Voilà plus de cinq mois qu'il pleut sur les livres de la bibliothèque...

Des livres détrempés par les intempéries, une colère citoyenne qui gronde : dans la région de Naples, la bibliothèque de Ponticelli noyée sous la pluie. Voilà cinq mois qu'on attend l'arrivée d'un toit et de réparations, et toujours rien.
Le 13/09/2025 à 08:23 par Nicolas Gary
Ponticelli, dans l’est de Naples, vit depuis des mois avec une image paradoxale : celle d’une bibliothèque qui prend l’eau. Dans la Biblioteca comunale Grazia Deledda, située vico Santillo, la pluie tombe désormais aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Depuis plus de cinq mois, la grande salle Giorgio Mancini subit infiltrations et chutes de poussière, de feuilles, parfois d’insectes.
Les lucernari — ces ouvertures vitrées censées protéger la toiture, comme des verrières — manquent toujours, et chaque averse se traduit par des flaques sur le sol, des documents imbibés, des chaises et bureaux inutilisables (via Il Mattino).
« Voilà cinq mois que nous demandons le remplacement de deux verrières. Grâce au tiers secteur, la bibliothèque Deledda de Ponticelli est devenue la plus fréquentée de la troisième ville d’Italie, mais il est évident que l’administration n’est pas à la hauteur. Nous en prenons acte, mais cela ne suffit pas », affirme Deborah Divertito, cofondatrice de la coopérative sociale Sepofà.
Et d’ajouter : « Les compétences et l’effort — non seulement intellectuel, mais aussi physique et émotionnel — que nous avons mis au service des bibliothèques publiques pour qu’elles deviennent des lieux d’agrégation, là où le territoire en manquait, sont réduits à néant à chaque goutte de pluie qui tombe en ce moment et qui est tombée ces derniers mois. »
Le phénomène n’est pas nouveau : déjà au printemps, des associations locales publiaient des vidéos montrant l’eau couler sur les étagères. Mais le nubifragio de septembre a transformé la situation en véritable allagamento, avec plusieurs centaines de livres et dossiers directement touchés.
L’histoire aurait pu s’arrêter à un simple problème technique, si elle ne symbolisait pas un échec plus profond. Car la bibliothèque Deledda est, depuis cinq ans, au centre d’un projet ambitieux : Perifebiblio, mené par Noi@Europe, TerradiConfine et la coopérative sociale Sepofà, financé par le CEPELL et la Fondazione Con il Sud.
Grâce à cette mobilisation, le lieu avait retrouvé vie : catalogage réactivé, prêt régulier, mobilier neuf, cours de formation, conférences, orientation pour les jeunes. « C’est devenu la bibliothèque la plus fréquentée de Naples », rappelle Deborah Divertito (Sepofà), « mais chaque goutte de pluie anéantit notre travail ».
Les critiques sont vives : Pietro Sabatino (Noi@Europe) parle d’une administration restée « au Moyen Âge » incapable de replacer un simple lunotto ; Rosa Maglione, présidente de TerradiConfine dénonce une situation « inacceptable et irrespectueuse envers ceux qui, chaque jour, tentent de tout faire pour maintenir ouvert un espace de sociabilité pour les jeunes de notre territoire, alors que les demandes de réparation des verrières à l’étage supérieur ne cessent d’être repoussées ».
Et ce alors que de nouvelles activités pour enfants doivent débuter bientôt. « D’ici quelques mois, des activités destinées aux enfants de zéro à six ans doivent commencer, et actuellement cette situation nous met en difficulté vis-à-vis des familles du quartier. »
Le président de la VI Municipalité, et responsable de la gestion et de l’entretien de la structure qui abrite la bibliothèque Deledda, Sandro Fucito, met en cause les lenteurs bureaucratiques : chaque intervention de Napoli Servizi requiert une approbation du Comune, qui n’est jamais arrivée.
Ainsi, alors que la bibliothèque s’était imposée comme un cœur culturel dans un quartier longtemps en manque de lieux de rencontre, elle se retrouve menacée par l’eau… et par l’indifférence. Les usagers le savent : réparer deux lucernari coûterait infiniment moins cher que de perdre une génération de lecteurs.
