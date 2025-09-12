Droit de réponse : “Michel Onfray ne peut pas être condamné puisqu'il a interjeté appel

Michel Onfray a interjeté appel de la décision de justice évoquée par ActuaLitté dans un article publié le 18 juin 2025. Et de ce fait, ne serait donc pas condamné ainsi que nous l'avions écrit. Un droit de réponse nous a été transmis par Maxime Le Nagard, Rédacteur en chef de Front Populaire, et que l'essayiste a mandaté pour corriger notre tir...
12/09/2025
Dans la procédure qui opposait Les Provinciales à Michel Onfray, le tribunal judiciaire de Paris avait rendu pour verdict le 23 mai une décision en faveur de l'éditeur. ActuaLitté avait ainsi présenté le sujet avec ce titre : « Michel Onfray condamné pour parasitisme littéraire ».
Selon Maxime le Nagard, notre traitement de l’information appelle un droit de réponse, que nous proposons bien volontiers aux lecteurs :
Le titre de l'article mérite d'être nuancé. En effet Michel Onfray ne peut pas être condamné puisqu'il a interjeté appel par le biais de son avocat et qu'il est à ce jour présumé innocent des faits par vous énoncés. il conviendra d'attendre que la Cour d'appel se soit prononcée avant d'affirmer que Michel Onfray a été condamné pour parasitisme.
Nous ajoutons à cela que, dans le cadre de la procédure en référé dont vous faites état dans l'article, il n'est pas fait mentions aux lecteurs du délibéré rendu par la Cour d'appel de Paris le 31 mai 2024, qui a condamné Monsieur Veron pour contrefaçon de droits d'auteur au profit de Michel Onfray et n'a pas retenu l'accusation de parasitisme contre ce dernier
À LIRE - Michel Onfray condamné pour parasitisme littéraire
Rappelons, de notre côté, qu'au moment de la parution de l'article en question, la défense de l'éditorialiste avait simplement indiqué son intention de contester la décision en interjetant appel. Contactée, elle n'avait pas répondu à nos sollicitations.
En outre, on ne fait appel seulement parce qu’on a été condamné, débouté, ou à la limite déçu du jugement rendu : dans le cas de Michel Onfray, il a été « condamné en première instance » par le tribunal judiciaire de Paris, et encore présumé innocent tant que la justice n’a pas tranché définitivement.
Au sujet du délibéré rendu par la Cour d'appel de Paris le 31 mai 2024, qu'ActuaLitté a pu consulter, il porte sur une assignation en référé - procédure d’urgence permettant d’obtenir rapidement des mesures provisoires sans trancher le fond du litige - devant le tribunal judiciaire de Paris, invoquant contrefaçon et parasitisme, et demandant notamment le retrait et la destruction des 1500 exemplaires imprimés, ainsi que des indemnités provisionnelles.
Après l’audience du 17 janvier 2023, le juge des référés rend une ordonnance le 22 février 2023. Il rejette les demandes de contrefaçon, considérant que les questions soulevées relèvent du fond, et refuse aussi de reconnaître une contrefaçon sur le titre « Foutriquet ».
En revanche, il retient des actes de parasitisme des deux côtés : d’une part chez Les Provinciales, pour avoir exploité le nom de Michel Onfray et utilisé la formule « sans Michel Onfray » afin de tirer profit de sa notoriété ; d’autre part chez Michel Onfray, accusé de s’être placé dans le sillage éditorial du Précis de Foutriquet. Chacun a été condamné à verser 150 euros provisionnels à l’autre pour préjudice moral, toutes les autres demandes étant rejetées.
Michel Onfray interjette appel le 14 mars 2023. L’affaire est plaidée le 14 mars 2024 et l’arrêt rendu le 31 mai 2024. La Cour d’appel infirme l’ordonnance en plusieurs points essentiels : elle constate que la publication par Olivier Véron d’un extrait inédit et interdit de la préface d’Onfray constitue une atteinte à son droit moral d’auteur et donc un trouble manifestement illicite. Elle interdit en conséquence la diffusion de l’ouvrage Précis de Foutriquet tant que la préface litigieuse contient cet extrait et la note de bas de page y afférente, sous astreinte de 200 euros par infraction.
En revanche, elle rejette les demandes de mise au pilon, de retrait massif et d’indemnités provisionnelles, jugées disproportionnées. Elle écarte également les accusations de parasitisme, aussi bien contre Onfray que contre Les Provinciales. Enfin, elle condamne la société Les Provinciales et Olivier Véron à verser 4000 euros à Michel Onfray au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Parallèlement, une procédure au fond a suivi son cours. Le 23 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris a retenu l’existence d’un parasitisme imputable à Michel Onfray. Celui-ci a donc interjeté appel, de sorte que la décision n’est pas définitive et qu’il demeure, à ce stade, présumé innocent.
Crédits photo : Michel Onfray (Fronteiras do Pensamento, CC BY-SA 2.0)
Par La rédaction
