#Essais

Ces rencontres improbables entre stars du cinéma français et hollywoodien

On n’aurait sans doute pas imaginé Miou-Miou au générique d’un western produit par Sergio Leone, ni François Truffaut s’aventurer à Hollywood pour incarner un spécialiste des ovnis sous la direction de Steven Spielberg. Et pourtant, ces situations improbables ont bel et bien existé.

Le 13/09/2025 à 07:00 par Cécile Mazin

Publié le :

13/09/2025 à 07:00

Cécile Mazin

ActuaLitté

L’histoire du cinéma regorge de rencontres inattendues, parfois surprenantes, nées de circonstances très diverses. Le hasard des débuts, par exemple, place un jeune Robert De Niro en simple figurant derrière Annie Girardot, ou un Sylvester Stallone encore en rodage face à Woody Allen. Parfois, c’est une fin de carrière compliquée qui pousse un grand nom, comme Jerry Lewis, à tourner une comédie en France avec Michel Blanc.

Dans d’autres cas, ce sont les coproductions européennes, très dynamiques dans les années 1960 et 1970, qui ouvrent la voie à des rapprochements singuliers : Jean-Pierre Marielle devant la caméra de Dario Argento, ou Jean Rochefort face au légendaire Lee Van Cleef.

Les exemples ne manquent pas et font souvent sourire : Bernard Menez en fils de Dracula, Carole Bouquet en James Bond girl, Bernard Giraudeau dans les bras de Jodie Foster, Brigitte Lahaie donnant la réplique à Alain Delon, Valérie Mairesse apparaissant dans un film d’Andreï Tarkovski, ou encore Patrick Timsit affrontant Jean-Claude Van Damme.

Et le phénomène ne se limite pas aux acteurs. Certains sportifs ont tenté l’expérience, comme Jean-Claude Killy dans un film de casse à skis, Dominique Rocheteau chez Maurice Pialat, ou encore Mike Tyson face à Ramzy Bedia.

Des chanteurs se sont également glissés à l’écran, qu’il s’agisse de Michael Jackson dans Men in Black 2 ou de Dave dans La Cité de la peur. Même des personnalités politiques s’y sont essayées, de Donald Trump dans Maman, j’ai encore raté l’avion ! à Jean Lassalle dans Super-bourrés. Sans oublier les animateurs de télévision : William Leymergie et Ophélie Winter chez Claude Lelouch, Patrice Laffont dans Le Gendarme de Saint-Tropez.

Ca alors ! L'histoire des castings de films les plus dingues

Philippe Lombard

Paru le 01/10/2025

176 pages

La tengo

22,00 €

ActuaLitté
ActuaLitté

"Mon silence est un silence vivant"

C’est à la suite d’un travail de recherche mené pour Libération, où elle est journaliste, que Johanna Luyssen a décidé de consacrer un livre-enquête à Hélène Rytmann, résistante, assistante réalisatrice, sociologue, assassinée par son mari, Louis Althusser, au matin du 16 novembre 1980. Les Fragments d’Hélène, publié chez Julliard, est une immersion touchante, troublante et… révoltante !

12/09/2025, 17:41

ActuaLitté

Jours de révolte : Gigi Leung raconte la jeunesse en lutte à Hong Kong

Sous ses airs de roman choral discret, Jours de révolte est un texte de fractures. Fracture politique d’abord, sociale ensuite, intime enfin. Traduit du chinois (traducteur : Y. L.), le livre de Gigi Leung Lee-Chi capte les ambiguïtés d’une jeunesse hongkongaise écartelée entre engagement et lassitude, colère sourde et banalité du quotidien.

12/09/2025, 15:17

ActuaLitté

Que faire de la littérature ? Quand Édouard Louis renverse la table

Édouard Louis n’aime pas les détours. Son nouveau texte, Que faire de la littérature ? (Flammarion), s’affiche d’emblée comme un manifeste. Non pas une somme académique, ni un essai théorique au sens strict, mais une adresse directe, sous forme d’entretien prolongé, où la réflexion surgit avec l’urgence d’une parole en lutte. La question posée – « Que faire de la littérature ? » – n’est pas rhétorique. Elle engage un combat : pourquoi écrire aujourd’hui, avec quelle langue, pour qui, et contre quoi ?

12/09/2025, 13:10

ActuaLitté

Qui est ce jeune poète qui concurrence La Femme de ménage ?

36e semaine de l'année (du 1 au 7 septembre 2025) : les professeurs de lettres de collège et lycée ont pu faire connaissance avec leurs classes et transmettre aux élèves la liste des œuvres à acheter pour cette année. Une rentrée scolaire qui, cumulée à la rentrée littéraire, permet de mettre (enfin) un petit coup de pied dans la fourmilière de La Femme de ménage.

12/09/2025, 12:10

ActuaLitté

Les Braises de l’incendie : Éric Decouty ravive un drame oublié de 2005

Dans Les Braises de l’incendie, Éric Decouty dissèque la mécanique d’un drame social et judiciaire sur fond de misère et de manquements d’État. Un roman d’instruction plus que de suspense, où la justice tâtonne, entre lassitude et colère rentrée.

12/09/2025, 12:10

ActuaLitté

Le dernier voyage de Momoko Hidaka

12/09/2025, 12:04

ActuaLitté

Akira Mizubayashi : Âme brisée renaît en édition illustrée

11/09/2025, 17:12

ActuaLitté

Mistinguett : derrière les paillettes, le secret d’État

« Sans elle, l’armée allemande perçait les lignes françaises et prenait Paris. Sans elle, la République française aurait cessé de vivre en 1918. » Voilà ce que démontre l’historien Bruno Fuligni, maître de conférences à Sciences Po, dans sa biographie publiée chez Buchet-Chastel, consacrée à la célèbre artiste de music-hall Mistinguett. 

11/09/2025, 15:41

ActuaLitté

La Corporation des fabulistes : Fictions secrètes pour monde en ruines

Un roman sans visage. Sans nom d’auteur. Mais pas sans voix. Car cette Corporation des fabulistes parle, crie même parfois, dans un murmure collectif, comme si les contes s’étaient réunis pour dire : assez. Le texte, étrange et magnétique, refuse les catégories : fable dystopique, manifeste poétique, archive imaginaire... ou peut-être tout cela à la fois. Une œuvre hors cadre, comme on en lit peu.

10/09/2025, 09:00

ActuaLitté

Julie Brafman éclaire Yann Andréa

C’est un homme qui traverse la vie sans pour autant savoir ce qu’est une vie ni ce qu’il faut y faire – d’ailleurs quand on lui demande précisément ce qu’il fait dans la vie, il répond : « Rien. » Et Marguerite Duras de le regarder « avec fierté » : « Yann, c’est cela qu’il faut dire, c’est magnifique. »

09/09/2025, 10:02

ActuaLitté

Quatuor : le roman où musique, économie et amour se répondent

L’auteur de Quatuor, Jean-Jacques Dayries, a choisi le meilleur sous-titre qu’il soit pour son roman aux accents très contemporains : « Quatre mouvements, une corruption, mille répercussions ». Cette partition romanesque suit deux duos : l’un aborde la trentaine, l’autre a dépassé la cinquantaine. Par Margaux Catalayoud.

09/09/2025, 09:00

ActuaLitté

Crache le soleil

09/09/2025, 08:31

ActuaLitté

Les Vaisseaux d’os : notre chronique de la fantasy océanique de RJ Barker

Au large, la fantasy prend parfois des allures de cale sèche : on y éprouve le bois, le métal, la corde — ici, les os. Les Vaisseaux d’os, L’Enfant de la marée, tome 1 de RJ Barker, paru en français aux Éditions Leha (traduction : Erwan Devos et Hermine Hémon), ouvre une trilogie portée par une idée forte : des navires façonnés dans les restes de dragons de mer, et une flotte où l’honneur n’est jamais loin du gouffre. Dépôt légal : août 2025 ; titre original : The Bone Ships (2019).  

09/09/2025, 08:01

ActuaLitté

La Terre qui monte

08/09/2025, 15:11

ActuaLitté

Foutues cigognes : la chronique d’un deuil à hauteur d’enfant

On entre dans Foutues cigognes par une nuit glaciale : un garçon s’est couché tout habillé, chaussures aux pieds, à l’affût du silence pour exécuter son plan. Fuir. À huit ans et demi, Albin attend que son père, « vaincu par un savant mélange de barbituriques et d’alcool », s’effondre, puis se lève — grand sac de basket sur l’épaule — et disparaît dans l’obscurité. 

08/09/2025, 15:11

ActuaLitté

Girlfriend on Mars : quand la téléréalité envoie ses candidats sur la planète rouge

Parfois la réalité dépasse la fiction. Alors que la sortie de Girlfriend on Mars en poche (trad. Clément Baude) était programmée pour le 20 août chez Rivages, le 18 mourrait Jean Pormanove, en direct sur internet. Jusqu’où peut-on aller pour être célèbre ou pour simplement être suivi, avoir une communauté de fans, tout plutôt que l’anonymat…

08/09/2025, 13:31

ActuaLitté

Paillettes de Pauline Liétar : une mère fille en pleine crise d’adolescence !

Une mère fille fantasque et une ado sérieuse, rien ne vaut les contraires pour alimenter une comédie réussie. Corinne dite  « Coco », est une mère célibataire qui élève seule sa fille Kalindra dans le très chic huitième arrondissement.

08/09/2025, 12:36

ActuaLitté

Portraits Nomades : à l'écoute de la France de tout en bas

Cet été, alors qu'il faisait chaud et lourd, j'ai passé quelques heures à écouter les voix de ceux qui n'ont presque jamais la parole : des personnes aux vies brisées accueillies dans un hébergement d'urgence pour sans domiciles fixes, l'Hestia, près de Périgueux. Pichelin et Troubs y ont effectué une longue résidence d'artistes de 202 à 2025 et le livre Portraits Nomades, édité par Ouïe/Dire en est le compte-rendu détaillé, mêlant portraits croqués et entretiens en roue libre. 

08/09/2025, 12:07

ActuaLitté

Sur le fil de la violence : Malcolm Macarthur, le meurtrier dandy qui choqua l’Irlande

Portrait difficile d'un meurtrier qui tua deux innocents à Dublin en 1982 : le dandy aristocratique Malcolm Macarthur voulait imiter l'IRA et préparait un braquage pour renflouer ses caisses vides. Au final, pas de braquage, mais deux morts et un gouvernement qui faillit être renversé : le ministre de la justice avait hébergé l'assassin, son ami !

08/09/2025, 11:13

ActuaLitté

Impuissances

08/09/2025, 11:08

ActuaLitté

Barnstormers, une épopée aérienne et glamour

Ambiance années 20 pour cette aventure aérienne de Bix et Tillie, les Bonnie and Clyde des airs. Le dessin glamour de Tula Lotay, très original, vaut à lui seul le baptême de l'air...

06/09/2025, 23:46

ActuaLitté

La Voie des pèlerins, d'Abdulrazak Gurnah, ou la marque de l'étranger

Il y a des romans dont la puissance discrète s’infiltre en nous sans crier gare. La Voie des pèlerins, (traduction : Cécile Leclère) est de ceux-là. Abdulrazak Gurnah, prix Nobel 2021 ausculte l'exil dans ses dimensions les plus intimes et les plus politiques. On y entre comme dans une maison qu'on reconnaît sans l'avoir jamais visitée – et on n'en ressort pas indemne.

05/09/2025, 15:10

ActuaLitté

Les vies d'après

05/09/2025, 13:49

ActuaLitté

Philippe Pichon, ou l’art de raturer le confort littéraire

Dans À hue et à dia. Carnet de lectures d’un nomade sédentaire (France Univers, 2024), Philippe Pichon revendique une littérature qui brûle, qui écorche, qui n’a rien à voir avec la bienséance. L’ancien flic devenu écrivain signe un journal de lectures à la fois tendre et féroce, où il convoque Pagnol, Giono ou Calaferte, mais étrille sans pitié les gloires convenues. Entre hommage et déboulonnage, Pichon rappelle qu'« écrire est synonyme de vivre, est la vraie vie ».

05/09/2025, 13:10

ActuaLitté

Exercice de gaieté généralisée, par François Morel

Prévu début octobre, La gaieté qui m’en impose rassemble les chroniques radiophoniques de François Morel diffusées sur France Inter entre 2023 et 2025. Deux années d’humeur, de tendresse, de colère joyeuse et de poésie grinçante. Deux années où chaque vendredi matin, le verbe fendait l’actualité, la vie, les souvenirs, en diagonale.

05/09/2025, 13:05

ActuaLitté

Nothomb contre Carrère, le vrai duel de la rentrée littéraire

Semaine 35 (du 25 au 31 août) : il n'est plus nécessaire de préciser qui trône sans partage sur les 4 premières places du classement des meilleures ventes (pour ceux qui ont raté les épisodes précédents, il s'agit de Freida McFadden, l'autrice de La Femme de ménage). En revanche, derrière elle, les choses sérieuses commencent, si l'on peut dire...

05/09/2025, 12:03

ActuaLitté

Hors Caste, une fantasy sombre et singulière signée Marge Nantel

Marge Nantel publie en 2022 Hors Caste, aux regrettées éditions Noir Absinthe, un récit de fantasy sombre et sans concessions réédité cette année par les éditions Mnémos. On y suit le sort de Suèhl, un Féli décasté qui tente d'échapper à la Purge, et celui de Ténèbres, qui arrive dans la ville et découvre cette pratique barbare. 

04/09/2025, 18:20

ActuaLitté

DJ Bambi : à la recherche de soi

Logn se sent prête à mourir. Elle a fait le tour, disons. Mais, même si l’idée reste tentante, ce ne sera pas pour aujourd’hui… « La seule chose qui m’empêche de m'endormir en me laissant bercer par les vagues est l’idée que le corps qui reposera dans mon cercueil ne sera pas celui d’une femme. Je ne mourrai que lorsque j’aurai rectifié le grand malentendu de mon existence, la plus terrible erreur qu’a commise le Créateur en me faisant naître dans le corps d’un garçon. » Alors, poussée à la patience, Logn rentre chez elle. 

04/09/2025, 14:23

ActuaLitté

Harry et moi, les années en famille, 1950-1960

03/09/2025, 15:53

ActuaLitté

Les 8 vies d'une mangeuse de terre : le tumulte de l'histoire coréenne

L'histoire tourmentée de la Corée à travers l'histoire d'une femme insaisissable aux multiples noms et visages : un parcours horrifique et incroyable. Mon premier gros coup de cœur de cette rentrée littéraire 2025. Mirinae Lee est née en Corée du Sud et vit aujourd’hui à Hong Kong. Son premier roman, Les 8 vies d'une mangeuse de terre, s’inspire - très librement - du parcours de de sa grand-tante qui, comme la femme du roman, a réussi à fuir la Corée du Nord. La traduction de l'anglais (Corée) est signée par Lou Gonse.

01/09/2025, 13:17

ActuaLitté

La grande arche : l'histoire du bâtiment emblématique de la Défense

Coup de cœur pour la plume de Laurence Cossé, vive, riche, enjouée, trempée dans l'ironie et la dérision. Elle arrive à nous captiver et nous intéresser à un sujet aussi ennuyeux et rébarbatif que la construction d'un immeuble de bureaux.

01/09/2025, 13:11

ActuaLitté

La Longe, de Sarah Jollien-Fardel : une catabase intérieure

Après la mort de sa fille en pleine enfance, Rose se retrouve attachée à une longe, en altitude. Dans la nuit d’un chalet où elle est cloîtrée, son passé remonte au-delà d’elle-même pour éclairer la crise où elle est plongée.

01/09/2025, 11:24

ActuaLitté

Huysmans vivant : un auteur flamboyant boudé par la postérité

Connaissez-vous Georges Charles Huysmans ? Pas sûr que vous retrouviez dans les Lagarde et Michard l’auteur d’À rebours ou d’En route, l’histoire littéraire française l’a tout simplement oublié. Pourtant, ce défenseur de Zola et du naturalisme à ses débuts, a côtoyé le milieu littéraire et les peintres de la fin du XIXe : Mallarmé, Verlaine, les frères Goncourt, Paul Valéry, a admiré Odilon Redon. 

01/09/2025, 09:54

ActuaLitté

Quand la science flirte avec Jurassic Park : enquête sur la désextinction

Imaginez un éléphant d’Asie affublé d’une longue toison et de défenses recourbées, prêt à fouler la toundra comme au temps de la préhistoire. Impressionnant, non ? Pourtant, derrière cette image de carte postale paléontologique se cache… un éléphant vaguement déguisé en mammouth. C’est l’un des constats, à la fois sérieux et malicieux, que proposent Lionel Cavin et Nadir Alvarez dans leur ouvrage Faire revivre les espèces disparues ?

31/08/2025, 10:00

ActuaLitté

Les Ensablés - La Pierre angulaire, de Zoé Oldenbourg

Zoé Oldenbourg (1916-2002) fut longtemps associée aux succès d’édition de grandes fresques médiévales. Son premier livre, Argile et Cendres (1946) qui suit les péripéties d’un petit seigneur partant pour les croisades, impressionna tellement par sa précision et son ampleur qu’on y vit un potentiel Goncourt. Le couronnement arrivera finalement en 1953 avec son second roman La Pierre angulaire qui remporte le Prix Femina. Zoé Oldenbourg y expose les tableaux contrastés d’un Moyen-Âge où même les âmes les plus abjectes vivent dans l’espérance du salut éternel. Par Nicolas Acker.

31/08/2025, 09:00

ActuaLitté

Satire moderne et conte médiéval : bienvenue dans l'Estonie d'Andrus Kivirähk

Publié en 2007 en Estonie et traduit en français en 2013 (Jean-Pierre Minaudier), @d'Andrus Kivirähk est un récit à la croisée entre le conte satirique moderne et la fable mythologqiue se déroulant dans un Moyen-Âge imaginaire de l'Estonie. 

31/08/2025, 07:58

