Les Bédémaniacs de Scott McCloud : la BD qui suscite les vocations

Scott McCloud n'est plus à présenter : on doit à ce théoricien américain deux des ouvrages qui font référence sur la bande dessinée : L'art invisible et Faire de la bande dessinée (tous deux publiés en français chez Delcourt).

Ses analyses pertinentes, ses intuitions, ses instructions souvent très claires ont permis à bien des apprentis dessinateurs de faire leurs armes, aussi bien pour l'amélioration de leur dessin (en apprenant comment rendre chaque trait pertinent) que pour la formation au scénario (ses leçons sur le découpage, le cadrage et bien d'autres choses sont lumineuses). Quand j'ai vu que les éditions Rue de Sèvres annonçaient pour cet automne une nouveauté scénarisée par lui, je me suis dit : voilà l'occasion de découvrir ce dont le théoricien est capable de pondre, quand il passe à la pratique.

Scott McCloud s'adresse aux ados

Eh bien, le résultat est beaucoup moins éloigné des précédents ouvrages théoriques qu'on ne pourrait le croire. Derrière cette histoire de quatre ados qui se retrouvent chaque semaine dans un club après les cours au CDI de leur collège, on a en réalité, une fois de plus, droit à un formidable guide pratique qui répond aux questions que les plus jeunes lecteurs tentés par l'idée de faire de la BD peuvent se poser.

Sur quel support ? Avec quels outils ? En commençant par l'histoire ou par les personnages ? Et comment on met ça en page ? Autant d'interrogations qui trouvent réponse dans cet album qui se lit comme un récit d'aventures, mais déploie, sans avoir l'air d'y toucher, un vrai art poétique de la bande dessinée amateur, passionnée, acharnée.

Des visuels et des couleurs, on ne discute pas

Tous les goûts sont dans la nature, bien sûr, mais je trouve personnellement le dessin minimaliste de Raina Telgemeier, certes efficace, mais un peu décevant pour un ouvrage qui vante les mérites du 9e art.

On aimerait que les visuels fassent aussi voyager les lecteurs, leur ouvrent des portes sur des modes de représentation un peu plus aventureux que ce semi-réalisme simplet, colorisé à l'ordinateur, qui rappelle les productions bon marché d'albums jeunesse vendues en grande surface. Une fois passées les vingt premières planches, les visuels se réduisent aux personnages et on sent que l'enjeu n'était plus vraiment de donner de l'épaisseur à l'univers ou de l'enrichir.

Peut-être l'enjeu majeur est-il de rendre l'album accessible et lisible sans effort pour les plus jeunes, quitte à frustrer ceux qui pensent, comme moi, que raconter en images trop simplettes appauvrit aussi la densité du récit et sa portée ? Certes, on a droit à quelques aperçus des dessins des ados qui ouvrent sur d'autres modes de représentations (pas nécessairement plus riches, ceci dit, à part les rêves éveillés de Makayla, comme dans l'image ci-dessus), mais dans l'ensemble, on se dit que le même scénario confié à d'autres dessinateurs aurait pu donner naissance à un livre magistral.

À défaut, on se consolera en espérant que cet album sera acheté en masse dans les médiathèques et les CDI et suscitera de nombreuses vocations, parmi lesquelles, celles de dessinatrices et dessinateurs qui, dans quelques décennies, donneront à voir le monde, en cases et en bulles, sous des angles autrement plus novateurs et plus recherchés.

DOSSIER - Livres, BD, actualités : tout sur Riad Sattouf

Par Nicolas Ancion

Contact : nicolas.ancion@gmail.com