#Edition

L'abîme de l'oubli, lauréat du Prix Bulles d’Humanité 2025

Le bédéiste Paco Roca et le journaliste Rodrigo Terrasa remportent le prix 2025 Bulles d’Humanité pour L’Abîme de l’oubli (Delcourt/Mirage), un roman graphique qui retrace la lutte des familles des victimes du franquisme, toujours ensevelies dans les fosses communes.

Le 12/09/2025 à 16:54 par Dépêche

|

Publié le :

12/09/2025 à 16:54

Dépêche

ActuaLitté

Après avoir exploré le Brésil de la dictature militaire avec Chumbo, de Matthias Lehmann (Casterman), lauréat de l'édition 2024, la distinction revient cette année à une œuvre profondément ancrée dans l’histoire contemporaine espagnole, qualifiée d'« îlot d’humanité et d’intelligence » par Cathy Dos Santos, rédactrice en chef de l'Humanité.

Le 14 septembre 1940, 532 jours après la fin de la guerre civile espagnole, José Celda est fusillé par le régime franquiste et enterré dans une fosse commune avec onze autres hommes. 70 ans plus tard, sa fille, âgée de huit ans au moment des faits, parvient à localiser sa dépouille... Les auteurs accompagnent Pepica Celda dans son parcours douloureux au coeur d'une nation qui a choisi l'oubli.

 

- Résumé de L’Abîme de l’oubli (Delcourt)

Paco Roca est né et vie en Espagne, il incarne la nouvelle génération d’auteurs espagnols dont les romans graphiques mêlent intimisme et thématiques sociales. Il débute en 1996 dans Kiss Comix, puis collabore avec El Vibora. En 2005, il signe Le Phare (Six pieds sous terre) et Le Jeu lugubre (La Cúpula), sur une vie fantasmée de Salvador Dalí.

En 2007, Rides (Delcourt, réédité sous le titre La Tête en l’air en 2013) aborde Alzheimer avec subtilité et rencontre un immense succès : traduit en dix langues, il reçoit de nombreux prix, dont le Prix National de la BD (Barcelone 2008). Suivent Le Che, une icône révolutionnaire (2009), Les Rues de sable (2009), L’Hiver du dessinateur (2012), La Nueve (2014), La Maison (2016) et Crossroad (2018). 

Rodrigo Terrasa est journaliste à El Mundo depuis 2001, où il signe aussi bien des chroniques sportives que des interviews et des reportages politiques. Aujourd’hui, il est reporter pour Papel, le magazine quotidien du journal. En 2021, il publie son premier ouvrage, La Ville de l’euphorie (Libros del KO), qui retrace, sous forme de chronique journalistique, les années de corruption dans la communauté valencienne.

Le Prix Bulles d’Humanité 2025 leur sera remis pendant la Fête de L'Humanité, qui se tient du 12 au 14 septembre.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

 
 

Par Dépêche
L'abîme de l'oubli

Roca Paco, Paco Roca, Rodrigo Terrasa trad. Eloïse de La Maison

Paru le 22/01/2025

284 pages

Delcourt

29,95 €

ActuaLitté
9782413088714
