Lionel Duroy et Matthieu Niango invités par Claire Chazal

À l'occasion de la première émission d'une nouvelle saison d'Au bonheur des livres, Claire Chazal salue le travail de Betty Mialet et Bernard Barrault, en invitant deux auteurs publiés par leur maison d'édition, Lionel Duroy et Matthieu Niango. Sous-titré « Au commencement était le mensonge », l'épisode est à découvrir ce vendredi 12 septembre, à 23h, sur Public Sénat.
Pour cette première émission de la saison, Claire Chazal reçoit deux écrivains publiés par la même maison d'édition, Mialet-Barrault : une manière de saluer le travail formidable du duo formé par Betty Mialet et Bernard Barrault, qui vont cesser leur activité après plusieurs dizaines d'années consacrées à la littérature, et se retirent de la plus belle des manières en publiant Un mal irréparable, de Lionel Duroy, et Le Fardeau, de Matthieu Niango.
Un mal irréparable est un roman historique qui revient sur le sort de déportés politiques roumains au milieu du XXᵉ siècle, à travers l'enquête d'un écrivain découvrant sur le tard l'histoire de sa famille, que lui avaient cachée les siens... Moins directement autobiographique que ses livres précédents, c'est un récit qui n'en retrouve pas moins des problématiques chères à l'auteur, celles de la famille et du mensonge, qui prennent ici un relief particulièrement tragique du fait du contexte historique dans lequel elles s'inscrivent.
Et c'est ce qui fait le lien avec le roman de Matthieu Niango, Le Fardeau, extraordinaire récit d'une enquête sur les origines du narrateur franco-ivoirien, qui va découvrir que sa mère, adoptée, est née en 1943 dans un « Lebensborn », ces fameuses pouponnières nazies imaginées par les Allemands pour assurer la pureté de la race aryenne... mais aussi que sa grand-mère était une Juive hongroise réfugiée en Belgique !
À LIRE - Romans du scandale, Arendt, Rimbaud... Une saison à lire, sur Arte
Dans les deux cas, les écrivains nous embarquent dans de purs romans tout en nous faisant réfléchir, nous rendant sensibles au poids des dictatures collectives sur les destins individuels. Quel est l'héritage réel d'une histoire commune, parfois lointaine, dans nos vies ? Questions essentielles, qui à l'évidence nourriront une conversation passionnante.
Disponible en replay sur publicsenat.fr après sa diffusion antenne.
