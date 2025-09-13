Ces rencontres improbables entre stars du cinéma français et hollywoodien

On n’aurait sans doute pas imaginé Miou-Miou au générique d’un western produit par Sergio Leone, ni François Truffaut s’aventurer à Hollywood pour incarner un spécialiste des ovnis sous la direction de Steven Spielberg. Et pourtant, ces situations improbables ont bel et bien existé.
Le 13/09/2025 à 07:00 par Cécile Mazin
13/09/2025 à 07:00
L’histoire du cinéma regorge de rencontres inattendues, parfois surprenantes, nées de circonstances très diverses. Le hasard des débuts, par exemple, place un jeune Robert De Niro en simple figurant derrière Annie Girardot, ou un Sylvester Stallone encore en rodage face à Woody Allen. Parfois, c’est une fin de carrière compliquée qui pousse un grand nom, comme Jerry Lewis, à tourner une comédie en France avec Michel Blanc.
Dans d’autres cas, ce sont les coproductions européennes, très dynamiques dans les années 1960 et 1970, qui ouvrent la voie à des rapprochements singuliers : Jean-Pierre Marielle devant la caméra de Dario Argento, ou Jean Rochefort face au légendaire Lee Van Cleef.
Les exemples ne manquent pas et font souvent sourire : Bernard Menez en fils de Dracula, Carole Bouquet en James Bond girl, Bernard Giraudeau dans les bras de Jodie Foster, Brigitte Lahaie donnant la réplique à Alain Delon, Valérie Mairesse apparaissant dans un film d’Andreï Tarkovski, ou encore Patrick Timsit affrontant Jean-Claude Van Damme.
Et le phénomène ne se limite pas aux acteurs. Certains sportifs ont tenté l’expérience, comme Jean-Claude Killy dans un film de casse à skis, Dominique Rocheteau chez Maurice Pialat, ou encore Mike Tyson face à Ramzy Bedia.
Des chanteurs se sont également glissés à l’écran, qu’il s’agisse de Michael Jackson dans Men in Black 2 ou de Dave dans La Cité de la peur. Même des personnalités politiques s’y sont essayées, de Donald Trump dans Maman, j’ai encore raté l’avion ! à Jean Lassalle dans Super-bourrés. Sans oublier les animateurs de télévision : William Leymergie et Ophélie Winter chez Claude Lelouch, Patrice Laffont dans Le Gendarme de Saint-Tropez.
Les éditions La Tengo nous en proposent les premières pages, en avant premières :
Par Cécile Mazin
Paru le 01/10/2025
176 pages
La tengo
22,00 €
