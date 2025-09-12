Correspondances de Manosque 2025 : le programme complet, avec Raphaël Quenard

Depuis près de trois décennies, les Correspondances de Manosque se distinguent par leur manière singulière d’associer littérature et musique. Pour cette 27e édition,, le théâtre Jean Le Bleu sera le cœur battant des soirées, avec une série de concerts littéraires et lectures musicales.

Les temps forts musicaux

Mercredi 24 septembre : Tous les jours, Suzanne, un concert littéraire porté par La Grande Sophie, entre chansons et confidences.

Jeudi 25 septembre : Mes battements, lecture-projection en chansons signée Albin de la Simone, où musique et images s’entrelacent.

Vendredi 26 septembre : Vivante, lecture musicale incarnée par Clara Ysé et Gaël Rakotondrabe, entre intensité vocale et piano envoûtant.

Samedi 27 septembre : double rendez-vous avec Sagan, Parole et Musiques, spectacle de Barbara Carlotti accompagnée de Benjamin Esdraffo au piano ; puis Clamser à Tataouine, lecture musicale par Raphaël Quenard avec Butch McKoy.

Dimanche 28 septembre : Dans la peau d’une interne en psychiatrie, récit de Myriam Freret-Hodara, mis en voix et en musique par Juliette Armanet, Pauline Jambet et Pierre Leroux.

Les Correspondances de Manosque ne se limitent pas aux concerts littéraires : le festival accueillera, comme chaque année, des auteurs contemporains pour des lectures, dialogues et rencontres avec le public dans toute la ville. Cette édition 2025 promet un foisonnement de voix, entre création littéraire et exploration musicale, fidèle à l’esprit du festival qui place la correspondance — au sens intime et artistique — au centre de son programme.

