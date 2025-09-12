11 romans en compétition pour le Prix de Flore 2025

Première sélection 2025 :

Un tombeau pour Dustan, de Christophe Beaux (Robert Laffont)

Il pleut sur la parade, de Lucie-Anne Belgy (Gallimard)

La tentation artificielle, de Clément Camar-Mercier (Actes Sud)

Surchauffe, de Nathan Devers (Albin Michel)

La bonne mère, de Mathilda Di Matteo (L’Iconoclaste)

La collision, de Paul Gasnier (Gallimard)

Feux sacrés, de Cécile Guilbert (Grasset)

La mauvaise joueuse, de Victor Jestin (Flammarion)

Même le froid tremble, de Nicole Ortega (Anne Carrière)

Jacky, d’Anthony Passeron (Grasset)

Toutes les vies, de Rebeka Warrior (Stock)

Le lauréat reçoit une dotation de 6150 € ainsi qu’un verre gravé à son nom, dans lequel il pourra déguster quotidiennement, pendant un an, du Pouilly-fumé.

Le jury 2025 rassemble Frédéric Beigbeder, Jacques Braunstein (rédacteur en chef de Livres Hebdo), Manuel Carcassonne, Carole Chrétiennot, Michèle Fitoussi, François Reynaert, Jean-Pierre Saccani, Bertrand de Saint-Vincent, Christophe Tison, Philippe Vandel, Jean-René van der Plaetsen et Arnaud Viviant.

L’an dernier, Benjamin Stock s’était vu décerner le prix pour son premier roman Marc, publié aux éditions Rue Fromentin.

Crédits image : Celette — Travail personnel, CC BY-SA 4.0

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com