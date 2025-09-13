Illinois : les prisonniers privés des livres envoyés par leurs proches

À l’origine, plusieurs incidents avaient mis les autorités en alerte. Des gardiens avaient été hospitalisés après avoir été exposés à des substances toxiques dissimulées dans le courrier entrant, une méthode de contrebande déjà documentée depuis plusieurs années. Le syndicat des personnels correctionnels, AFSCME Council 31, a d’ailleurs publié en 2024 un rapport détaillant la montée en puissance des drogues de synthèse et des produits chimiques infiltrés par le biais du papier.

Pour les responsables de l’IDOC, la solution consistait à couper la menace à sa source : scanner tout le courrier, détruire les originaux après six mois et verrouiller l’accès aux livres qui n’arrivent pas directement d’une maison d’édition, rapporte WCIA.

Origine : un prétexte sanitaire ou sécuritaire ?

Concrètement, la mesure bouleverse les liens familiaux. La lettre manuscrite d’une mère, le dessin maladroit d’un enfant, le roman d’occasion offert par un grand-père : tout cela se voit désormais filtré, copié, réduit à une version impersonnelle. Les proches peuvent encore écrire, mais leur courrier est numérisé puis reproduit, parfois en qualité médiocre, avant d’être remis au destinataire.

Quant aux publications, toute tentative d’envoi privé est systématiquement refusée. Le règlement va même plus loin : les ouvrages usagés, annotés ou simplement abîmés — qualifiés de « modifiés » dans les textes — sont interdits, une définition floue qui laisse la porte ouverte à des interprétations arbitraires.

Les opposants dénoncent une attaque frontale contre l’accès à la culture. Les bibliothèques carcérales, souvent indigentes, peinent à compenser la perte des dons extérieurs. Dans de nombreux établissements, les détenus se retrouvent avec quelques étagères de manuels datés ou de romans usés, insuffisants pour répondre à la demande.

Réactions et inquiétudes

« C’est comme priver quelqu’un d’air frais », commente un bénévole d’association. Pour lui, le livre n’est pas seulement un objet de lecture : il est un vecteur d’humanité, un lien affectif qui dépasse les murs.

L’argument sécuritaire, lui, est contesté. Plusieurs organisations rappellent que la contrebande pénètre aussi par d’autres canaux, parfois en toute complicité avec des employés, et que la focalisation exclusive sur le courrier ne résout qu’une partie du problème.

En 2024 fut révélée l’existence d’un contrat de plusieurs millions de dollars entre l’État et un prestataire privé chargé de la numérisation du courrier. Une manne économique qui, selon les critiques, pourrait expliquer la rapidité avec laquelle la règle a été adoptée, sans véritable débat public ni consultation des familles.

La question juridique reste en suspens. Des avocats s’interrogent : l’interdiction d’envois privés ne viole-t-elle pas les droits constitutionnels des prisonniers à la correspondance et à la réception de publications ? Le caractère « d’urgence » de la règle empêche en outre tout processus normal de consultation, réduisant à néant la transparence attendue d’une réforme d’une telle ampleur.

Au cœur de la polémique, c’est une tension ancienne qui se rejoue : entre la sécurité d’un système carcéral surchargé et la dignité de personnes privées de liberté mais non privées de droits fondamentaux.

Les autorités invoquent la protection du personnel et la lutte contre le trafic de stupéfiants. Les familles, les associations et plusieurs élus voient, eux, une mesure disproportionnée, qui fragilise davantage les prisonniers et aggrave leur isolement. Derrière le débat, une question simple demeure : peut-on vraiment réhabiliter quelqu’un en lui retirant l’accès aux livres et à l’écrit ?

Crédits photo : mansurtlyakov1 CC 0

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com