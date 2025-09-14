Shot Ready : le livre de Stephen Curry, le shooteur fou, cartonne sur Amazon

L’ouvrage de plus de 400 pages, riche de plus de cent photographies souvent inédites, se veut à la fois témoignage intime et réflexion sur un parcours exceptionnel. « Nous voulions avoir quelque chose de tangible, pas seulement d’un point de vue sportif mais aussi de vie, pour montrer tous les hauts et les bas que j’ai traversés et ce que les autres m’ont transmis », explique Curry.

« Cela avait du sens, surtout alors que je suis encore sous les projecteurs, toujours en train de jouer. C’est un moment de réflexion mais aussi pour moi un moyen de me motiver à continuer et à tirer tout ce que je peux de ce jeu. »

Quatre fois champion NBA, médaillé d’or olympique et recordman des tirs à trois points, Curry a personnellement choisi toutes les images de l’ouvrage. « Il m’arrive encore de m’arrêter sur une photo pendant quelques minutes, pour me replonger dans l’instant et essayer de me souvenir exactement de ce que je pensais ou faisais à ce moment-là », confie-t-il.

Avec ce projet, l’athlète poursuit l’extension d’un empire qui dépasse largement les parquets. À côté de sa carrière sportive — il s’apprête à entamer sa 17ᵉ saison au plus haut niveau —, Curry développe sa marque Curry Brand avec Under Armour, dirige une société de production, s’est lancé dans le bourbon, a annoncé l’ouverture prochaine d’un restaurant, œuvre pour rendre le golf plus accessible et mène avec son épouse Ayesha une fondation dédiée à l’aide alimentaire et éducative aux enfants.

</center>

Pour Curry, il s’agit de creuser des passions multiples : « Je pense que je vais simplement plus loin dans les choses qui m’enthousiasment et me passionnent. Parfois, cela peut sembler beaucoup. Mais qu’il s’agisse de ce livre, de mon Underrated Golf Tour ou du bourbon, ce sont des façons de célébrer la vie, et je suis passionné par l’idée de partager tout cela avec ceux qui veulent écouter. C’est approfondir les choses, et prolonger une plateforme pour ce qui compte vraiment pour moi. »

Dans ses pages, Shot Ready délivre aussi un message universel, comme le souligne Curry : « Le succès ne ressemble pas toujours à ce que vous attendez, mais il est accessible à chacun d’entre nous lorsque la rigueur de notre préparation et la profondeur de notre foi rencontrent l’urgence du moment. C’est cela, être prêt à tirer. »

Le livre paraîtra en France mi-octobre chez Hugo & Cie, dans une traduction de Grégory Berge.

Crédits photo © NBA

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com