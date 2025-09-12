11 romans en compétition pour le Prix de Flore 2025

Le jury du Prix de Flore a retenu une première sélection composée de 11 titres, rapporte Livres Hebdo. Une deuxième liste sera dévoilée le 9 octobre, avant l’annonce du lauréat prévue le 5 novembre. Créé en 1994 par Carole Chrétiennot et Frédéric Beigbeder, le Prix de Flore récompense chaque année une ou un jeune écrivain audacieux, porteur d’une voix singulière et prometteuse.
Un tombeau pour Dustan, de Christophe Beaux (Robert Laffont)
Il pleut sur la parade, de Lucie-Anne Belgy (Gallimard)
La tentation artificielle, de Clément Camar-Mercier (Actes Sud)
Surchauffe, de Nathan Devers (Albin Michel)
La bonne mère, de Mathilda Di Matteo (L’Iconoclaste)
La collision, de Paul Gasnier (Gallimard)
Feux sacrés, de Cécile Guilbert (Grasset)
La mauvaise joueuse, de Victor Jestin (Flammarion)
Même le froid tremble, de Nicole Ortega (Anne Carrière)
Jacky, d’Anthony Passeron (Grasset)
Toutes les vies, de Rebeka Warrior (Stock)
Le lauréat reçoit une dotation de 6150 € ainsi qu’un verre gravé à son nom, dans lequel il pourra déguster quotidiennement, pendant un an, du Pouilly-fumé.
Le jury 2025 rassemble Frédéric Beigbeder, Jacques Braunstein (rédacteur en chef de Livres Hebdo), Manuel Carcassonne, Carole Chrétiennot, Michèle Fitoussi, François Reynaert, Jean-Pierre Saccani, Bertrand de Saint-Vincent, Christophe Tison, Philippe Vandel, Jean-René van der Plaetsen et Arnaud Viviant.
L’an dernier, Benjamin Stock s’était vu décerner le prix pour son premier roman Marc, publié aux éditions Rue Fromentin.
