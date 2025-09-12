ANEL : quatre nouveaux membres élus au conseil d’administration pour 2025-2027

Pour la période 2025-2027, Jean Paré (Saint-Jean éditeur) devient vice-président, tandis qu’Élodie Comtois (Écosociété) est reconduite comme représentante de Québec Édition. Véronique Fontaine (Fonfon) et Caroline Fortin (Québec Amérique) rejoignent également le conseil d’administration.

Aux côtés de la présidente Geneviève Pigeon (L’instant même), le conseil est complété par Frédéric Brisson (Éditions David), Anne Migner-Laurin (Éditions du remue-ménage) et Maxime Raymond (Éditions de Ta Mère). Trois autres administrateurs seront désignés sous peu afin d’assurer une représentativité sectorielle équilibrée.

Deux figures majeures du milieu, Jean-François Bouchard et Simon de Jocas, ont été nommées membres honoraires de l’ANEL pour leur contribution exceptionnelle. Bouchard, ex-président de l’Association et récipiendaire du prix Fleury-Mesplet en 2024, est reconnu pour son rôle déterminant dans la structuration et le rayonnement de l’édition québécoise.

Simon de Jocas, propriétaire des éditions Les 400 coups et premier Canadien élu au comité exécutif de l’Union internationale des éditeurs, est salué pour son influence internationale et son engagement en faveur de la littérature jeunesse et francophone.

Enfin, l’ANEL a publié son rapport d’activités 2024-2025, mettant en valeur ses projets phares, dont le balado Secrets d’édition, ses initiatives d’exportation, ses programmes de formation et ses interventions sur des enjeux tels que l’intelligence artificielle, le droit d’auteur et le financement de la culture.

Crédits photo : ANEL

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com