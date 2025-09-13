Netflix mise sur la saga ”Chestnut Springs“, les romances d'Elsie Silver

La série Chestnut Springs se déroule dans une petite ville éponyme, nichée dans les Rocheuses canadiennes. Chaque tome met en scène un couple différent, dans un univers commun. Les personnages secondaires apparaissent d’un tome à l’autre, les lieux sont les mêmes, et les thèmes principaux tournent autour de la romance contemporaine mêlée aux difficultés personnelles, aux familles, aux blessures du passé, aux attentes sociales.

On compte cinq tomes traduits pour les deux premiers par Céline Badaroux, puis pris en charge par Anaïs Goacolou et publiés en France par BMR.

Et la saga se fit streaming

Côté écriture, Hannah Schneider — scénariste passée par Accused et The Waterfront — est attachée à l’adaptation. Un nom qui n’est pas anodin : Schneider a signé des épisodes de la série criminelle de Kevin Williamson sur Netflix, ce qui l’inscrit déjà dans l’écosystème du streamer.

Levy, lui, apporte le poids de 21 Laps (producteur de Stranger Things), sous accord de long terme avec Netflix — un partenariat entériné dès 2017 et régulièrement réaffirmé depuis. Un gage de capacité industrielle autant que de connaissance des rouages du service, utile quand il s’agit d’installer une nouvelle franchise romantique sur plusieurs saisons.

Qu’adaptera exactement la série ? Le cycle « Chestnut Springs » suit des romances contemporaines ancrées dans une petite ville rurale ; il comprend notamment Flawless, Heartless, Powerless, Reckless et Hopeless, publiés entre 2022 et 2023 et devenus favoris de communautés de lecture en ligne. Plusieurs inventaires de référence et la page autrice confirment cet ordre et cet ancrage « small town ».

Au-delà de l’annonce, deux signaux méritent attention. D’abord, l’absence — à ce stade — de casting, de showrunner officiellement nommé et de fenêtre de diffusion : on parle bien d’un projet « en développement », non d’une commande de série. Ensuite, le positionnement sur un sous-genre précis (romance western contemporaine) que Netflix regarde de près, tant les performances d’œuvres feel-good et de romances feuilletonnantes peuvent dynamiser l’engagement.

L’autrice, très suivie sur les réseaux, a confirmé l’accord et exprimé son enthousiasme, remerciant explicitement 21 Laps et Hannah Schneider. Cela peut paraître anecdotique, mais ces annonces publiques — posts, reels — servent souvent d’indicateurs d’alignement créatif entre équipes littéraires et audiovisuelles. Dans un secteur où des options expirent ou s’évaporent, voir l’autrice elle-même « valider » la trajectoire du projet rassure… tout en nourrissant l’impatience des lecteurs.

Reste la grande question : quel format retiendra Netflix ? Un livre par saison, à la manière d’une anthologie liée par un décor et un clan familial ? Ou un tissage plus resserré, alternant arcs et couples pour densifier la narration télévisuelle ? Les lecteurs connaissent l’ADN des romans : intériorité, rythme du quotidien, sensualité assumée…

Autant d’éléments qui demandent un travail d’adaptation précis pour trouver sur écran le juste équilibre entre tension émotionnelle et ressorts feuilletonesques. On devine l’ampleur du défi, mais aussi son potentiel, tant la base de fans est active et prescriptrice — un atout lorsque la découverte passe par l’algorithme.

