20h30 le dimanche : Dan Brown, l'interview exclusive avec Laurent Delahousse

Sortie événement ce 9 septembre, Le Secret des secrets (traduction Dominique Defert et Carole Delporte), ce nouveau roman sera donc présenté par Dan en personne, face à Laurent Delahousse. Une interview exclusive annonce France 2 autour du sixième roman de la série mettant en scène Robert Langdon, professeur de symbologie à Harvard.

De nouvelles aventures pour Dan Brown

Dans Le Secret des secrets, Robert Langdon se rend à Prague pour assister à une conférence donnée par Katherine Solomon, spécialiste en noétique avec laquelle il entretient une relation personnelle. La chercheuse s’apprête à dévoiler une découverte révolutionnaire sur la nature de la conscience humaine, une thèse aux implications profondes, capable d’ébranler des certitudes établies depuis des siècles.

À LIRE - Découvrez la bibliothèque secrète qui a inspiré Dan Brown

Mais la soirée bascule rapidement : un meurtre brutal survient, semant la confusion, et Katherine disparaît en emportant son manuscrit. Dès lors, Langdon se retrouve entraîné dans une course contre la montre pour la retrouver.

Ses recherches l’exposent à des ennemis bien réels, notamment une organisation secrète déterminée à empêcher que les révélations de Katherine ne soient rendues publiques. À cette menace s’ajoute une autre, plus ancienne, enracinée dans la mythologie de Prague : celle du Golem, créature légendaire qui plane comme une ombre inquiétante sur l’intrigue.

CHRONIQUE - Dan Brown et Ken Follett... pourquoi choisir ?

De fil en aiguille, la quête de Langdon le conduit de Prague à Londres, puis à New York. Il doit non seulement déjouer les complots qui s’accumulent, mais aussi sauver Katherine et comprendre la véritable portée des recherches qu’elle préparait, des travaux susceptibles de bouleverser la manière dont l’humanité conçoit la conscience elle-même.

Et pour la suite

Dans le reste de l'émission, pour le "Face à l'écran", la comédienne Karin Viard reviendra sur son personnage de conseillère politique dans le film "Fils de" à l'affiche en ce moment, les rôles marquants de sa carrière et ses engagements.

Cristina Córdula, icône de la mode aux six millions d'abonnés, lance une nouvelle chaîne inédite consacrée au style et au bien-être. De ses débuts de mannequin à cette nouvelle aventure digitale, qu’est-ce qui anime cette femme qui a toujours su se réinventer ? Réponses dans l’entretien de la semaine.

Feu! Chatterton est de retour avec un quatrième album et une grande tournée. Ils seront en live avec leur titre « Allons voir » sur le plateau de « 20H30 »

Un extrait du livre de Dan Brown est proposé en fin d'article.

Crédits photo : Dan Brown © Ben Flythe

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com