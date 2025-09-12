Emmanuel Carrère aussi dans la sélection du Prix Médicis 2025

Le jury du prix a dévoilé sa première liste pour l’édition 2025. La deuxième sélection sera communiquée le 16 octobre, et le nom du lauréat proclamé le 5 novembre, lors de la traditionnelle cérémonie organisée au restaurant La Méditerranée, à Paris.

La sélection française 2025, confirmée par l'AFP :

Julien d'Abrigeon, Qui tombe des étoile, Le Quartanier

Nathacha Appanah, La Nuit au cœur, Gallimard

Emmanuel Carrère, Kolkhoze, P.O.L

Ghislaine Dunant, Un amour infini, Albin Michel

Victor Jestin, La mauvaise joueuse, Flammarion

Laurent Mauvignier, La Maison vide, Minuit

Céline Minard, Tovaangar, Rivages

Anya Nousri, On m'a jeté l'œil, Le Castor Astral

Kevin Orr, Laure, Seuil

Marie Richeux, Officier radio, Sabine Wespieser

Louise Rose, Les Projectiles, P.O.L

Anne Serre, Vertu et Rosalinde, Mercure de France

Julia Sintzen, Sporen, Corti

Laura Vazquez, Les Forces, Éditions du Sous-Sol

Sélection étrangère 2025

Nina Allan, Les Bons Voisins, Tristram (traduit de l’anglais par Bernard Sigaud)

Jen Beagin, Suissexe, Mercure de France (traduit de l’anglais par Antoine Guillemain)

Natasha Brown, Les Universalistes, Grasset (traduit de l’anglais par Marguerite Capelle)

Javier Cercas, Le Fou de Dieu au bout du monde, Actes Sud (traduit de l’espagnol par Aleksandar Grujicic et Karine Louesdon)

Carys Davies, Éclaircie, La Table Ronde (traduit de l’anglais par David Fauquemberg)

Jenny Erpenbeck, Kairos, Gallimard (traduit de l’allemand par Rose Labourie)

Percival Everett, James, L’Olivier (traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne-Laure Tissut)

Gerard Guix, Doppelgänger, Aux Forges de Vulcain, traduit de l’espagnol par Carole Fillière

Saō Ichikawa, La Bossue, Globe (traduit du japonais par Patrick Honnoré)

Micha Lewinsky, Ben ou l’art de la fuite, Phébus (traduit de l’allemand par Aloïse Denis)

Péter Nádas, Ce qui luit dans les ténèbres, Noir sur Blanc (traduit du hongrois par Sophie Aude)

Sigrid Nunez, Les Vulnérables, Stock (traduit de l’anglais par Mathilde Bach)

Tommy Orange, Les Étoiles errantes, Albin Michel (traduit de l’anglais par Stéphane Roques)

Dizz Tate, Brutes, L’Olivier (traduit de l’anglais par Madeleine Nasalik)

Le jury 2025 est composé de : Marianne Alphant (essayiste), Michel Braudeau (romancier), Marie Darrieussecq (romancière), Dominique Fernandez (académicien), Anne Garreta (écrivaine), Patrick Grainville (académicien), Andreï Makine (romancier), Pascale Roze (romancière) et Alain Veinstein (poète).



L’an dernier, Julia Deck avait été distinguée pour son roman Ann d’Angleterre, édité au Seuil. Le prix Médicis étranger avait récompensé Eduardo Halfon pour Tarentule, traduit de l’espagnol par David Fauquemberg, pour Quai Voltaire. Quant au prix Médicis de l’essai, il avait couronné Reiner Stach pour Kafka (tome 3), Les années de jeunesse, traduit de l’allemand par Régis Quatresous, pour Le Cherche Midi.

