La Fnac réunit Sorj Chalandon et Olivier Adam au Château de Crémat

Le fil rouge de la soirée tiendra en une interrogation simple mais vaste : comment sortir de l’impuissance ? Comment retrouver la capacité d’agir lorsque les perspectives semblent fermées ou que la confiance en soi vacille ? Les auteurs présents confronteront leurs réflexions à travers leurs derniers ouvrages.

Sorj Chalandon signe Le Livre de Kells (Grasset), où il revient pour la première fois sur ses années passées dans la rue, dont il est sorti grâce à l’engagement militant et à l’élan de vouloir « renverser le monde ». Olivier Adam, avec Et toute la vie devant nous (Flammarion), retrace quarante ans d’amitié entre deux personnages, de leurs rêves d’adolescents refusant la vie de leurs parents jusqu’à l’âge adulte.

Des habitués des rentrées et des nouvelles voix

Parmi les premières voix remarquées de cette rentrée, Mathilda Di Matteo propose avec La Bonne Mère (L’Iconoclaste) un premier roman saisissant : portrait d’une mère gouailleuse, typiquement marseillaise, et de sa fille qui, en partant à Paris, cherche à s’émanciper de son milieu. Une langue inventive, qui joue avec les métaphores.

Enfin, Anthony Passeron situe son nouveau récit, Jacky (Grasset), dans l’arrière-pays niçois. Il y explore la relation complexe entre deux frères jumeaux, marquée par les drames familiaux et l’absence d’un père disparu de leur vie.

La soirée se conclura en musique avec Camille Yembe, jeune artiste de 22 ans, voix singulière de la scène francophone qui propose une pop « organique et engagée ». Aperçue récemment à We Love Green et au Fnac Live Paris, elle revendique une identité plurielle et un féminisme assumé.

