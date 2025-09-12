Le dernier voyage de Momoko Hidaka

« Il y a des sentiments qui ne s’éveillent qu’au fil du temps. »
Maintenant dégagée de ses obligations privées, Momoko expérimente le temps de laisser advenir et accueillir ses pensées. De percevoir son corps.
Solitude. Peuplée de répliques d’elle-même à différents âges de son existence, qui bousculent et accompagnent ses réflexions, tels des génies malicieux ou dérangeants.
Temps du souvenir et de l’analyse.
« Soudain… musique de fond ! Sortie de nulle part, elle égrenait ses notes à l’infini... » p 107
Ponctué de citations qui lui reviennent, on entend comme une musique surgie des mots de ce récit. En basse continue très singulière.
Peut-être est il trop tard alors ?
– Ça sent le printemps ! Allez, dépêche-toi.
