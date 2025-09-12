Que faire de la littérature ? Quand Édouard Louis renverse la table

L’ouvrage s’ouvre sur une méditation personnelle. Louis rappelle qu’il n’a jamais trouvé d’élan véritable à écrire un « essai pur », préférant le roman, parce que seule la littérature, dit-il, lui permet d’atteindre l’émotion. Mais c’est précisément de ce refus qu’émerge une théorie incarnée. Le cœur de son projet est là : brouiller les frontières entre théorie et littérature, entre récit intime et analyse politique.

En filigrane, un affect domine — la tristesse. Tristesse de l’enfance pauvre, des humiliations, de l’homophobie, du corps dominé. Tristesse aussi comme lucidité : voir la violence du monde et l’injustice des rapports sociaux, comme Bourdieu — autre transfuge de classe dont Louis se réclame — en avait fait l’expérience.

À partir de ce socle biographique, Louis déploie une critique en règle des normes du champ littéraire. Ces normes, dit-il, ne sont jamais écrites, mais omniprésentes. Elles prescrivent ce que doit être un « grand » livre : sans pathos, sans misérabilisme, sans militantisme. Le refus de l’émotion d’abord : faire pleurer, montrer la misère trop directement serait trahir la littérature. Le rejet du politique ensuite : une œuvre « trop militante » devient aussitôt suspecte, réduite au rang de tract.

Enfin, la sacralisation de l’implicite : il faudrait suggérer, effleurer, plutôt que nommer. Ces règles implicites, Louis les identifie comme autant de mécanismes de domination, comparables à ceux qui régissent le genre ou les rapports de classe. Elles reconduisent la hiérarchie entre classes dominantes et classes populaires, entre masculin et féminin, entre ce qui se dit et ce qui doit rester tu.

Cette archéologie des normes littéraires n’est pas un exercice abstrait. Elle est traversée par des scènes concrètes. Louis raconte le moment où, jeune auteur, il s’entend reprocher d’avoir écrit un livre « misérabiliste » : autrement dit, trop fidèle à la misère vécue. Il évoque les humiliations reçues dans le monde littéraire, les critiques qui somment l’écrivain de ne pas « trop » politiser son propos, de ne pas troubler le pacte esthétique.

Mais pour un transfuge de classe, rappelle-t-il, la politique est toujours intime : une loi sur le remboursement des médicaments ou une réforme sociale affectent directement la vie d’un père, d’une famille, d’un corps. La littérature ne peut pas s’abstraire de ces réalités.

Le texte prend alors des allures de programme. Contre l’hégémonie des normes, Louis appelle à « frapper les idoles à coups de marteau », selon la formule de Nietzsche. Non pour abolir l’émotion, l’explicite ou le politique, mais pour contester leur relégation. Il s’agit de rendre possible une autre beauté : une littérature qui assume l’émotion, qui revendique la colère, qui nomme sans détour. Une littérature qui ne sépare pas l’esthétique de la politique, mais les noue dans une même exigence.

Ce geste n’est pas seulement théorique. Louis le nourrit de ses expériences militantes : manifestations, marches des fiertés, Gilets jaunes. Il décrit l’émotion esthétique ressentie dans ces moments collectifs — la beauté des slogans répétés, la force brute des chants. La manifestation devient alors un modèle formel pour la littérature : hyper-explicite, scandée, répétitive. À l’opposé des raffinements discrets, elle impose une langue du présent, brutale et claire.

Que faire de la littérature ? est donc à la fois méditation et appel. Loin des traités clos, il s’agit d’une parole vivante, dialoguée, qui mêle souvenirs intimes, références philosophiques (Sartre, Woolf, Cixous, Euripide, Barthes, Sontag) et analyse sociale. Le style est sans fioritures : phrases courtes, percutantes, comme jetées dans le débat. Cette prose nerveuse garde quelque chose d’oral, de performatif. Elle vise moins à séduire qu’à déplacer, moins à théoriser qu’à secouer.

Ce que Louis propose, au fond, c’est une littérature qui refuse la neutralité confortable. Un art qui n’est pas sanctuaire, mais champ de bataille. Il en ressort une conviction simple et radicale : si la littérature n’agit pas — si elle ne fait pas pleurer, ne met pas en colère, ne rend pas visibles les vies rendues invisibles — alors à quoi bon ?

Avec ce texte, Édouard Louis prolonge son œuvre en l’orientant plus frontalement vers une critique des formes. Après avoir raconté la violence sociale (En finir avec Eddy Bellegueule), la douleur familiale (Qui a tué mon père), la métamorphose (Changer : méthode), il s’attaque au cœur même du littéraire. Un geste risqué, mais salutaire.

Car Que faire de la littérature ? n’est pas seulement un livre sur la littérature. C’est une intervention politique, une manière de rappeler que les mots, loin d’être neutres, sont toujours pris dans des rapports de force — et qu’il est temps, enfin, de les retourner contre l’ordre établi.

Sortie prévue pour le 1er octobre.

Un extrait est proposé en fin d'article.

DOSSIER - Découvrez les romans de la Rentrée littéraire 2025

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com