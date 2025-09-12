Un livre accuse LFI de liens islamistes : mise en demeure de Plon

Le livre s’attelle, selon sa quatrième de couverture, à démontrer « l’alliance trouble de La France insoumise avec l’islamisme, et son projet de déstabilisation de la démocratie française ». Omar Youssef Souleimane explique avoir infiltré « plusieurs manifestations de soutien à la Palestine organisées par La France insoumise et des associations palestiniennes marquées par la présence d’islamistes en leur sein », et y révèlerait, entre autres, les liens supposés entre certains candidats insoumis et des projets islamistes cherchant à imposer de nouvelles normes sociales « compatibles avec la charia ».

La couverture du livre, publiée par Plon, met en avant un cliché de manifestation où l’on reconnaît Rima Hassan, juriste franco-palestinienne récemment candidate aux élections européennes sous l’étiquette LFI, et où apparaît notamment, en arrière-plan, une femme voilée.

LFI nie toute volonté de censure

La mise en demeure, reçue à près de trois semaines de la sortie annoncée de l’ouvrage, repose sur l’argument selon lequel le livre contiendrait des passages « infondés et attentatoires à l’honneur et à la réputation de La France insoumise ». Le parti menace de poursuites judiciaires en cas de diffusion de propos jugés diffamatoires. L’avocat de LFI, Me Mathieu Davy, est formel auprès du Figaro : il ne s’agit pas, selon LFI, d’une tentative de censure, mais d’une démarche destinée à « savoir exactement ce que contient ce livre, compte tenu de sa présentation pour le moins accusatoire », le mouvement affirmant ne pas en avoir eu connaissance avant publication.

Une mise en demeure est un courrier officiel pour exiger qu’une obligation soit respectée. Elle permet de montrer sa volonté d’agir sans aller directement au tribunal. Si elle n’est pas suivie d’effet, elle peut ensuite servir de preuve devant un juge.

Présentement, Plon compte bien sortir le livre tel quel, à la date prévue. De son côté, Omar Youssef Souleimane a dénoncé, sur X, une tentative de censure : « J’ai fui les persécutions du régime d’Assad en Syrie pour vivre librement dans la patrie des droits de l’homme, et je retombe treize ans plus tard sur des politiques qui voudraient me faire taire ! »

Le combat d'Omar Youssef Souleimane entre en résonnance avec son histoire personnelle : né le 19 mars 1987 à Al-Qutayfah, en Syrie, dans une famille sunnite traditionaliste, adolescent, il vit trois ans en Arabie saoudite, séduit un temps par le rigorisme religieux avant de s’en détacher grâce à Taha Hussein et aux poètes anté-islamiques. De retour en Syrie en 2003, ses propos jugés blasphématoires lui valent le rejet de son père. Installé à Homs, il étudie la littérature arabe, publie et collabore avec un journal local. En 2011, il s’engage dans les manifestations contre Bachar al-Assad, filme la répression et doit fuir en 2012, obtenant l’asile en France.

À Bobigny, il apprend le français et poursuit l’écriture. En 2018, il publie Le Petit Terroriste (Flammarion), récit autobiographique dénonçant la tentation islamiste. Suivent plusieurs romans et recueils de poésie, dont Le Dernier Syrien (2020) et Damas je te salue (2024). Aujourd’hui journaliste au Point et à L’Express, celui qui se présente comme « libéral » écrit sur l’islamisme et le Proche-Orient, tout en intervenant dans des établissements scolaires pour prévenir la radicalisation. Naturalisé français en 2022, il revendique une double appartenance et fait de la langue française son instrument de liberté.

Valérie Pécresse dénonce une censure

Parmi les soutiens à l'écrivain, l'un des ennemis médiatiques les plus virulents de la FI, Éric Naulleau, l'élu au Conseil de Paris, Aurélien Véron, ou encore la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Cette dernière s’est insurgée, toujours sur X : « LFI veut censurer un livre sur ses liens avec les islamistes (…) et la meute mélenchoniste voudrait le faire taire ? » Et de rappeler, au passage, la parution du livre-enquête La Meute d’Olivier Pérou et Charlotte Bélaïch, déjà consacré aux dérives du mouvement insoumis, et largement médiatisé en son temps.

Le journaliste du Monde, Olivier Pérou, s’est par ailleurs vu refuser l’accréditation aux universités d’été de La France insoumise (LFI) organisées du 21 au 24 août 2025. Le directeur du Monde, Jérôme Fenoglio, avait notamment dénoncé « une entrave caractérisée à la liberté de la presse », tandis que la Société des rédacteurs du quotidien a jugé l’éviction « indigne ». Edwy Plenel, ancien directeur de Mediapart, s'est de son côté inquiété : « Jusqu’ici, seule l’extrême droite interdisait les journalistes qui lui déplaisent. »

LFI a répondu en assurant que Le Monde restait le bienvenu, via d’autres envoyés, et de justifier son choix par des manquements déontologiques et des « informations inventées ».

Crédits photo : Omar Youssef Souleimane à Lire en Poche 2018 (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com