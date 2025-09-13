Inscription
Le pavillon pirate de Luffy, symbole des révoltes en Indonésie et au Népal

À Katmandou, un vent de contestation souffle depuis le 8 septembre 2025. Ce ne sont pas seulement les slogans, les banderoles ou les affrontements avec la police qui attirent l’attention — c’est aussi un drapeau, étrange, inattendu, issu du manga One Piece, qui incarne désormais l’insoumission des jeunes du pays.

Le 13/09/2025 à 08:57 par Nicolas Gary

13/09/2025 à 08:57

Nicolas Gary

Ce symbole, c’est le Pavillon des Pirates au Chapeau de Paille (the “Straw Hat Pirates’ Jolly Roger”) tiré de One Piece, la série d’Eiichiro Oda. Sur fond noir, une tête de mort coiffée d’un chapeau de paille, accompagnée de tibias croisés : un emblème joli dans son insolence, lourd de sens.

Au Népal, se brandit le drapeau pirate

Bien avant que Katmandou ne s’embrase, c’est en Indonésie que le pavillon des Pirates au Chapeau de Paille a fait son apparition comme signe de contestation, indiquait Reuters. Dès le début du mois d’août 2025, à l’approche des 80ᵉ anniversaire de l’indépendance, des routiers, des étudiants et des artistes ont commencé à brandir ce drapeau noir orné du fameux chapeau de paille, en marge des célébrations officielles.

Leur objectif : dénoncer la cherté de la vie, les inégalités économiques et les promesses non tenues du gouvernement. Dans les rues de Jakarta comme dans d’autres villes, le symbole manga a ainsi servi d’étendard pacifique et ironique, un clin d’œil culturel devenu message politique.

La Gen Z au Népal s'empare des codes 

Trois semaines plus tard, le même emblème franchit l’Himalaya pour ressurgir au Népal, cette fois dans un tout autre contexte : la colère déclenchée par l’interdiction de 26 réseaux sociaux – parmi lesquelles Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp et X (anciennement Twitter). Et ce, en raison de leur non-inscription officielle auprès des autorités. Une injonction présentée comme nécessaire pour lutter contre la désinformation, les faux comptes ou la haine en ligne.

Cette censure provoque un tollé, essentiellement parmi les jeunes — les générations dites Gen Z, nées après le milieu des années 1990. Ils voient dans l’interdiction non pas seulement une question technique, mais une tentative d’entraver la liberté d’expression, le partage, l’échange, le numérique comme espace vital (via Matrhubhumi).

Pourquoi ériger Luffy en symbole ?

Pourquoi ce drapeau manga ? Car dans One Piece, l’équipage des Pirates au Chapeau de Paille lutte contre l’oppression, défend la liberté, refuse les hiérarchies injustes — des thèmes qui résonnent avec force pour les manifestants.

Le visuel est puissant : une imagerie accessible, universelle, déjà largement partagée sur les réseaux, qui se substitue aux symboles officiels. Le Pavillon des Pirates, dans cette mobilisation, incarne l’irrévérence, la résistance douce, mais déterminée. Il permet de fédérer, de s’identifier — parce qu’il vient d’un monde de fiction où le combat pour la justice prend une dimension épique.

Curieux retour des choses : un produit culturel japonais, un manga, devient instrument de protestation dans l’Himalaya — preuve que les œuvres populaires peuvent traverser les frontières et les langues, devenir porteuses d’espoir réel.

Les excès, les tragédies… et la victoire symbolique

Mais cette lutte n’est pas sans coût. Les manifestations ont donné lieu à des violences sévères : selon les informations d’agences, au moins 19 personnes ont été tuées, des centaines blessées, dans le cadre de confrontations avec la police.

Le blocage des réseaux sociaux a été levé après quelques jours. Le ministre chargé des communications a confirmé que la décision de retirer l’interdiction avait été prise suite à l’émoi national, rapporte l’agence Reuters.

Un ministre démissionne. Le peuple est dans la rue, exigeant plus que de simples compensations : il réclame transparence, reddition de comptes, réforme. Le symbole de One Piece ne suffit pas à lui seul — mais il aide à galvaniser, à rendre visible ce que beaucoup ressentent : frustration, colère, envie de changement.

Culture pop et politique : la fiction envahit le réel

Ce phénomène montre qu’aujourd’hui, la pop culture n’est plus simple distraction. Elle devient un outil, un langage partagé. Manga, anime, jeux vidéo… pour la Gen Z, ce sont autant de repères, de points d’ancrage identitaires, de manières d’imaginer le monde autrement. La symbolique de One Piece s’inscrit dans une tradition : celle où fiction et réalité dialoguent, où l’imaginaire sert à donner du courage.

Dans le cas népalais, ce symbole manga est à la fois bulle de poésie et cri de guerre. Il ne remplace pas les revendications politiques — que sont la fin de la corruption, la réforme, l’autorité responsable — mais les illustre avec une clarté saisissante.

Vers où maintenant ?

Le drapeau sera-t-il durablement associé à ce moment de l’histoire du Népal ? Tout dépendra de ce que feront les dirigeants : enquêtes crédibles, sanctions contre les violences, garanties pour la liberté d’expression — en ligne comme dans la rue. Tandis que les jeunes, sans doute, chercheront comment traduire ce symbole en institutions, non seulement en images.

Mais une chose est certaine : dans le ciel de Katmandou, le pavillon de Luffy flotte désormais non seulement comme clin d’œil à l’anime, mais comme un étendard de revendication — et, peut-être, d’espoir.

Crédits photo : domaine public

 
 
 
 
 

 

 

