modeste, souvent quelques jours.

Philippines

Un projet mené avec l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (UNODC) décrit un programme en prison aux Philippines, combinant clubs de lecture, discussions de groupe et interprétation artistique d’histoires. Les participants peuvent obtenir des « allowances » de temps — ce qui suggère qu’une forme de réduction ou de bénéfice temporel est accordée.

Crédits photo : MarkoLovric CC 0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com