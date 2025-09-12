Les Braises de l’incendie : Éric Decouty ravive un drame oublié de 2005

Dans Les Braises de l’incendie, Éric Decouty dissèque la mécanique d’un drame social et judiciaire sur fond de misère et de manquements d’État. Un roman d’instruction plus que de suspense, où la justice tâtonne, entre lassitude et colère rentrée.
Le 12/09/2025 à 12:10 par Nicolas Gary
12/09/2025 à 12:10
C'est un fait divers oublié que l'on exhume ici : l’incendie meurtrier d’un hôtel miteux à Paris en 2005, où périssent vingt-huit personnes, principalement des migrants. À travers le regard d’un juge fatigué, relégué au placard, le roman ausculte la lente mécanique judiciaire face à un drame collectif dont personne ne veut vraiment. Gaspard Krause, magistrat cabossé, hérite d’un dossier brûlant.
Le feu a ravagé un établissement insalubre, surpeuplé, loué à prix d’or par les services sociaux. Criminel ou accidentel, l’incendie devient le révélateur d’un système de prise en charge cynique et indifférent.
La narration, minutieuse, se construit par strates : le déroulé judiciaire, les rapports de police, les non-dits institutionnels, les témoignages de survivants. Le roman excelle à rendre l’inertie, les pressions discrètes, la peur de secouer l’ordre établi. Mais c’est aussi là qu’il pêche : à force d’accumuler les éléments de procédure, le récit semblé figé dans une certaine froideur descriptive.
Mais il ménage beaucoup de scènes dialoguées et personnelles. Et ces dialogues, eux, brillent par leur justesse : ceux entre le juge et sa greffière, tendres et rugueux, ceux avec le commissaire Pudlowski, lucides et désabusés, donnent chair au roman. La sécheresse n’est donc pas totale : elle alterne avec des moments de chair et de tension dramatique.
En miroir du dossier judiciaire, l’histoire intime du juge Krause – son deuil amoureux, sa solitude – ajoute une dimension mélancolique, jamais larmoyante. Si le style reste sobre, presque clinique, c’est peut-être le prix à payer pour éviter la tentation du pathos. Les Braises de l’incendie n’a rien d’un roman-choc. Il est, plus subtilement, un roman du soupçon : soupçon sur les causes du feu, sur les intentions politiques, sur les silences de l’administration.
Un récit où la vérité ne flambe jamais, mais couve.
Par Nicolas Gary
Paru le 02/10/2025
304 pages
Liana Levi
20,00 €
