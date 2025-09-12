Dijon, Aix-en-Provence, Lille... L'État soutient des projets de bibliothèques

Les ministères de la Culture et de l'Aménagement des territoires et de la Décentralisation ont communiqué le montant de la troisième fraction du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales, intercommunales et départementales, au titre de l'année 2025. 7,75 millions € sont répartis entre 7 personnes morales, pour différents projets.
12/09/2025
Au sein de la dotation générale de décentralisation, accordée aux collectivités par l'État suite aux transferts de compétences, le concours particulier relatif aux bibliothèques peut couvrir un certain nombre de dépenses, dont celles liées aux extensions d'horaires, achats d'équipement mobilier ou informatique, voire au développement des collections.
Depuis juillet 2024, ce concours particulier de l’État comporte trois fractions : la première est orientée vers les bibliothèques municipales, intercommunales et départementales, la deuxième vise spécifiquement le financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement non pérennes de collectivités ultramarines, et la dernière les établissements « susceptibles d’exercer un rayonnement départemental ou régional ».
Au titre de l'année 2025, cette troisième fraction du concours particulier relatif aux bibliothèques s'élève à 7.756.630 €, répartis entre 7 personnes morales bénéficiaires, détaille un arrêté publié au Journal officiel, le 9 septembre dernier. L'année dernière, le montant de cette même fraction était bien supérieur, puisqu'il s'élevait alors à 8.378.489 €.
Le montant le plus important revient, de loin, à la Communauté d'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, avec 4,59 millions €. Cette somme viendra en partie financer la reconversion d'un bâtiment industriel, à Tarbes, en une médiathèque dont l'inauguration est prévue en 2026.
La commune de Dijon a reçu, pour sa part, près de 2 millions € (1.995.653 € pour être exact) pour différentes opérations autour de la bibliothèque Colette, dont la réouverture, d'abord partielle, est attendue au second semestre 2026, avant une inauguration plus complète. L'établissement bénéficie par ces travaux d’un agrandissement, d'une rénovation et d'un réaménagement, pour occuper les trois niveaux de l’ancienne église Saint-Etienne ainsi que son jardin.
Les communes d'Aix-en-Provence et de Nice ont respectivement reçu 682.980 € et 228.419 € (après 725.356 € versés à l'occasion d'une première tranche pour Nice), pour des dépenses de mobilier.
À LIRE - Biblis en folie : donner à voir “l'éclectisme et la modernité” des bibliothèques
Le département de la Somme bénéficie d'une aide de 143.615 € pour sa Bibliothèque départementale, à Amiens, qui occupera un bâtiment neuf de 2260 m2. La conception a été confiée à l'agence HEMAA Architectes, avec comme souci constant une proposition bioclimatique innovante. L'ouverture est attendue en début d'année 2027.
La métropole européenne de Lille obtient la quatrième tranche du soutien de l'État à sa Bibliothèque Numérique Métropolitaine. Enfin, Angers reçoit près de 30.000 € pour la numérisation et la valorisation de ses collections patrimoniales, ainsi que leur bonne conservation.
Photographie : Au sein d'une bibliothèque d'Angers (illustration, jean-louis Zimmermann, CC BY 2.0)
