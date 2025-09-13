Prix Maya 2026 : romans, BD et jeunesse, découvrez les 15 livres nommés

Porté par un réseau associatif engagé et soutenu par plusieurs organisations de défense animale, le Prix Maya s’affirme comme un rendez-vous unique dans le paysage littéraire français. À travers sa sélection 2026, il confirme sa vocation : faire de la littérature un espace de réflexion, de transmission et d’émotion autour des enjeux éthiques liés aux animaux et au monde naturel.

Catégorie Roman / Récit

La sélection met en lumière cinq textes où s’entrecroisent préoccupations écologiques, regards poétiques et fictions critiques :

En attendant les vautours de Sylvère Petit (Actes Sud)

L’invention de la mer de Laure Limongi (Le Tripode)

Les animaux de ce pays de Laura Jean Mckay, traduit par Lise Garond (Dalva)

Louve en juillet de Gabrielle Filteau-Chiba (Dépaysage)

Walabi d’Antoine Philias (Asphalte)

Catégorie Bande dessinée / Manga

Cinq créations graphiques, explorant autant l’humour que l’éveil des consciences :

À la poursuite de Jack Gilet de David Rate (Bamboo)

Alyte de Jérémie Moreau (2024)

Grizzly Jam d’Alice Chemama (Dargaud)

La meute de Grégory Delaunay (Delachaux et Niestlé)

La révolte sans précédent de Sandrine Deloffre et Guillaume Meurice (Dargaud)

Catégorie Littérature jeunesse

Enfin, la sélection jeunesse témoigne de l’importance de sensibiliser dès le plus jeune âge aux questions de biodiversité et de respect du vivant :

Chez nous, c’est vegan de Clara Cuadrado (Evalou)

Ça pousse où le jambon ? de Richard Monvoisin et Gra (Les Trois Canards)

Écoute les oiseaux des villes de Léna Mazilu, Yoann Guény et Maxime Zucca (Albin Michel)

Le Monde sauvage, tome 1 : Le Renard roux de Sylvain Bauduret (Éditions de la Gouttière)

Nils et Suzy de Layla Benabid et Cédric Péra (Melrakki)

Les lauréats seront choisis par un jury composé de cinq personnalités engagées : Élodie Vieille-Blanchard, autrice et spécialiste en nutrition végétalienne ; Pierre Lucot, responsable du pôle nature du Mouvement Utopia ; Marie-Claude Marsolier, directrice de recherche au CEA et autrice ; Camille Silvert, chargée de campagnes de l’association L214 Éthique & Animaux ; et Sophie Wyseur, vétérinaire et vice-présidente de Code Animal. L’annonce des résultats aura lieu en mars 2026 à Paris, avant une remise officielle des prix en juin à Tours, sous le matronage de l’artiste Florence Dellerie.

