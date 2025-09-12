"Mon silence est un silence vivant"

Non-lieu. Il use, il abuse, il tue, mais Althusser bénéficiera d’un non-lieu, salué par une grande partie des « intellectuels » d’une époque que l’on aimerait croire révolue (…). « C’était un meurtre rive gauche. Il fut si abondamment commenté que tout le monde en oubliait que l’étranglée, c’était elle. » Pire encore, en réponse à un article de Claude Sarraute, il écrira ses mémoires, L’avenir dure longtemps, sorte de justification de son crime.

Johanna Luyssen a peu d’éléments en main pour tenter de rendre visible cette femme. Pourtant, elle nous entraîne dans son enquête. Les sources permettant de comprendre qui était Hélène Rytmann se trouvent en majorité à l’IMEC, rangées dans le fonds… Louis Althusser – rester « femme de » même s’il vous a assassinée – dont il a d’ailleurs lui-même versé une partie, probablement après un tri sélectif. « Le catalogue est immense, les amis du philosophe, proches, son biographe, ont fait de nombreux dons, et, noyées au milieu de tout cela, des affaires d’Hélène, ses notes, ses carnets, ses travaux, son portefeuille, des photos. »



Sans en faire une biographie exhaustive – il manque trop d’éléments –, le livre permet de dessiner les contours d’une femme de caractère, engagée pour ses idées, pour une certaine conception de la liberté et dans des combats ouvriers. Ni exemplaire, ni détestable, malgré ce que certains ont tenté de dire pour légitimer l’injustifiable.

Née en 1910, nous savons peu de choses de son enfance. Elle perd ses parents à l’adolescence. Elle a une sœur et deux frères, dont Joseph, qui deviendra plus tard « l’empereur de Montparnasse », propriétaire de nombreux cinémas, dont « Le Bretagne », fermé en novembre 2023. On ignore presque tout de leurs relations, si ce n’est qu’Hélène a travaillé un temps pour Joseph.

Elle adhère au Parti communiste en 1932. Elle est résistante pendant la Seconde Guerre mondiale et, là encore, à part quelques bribes et l’assurance d’une histoire d’amour aussi intense que brève, les traces sont minces. Au cours de son enquête, Johanna Luyssen rencontre l’historien Guillaume Pollack, dont je vous parlais déjà dans mon article du 27 juin dernier, et qui tente de redonner toute leur place à ces réseaux clandestins, notamment aux femmes, longtemps invisibilisées dans l’historiographie de la Résistance.

Il confirme à la journaliste la difficulté de remettre ces parcours en lumière : « Les trajectoires des femmes dans la Résistance sont des plus difficiles à trouver […] parce que la guerre est toujours considérée, au moment où siègent les commissions d’homologation [commission 100% masculine ça va sans dire], comme le domaine de la masculinité. » Femme, juive et communiste, elle choisit d’entrer en Résistance. Pas besoin de preuves supplémentaires pour comprendre qu’Hélène Rytmann était une femme de conviction et de courage. On sait aussi qu’elle a été exclue du Parti en 1938 pour des raisons assez obscures.

Amie, un temps, d’Elsa et d’Aragon, une violente dispute aurait éclaté à propos d’une absurde histoire de bas en soie. Il semblerait que ce soient surtout certaines de ses amitiés qui aient posé problème, notamment celle avec l’agente des services secrets britanniques Vera Traill, elle-même proche du frère d’un homme lié à un nazi notoire. À travers ce récit qui court vers une issue tragique, la façon dont Johanna Luyssen tisse les connexions entre toutes ces figures est fascinante.

Hélène tentera de se lancer dans l’écriture. C’est Althusser qui, très fier de lui, trouvera le titre de son livre, Passé simple. Mais Albert Camus lui adressera une lettre de refus cinglante. Quasiment sans revenus, Hélène ne s’avoue pourtant pas vaincue. Ce qui dingue, c’est de lire cette phrase d’Althusser dans L’avenir dure longtemps, pour rappel écrit après son crime, quand il prétend se soucier de l’avenir d’Hélène : « Dès ce moment je fus saisi d’un désir et d’une oblation exaltants : la sauver, l’aider à vivre ! »

Nausée.

On lit et on entend Johanna Luyssen lorsqu’elle écrit : « Vous savez, parler de ce couple me gêne un peu. Comme si chaque indice, chaque tension entre eux, était une étape menant au féminicide final. » Et c’est vrai que l’on tourne les pages presque machinalement, parce que la journaliste nous embarque, et aussi parce que c’est dans la logique des choses : une première page, une dernière. Malgré tout, bien que l’on sache peu de choses sur Hélène, on s’y attache, et l’envie est forte de tourner les pages dans l’autres sens pour éviter d’arriver à ce matin du 16 novembre 1980, puis à tout le mécanisme mis en place par certains pour rendre Hélène, disons-le, responsable de son propre assassinat. « Elle lui pompait l’air, il l’a étranglée », Philippe Sollers.

Qu’Althusser ait été un dépressif chronique ne l’excuse pas : tous les dépressifs n’assassinent pas leurs conjoints. Mais surtout, cela n’excuse en rien celles et ceux qui ont tenté de lui trouver des circonstances atténuantes. Quand vous lirez dans ce livre ce qu’en disait la presse de l’époque, vous n’en reviendrez pas.

Cette enquête de Johanna Luyssen, qui ne cache rien de ses doutes, de ses réflexions, parfois de sa colère, atteint son objectif : mieux nous faire connaître Hélène Rytmann. On referme ce livre avec un curieux sentiment de perte.

Par Audrey Le Roy

Contact : aleroy94@gmail.com