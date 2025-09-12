Jours de révolte : Gigi Leung raconte la jeunesse en lutte à Hong Kong

Nous sommes à Hong Kong, en 2019, alors que la contestation pro-démocratie embrase la ville. Mais la révolte, ici, n’a pas toujours le visage glorieux des images d’actualité. Elle se faufile aussi dans un dortoir universitaire, entre deux repas vite avalés et les bouteilles de solution saline préparées pour affronter les gaz lacrymogènes.

C’est dans ces interstices que Leung installe sa fresque, en dix chapitres fragmentés, où les voix d’étudiants – à commencer par Panda – racontent la mobilisation au plus près de leurs corps fatigués et de leurs vies suspendues.

Le roman évite toute héroïsation. Ses personnages naviguent dans un entre-deux incertain, entre revendication politique et besoin irrépressible de normalité. Le quotidien – téléphones, vêtements, réseaux sociaux, repas partagés – devient un contrepoint obstiné à l’exceptionnel. L’intime affleure à chaque page : peur, doute, solitude, épuisement. Leung met en lumière la vulnérabilité de ses personnages, sans manichéisme, loin des slogans.

La force du texte tient à son équilibre : sobriété du style, tension constante, refus du pathos. Les scènes de violence sont évoquées sans surenchère, mais leur réalisme étouffe. En miroir, les détails du quotidien, minutieusement notés, soulignent combien la banalité elle-même devient oppressante, quand elle se trouve traversée par l’Histoire.

Jours de révolte n’est pas seulement un récit de mobilisation collective. C’est un roman sensible sur la jeunesse, ses fragilités et sa résistance silencieuse, sur ces existences prises dans les failles d’un monde qui les dépasse.

Par Nicolas Gary

