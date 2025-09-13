Marianne Gokalp zouke avec le crabe

Elle vient de réussir son concours pour devenir professeure agrégée, et quatre jours après l’annonce des résultats, une petite tache rouge-noirâtre apparaît sur son soutien-gorge — « comme la fin d’un point d’interrogation dont le début [lui] aurait échappé ». Une écorchure que Marianne Gokalp transmute en une constellation littéraire que Colette Lambrichs, aux manettes des Éditions du Canoë, a eu le flair de répérer comme étant « une interruption de l’ordinaire, mais aussi un surpassement de l’extraordinaire ».

Sur le cancer du sein et ses sourdes attaques, nombre de récits ont déjà été livrés, et le jeune âge de la personne ciblée ne distingue pas à lui seul l’histoire ici offerte. C’est la manière même d’appréhender la maladie par le texte, non comme une matière abstraite ou une construction distincte, mais en tant qu’organe signifiant présence, perception, dialogue, qui en constitue la démarche rare. Les mots circulent et se positionnent ou flottent tous azimuts sur les pages du livre telles des cellules — saines et cancéreuses mêlées — avec qui il faut composer un langage, des mises au point, une confrontation.

Dans cette langue nouvelle, il y a le contenu médical, tout ce cortège qu’il faut intégrer au service du mot amputation — qui n’est pas synonyme de perte : « L’amputation est un geste ; la perte est le deuil d’un temps où ce geste n’a pas eu lieu. » Également, dans sa façon d’intégrer la maladie — de la comprendre, en somme, dans le sens de : contenir en soi —, la narratrice perçoit tout ce qui change dans le monde non pas avec les yeux d’une malade, mais en étant le cancer lui-même, ce qui lui permet d’escalader un autre niveau du réel sans passer par l’appel à la compassion ou au sentiment de pitié.

C’est bien là ce qui sidère dans ce récit sans équivalent. Poésie, réalisme, expression libre et acérée, interpellations (au corps soignant, à la famille, aux amis – à nous qui lisons) côtoient le descriptif d’une vie gémellaire avec la maladie qui n’est pas un parcours, mais la photographie en mouvement (différente d’un film) d’une cohabitation : les compromis qu’elle suppose, la réussite qu’elle peut impliquer, et ce n’est pas une affaire de chance. L’objectif, pour la narratrice qui s’exprime par le biais du « tu », est d’arriver au « je ». « Tu as dit je ; tu as dit trancher le sein indemne serait ta renaissance. »

Révéler le secret de la construction de ce livre serait détruire la spontanéité puissante qui s’en dégage — j’en ai pris plein la poitrine, et nul n’en sortira sans garder en mémoire le verbe Rafouster. Qu’est-ce que c’est ?

« rabrouer la morosité

se foutre de l’opinion des autres

faire de l’autodérision une forme suprême de dignité. »

Rafouster, c’est aussi oublier tous nos préjugés sur le crabe, c’est regarder le « zouk collé-serré avec la Faucheuse » que Marianne Gokalp nous donne à voir avec Une écorchure – révélation littéraire de tout premier plan en même temps qu’une appropriation à mains nues de la vie – se la fabriquer, cette vie-là, en obtenir « un certain poids ».

Par Martine Roffinella

