Le dernier voyage de Momoko Hidaka

« Il y a des sentiments qui ne s’éveillent qu’au fil du temps. »

Maintenant dégagée de ses obligations privées, Momoko expérimente le temps de laisser advenir et accueillir ses pensées. De percevoir son corps.

Solitude. Peuplée de répliques d’elle-même à différents âges de son existence, qui bousculent et accompagnent ses réflexions, tels des génies malicieux ou dérangeants.

Temps du souvenir et de l’analyse.

« Soudain… musique de fond ! Sortie de nulle part, elle égrenait ses notes à l’infini... » p 107

Ponctué de citations qui lui reviennent, on entend comme une musique surgie des mots de ce récit. En basse continue très singulière.

Peut-être est il trop tard alors ?

– Ça sent le printemps ! Allez, dépêche-toi.

