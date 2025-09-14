DC Comics arrête illico Red Hood, suite aux propos violents de la scénariste

Charlie Kirk a été mortellement touché par balle lors d’un événement universitaire à Utah Valley University, le jour même de la sortie du premier numéro de Red Hood. Ce personnage de l’univers DC Comics, est intimement lié à Batman et à la mythologie de Gotham. Son identité a changé au fil des décennies, mais il désigne aujourd’hui principalement Jason Todd, le deuxième Robin après Dick Grayson.

Après l’annonce du drame, Felker-Martin a publié sur la plateforme Bluesky des messages tels que « Thoughts and prayers, you Nazi bitch » et « Hope the bullet’s okay after touching Charlie Kirk » (« Pensées et prières, sale nazi » ; « J’espère que la balle va bien après avoir touché Charlie Kirk »). Des messages peu empathiques, assurément, et dont les captures d’écran ont circulé malgré la suspension temporaire de son compte.

DC Comics a réagi en annulant les commandes des numéros #2 et #3 de Red Hood et en accordant un crédit aux librairies pour les copies déjà vendues du numéro #1. La maison d’édition a invoqué le non-respect de ses « règles de conduite », attendus que les commentaires pouvaient être vus comme promouvant la violence ou l’hostilité.

Un cas isolé ? Pas totalement...

Depuis quelque temps, DC Comics fait l’objet de critiques pour sa tendance à annuler ou retarder des titres à forte visibilité liés à l’univers de Batman. Par exemple, la mini-série Joker/Harley : Malicious Intent a été retirée de la distribution, avec une re-solicitation prévue en 2026.

Un autre projet, Batman : Gargoyle Of Gotham, accumule les retards, tout comme le nouveau Batman par Jim Lee et Jeph Loeb dans le cadre de l’arc H2SH. Red Hood s’inscrit donc dans une série d’épisodes où les titres liés à cette figure emblématique — Joker, Harley Quinn, Red Hood, etc. — semblent particulièrement vulnérables aux décisions éditoriales abruptes.

Liberté d’expression vs responsabilité éditoriale

La situation interroge des frontières entre liberté d’auteur et responsabilité morale ou institutionnelle. Felker-Martin, dans un entretien avec The Comics Journal, a affirmé ne pas regretter ses propos, estimant avoir « écouté Charlie Kirk se comporter comme un nazi virulent pendant des années » et que ses propres mots ne lui semblaient pas si problématiques.

De son côté, DC insiste sur le fait que l’expression personnelle est acceptée tant que les paroles n'expriment pas une hostilité explicite ou ne promeuvent pas violence. La ligne devient mince.

Où commence la satire, la critique politique ou la provocation, et où finit le langage que la société et les maisons d’édition jugent inacceptable ? Ces problématiques ne sont pas neuves, mais s’intensifient à l’ère des réseaux sociaux où chaque mot peut devenir viral, chaque capture d’écran devenir décisive.

Réaction, projections, appréhension…

Parmi les réactions, on relève un soutien notable à Felker-Martin de la part de personnalités comme Roxane Gay, qui défendent le droit à l’expression, même provocatrice, estimant que la censure est un glissement dangereux.

Mais il y a aussi de l’inquiétude : pour les librairies, déjà engagées dans des commandes, pour les lecteurs, frustrés de voir des titres suspendus ou annulés après un seul numéro, parfois pour des raisons externes aux contenus du comics lui-même. Le cas Red Hood accentue cette tension entre l’attente de liberté créative et les impératifs commerciaux ou éthiques d’une grande maison d’édition.

L’annulation de Red Hood pourrait marquer un tournant. D’un côté, les éditeurs pourraient devenir plus prudents dans le choix de leurs collaborateurs ou dans la surveillance des propos publics de ceux-ci, par crainte de retombées médiatiques. De l’autre, les créateurs pourraient se sentir bridés, craignant que leurs opinions, même personnelles, aient des conséquences disproportionnées sur leur carrière ou sur leurs œuvres.

Pour DC, dont la marque Batman occupe une place centrale dans l’imaginaire populaire, chaque annulation ajoute au sentiment d’instabilité éditoriale. Les lecteurs habitués à suivre plusieurs titres liés à Gotham risquent de perdre confiance si les publications sont perçues comme soudaines ou arbitraires.

