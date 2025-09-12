L'étrange cas du livre qui avait “prédit” l'assassinat de Charlie Kirk

Ce que l’on sait, d’abord, tient en quelques faits établis. Charlie Kirk, figure centrale du conservatisme américain et fondateur de l'association Turning Point USA, a été abattu le 10 septembre 2025 alors qu’il prenait la parole à l’Université d’Utah Valley. L’annonce de ce drame a rapidement été suivie d’une découverte déconcertante : sur Amazon circulait un livre intitulé The Shooting of Charlie Kirk, signé par une certaine Anastasia J. Casey, et dont la date de publication semblait antérieure de 24 heures à l’assassinat.

Captures d’écran à l’appui, le titre a aussitôt enflammé les réseaux sociaux. Face à l’ampleur de la polémique, le cybermarchand a finalement retiré l’ouvrage et précisé qu’il s’agissait d’un « problème technique » (le communiqué est à lire plus bas) : selon la plateforme, le livre n’aurait pas été mis en ligne le 9 septembre, mais bien le 10, c’est-à-dire le jour même du drame, indique Times of India.

À côté de ces éléments confirmés, de larges zones d’ombre persistent. Rien ne permet de certifier l’existence réelle de l’autrice. Ni site personnel, ni antécédent littéraire, ni trace publique ne viennent étayer l’identité d’Anastasia J. Casey. Les rares lecteurs qui disent avoir pu parcourir l’ouvrage décrivent un texte qui restitue fidèlement le décor du drame, mais qui diverge ensuite de la réalité, comme si le récit basculait dans une autre temporalité.

Quant à la fameuse date du 9 septembre, elle repose sur des captures d’écran non authentifiées, dont aucune archive fiable ne vient confirmer l’exactitude. En l’état, il est donc impossible d’affirmer qu’un livre ait été effectivement disponible avant l’événement tragique.

Trop vite, trop tôt ?

Cette affaire soulève par ailleurs des questions plus larges, qui dépassent le simple cas de ce livre. Elle met en lumière la vitesse vertigineuse que permet l’auto-édition numérique. Avec des plateformes comme Kindle Direct Publishing, publier un texte en quelques heures est devenu techniquement possible. Mais un tel processus, s’il peut produire des contenus opportunistes, paraît difficilement compatible avec la rédaction d’un ouvrage structuré et cohérent sur un événement encore en cours.

La circulation d’images et de dates erronées alimente en outre les mécanismes de désinformation. À la faveur d’un contexte émotionnel fort, il devient aisé de brouiller la frontière entre faits et suppositions.

Les plateformes elles-mêmes portent une part de responsabilité : Amazon a dû se justifier publiquement, admettant une défaillance dans l’affichage des métadonnées. Ce cas met en évidence les fragilités de la vérification éditoriale dans un système automatisé où chaque erreur peut se transformer en matériau de spéculation.

« Nous avons des directives de contenu qui contrôlent la mise en vente de livres, et nous supprimons ceux qui ne respectent pas ces directives. Le titre en question n'est plus disponible à la vente. En raison d'un problème technique, la date de publication affichée pour ce titre, bien qu'elle ait été brièvement mentionnée, était incorrecte. Nous nous excusons pour toute confusion que cela a pu causer. Le titre a été publié en fin d'après-midi le 10 septembre. » – Un porte-parole d'Amazon

Enfin, les répercussions littéraires et mémorielles ne sont pas à négliger. Si ce livre, même mal ficelé, circulait, il pourrait contribuer à façonner une narration alternative, brouillant la perception des faits réels. D’où un enjeu crucial : celui de la confiance accordée aux récits de l’immédiateté. La littérature de réaction, dans son urgence, interroge toujours le rapport au vrai et au vraisemblable. Ici, l’absence d’auteur identifié et la confusion autour de la date de parution ne font qu’accentuer le malaise.

D'ailleurs, les partisans de Trump n'ont pas manqué l'occasion :

À ce jour, aucune preuve crédible ne montre qu’Anastasia J. Casey est un auteur identifiable ou qu’elle ait publié un livre légitime avant l’événement fatal. Le doute sur la date de publication initiale reste fort, Amazon ayant lui-même évoqué une erreur technique. Il est raisonnable de penser qu’il s’agit davantage d’une rumeur née dans l’immédiateté du drame qu’un cas avéré d’anticipation.

Mais ce cas mérite qu’on le suive, car il illustre la fragilité de l’information culturelle contemporaine, la vitesse de diffusion des images et documents supposés, et le besoin de rigueur — notamment dans l’édition, le fact-checking, l’indexation numérique.

