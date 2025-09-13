Aux vivants, de Karen Haddad : prendre la clé des champs

À cheval sur quatre continents et deux générations avant tout, Aux vivants, de Karen Haddad (éditions Arléa, septembre 2025), nous plonge dans le dédale de la vie de Mathilde, de ses parents aux deux hommes qu’elle aima de manière différente et complémentaire — et, pour tout dire, vitale. À la faveur d’une écriture élégante et pudique dans ses méandres mêmes, ce livre ausculte ce qui nous meut et nous échappe.

Être au monde

Née à Tibera, en Tunisie, Mathilde quitte ce pays très jeune pour la France, tandis que son climat devient hostile à sa population juive. Ses parents, Georges et Nina, optent pour Paris où, dans une certaine indigence, se recrée le berceau initial au gré des déménagements d’autres résidents du village, amis ou membres familiaux, loin de « la mer de diamants ».

Par les livres, la musique, par ses études, également, Mathilde va chercher sa place dans le monde, s’affranchissant par degrés, comme son père l’avait fait à son âge en gagnant un kibboutz en secret. Elle croise ainsi Laurent et Adrienne, un couple d’élites parisiennes promis à un bonheur qui avortera.

Bien plus tard, elle rencontrera Paul, alors que la fin rôde autour de ses parents, dépassés par le temps. Vie, mort, pertes et retrouvailles, ombres et lumières inattendues scandent alors son existence en quête d’une certitude qui tangue, de la faculté de pouvoir « dire adieu, enfin ».

L’ordre et son contraire

S’il en est ainsi, que tout oscille, c’est que deux lois s’affrontent au fil du roman, invoquées par Georges et Nina et reprises à son compte par leur fille qui brigue la première à travers le triangle qu’elle forme avec Laurent et Adrienne, pour un temps : la loi d’unité et celle de rupture. Les fêtes et les cérémonies auxquelles sacrifient les parents de l’héroïne ont pour objectif de nourrir la cohésion dont ils besoin pour vivre, le sentiment d’appartenance à un groupe infrangible en vue de conjurer « l’angoisse de la séparation », qui remonte, pour elle, à la nuit des temps.

L’ordre et l’ici même, l’identité, escortent la première loi, éprise d’absolu, quand le désordre et l’ailleurs, l’altérité, s’attachent à la seconde, relative par essence. Entre les deux tâtonne la liberté que poursuit Mathilde, en proie au doute, ce qu’expriment ses questions récurrentes. S’orienter n’a rien d’évident dans un monde mouvant, incertain, qui réclame des repères, mais aussi des changements.

La clé du désir

Dès son apparition, Paul est associé au chaos (« Ma vie est un désordre inutile », estime ce dernier), quand Laurent l’est pour lui à l’harmonie. De la sorte les deux hommes qui font battre le cœur de l’héroïne sont-ils conflictuels : l’un suggère une figure apollinienne, l’autre un ferment dionysiaque, comme l’étymologie de leur nom l’indique, au demeurant, le premier ayant trait au laurier et le second, par le biais de sa forme hébreu, Saul, primordiale, se rattachant au désir impérieux.

Or celui-ci, quelle qu’en soit la destination, se révèle être la boussole de Mathilde et, au-delà d’elle, la clé des champs des vivants, tel qu’un épisode obsédant le laisse entendre dans le roman, près d’une haie où s’ouvre une porte en fer sur un paradis éphémère, éclairant. Suivre son désir, l’accorder à celui d’un autre dans l’instant, libère la vie, suspend la mort, le temps compté, médusant.

Par Galien Sarde

Contact : sardegalien@gmail.com