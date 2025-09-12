Qui est ce jeune poète qui concurrence La Femme de ménage ?

36e semaine de l'année (du 1 au 7 septembre 2025) : les professeurs de lettres de collège et lycée ont pu faire connaissance avec leurs classes et transmettre aux élèves la liste des œuvres à acheter pour cette année. Une rentrée scolaire qui, cumulée à la rentrée littéraire, permet de mettre (enfin) un petit coup de pied dans la fourmilière de La Femme de ménage.
Le 12/09/2025 à 12:10 par Ugo Loumé
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
12/09/2025 à 12:10
0
Commentaires
3
Partages
Petit, oui, car le premier tome de La Femme de ménage (J'ai lu, trad. Karine Forestier) reste accroché à sa première place avec 31.515 ventes. Mais coup de pied quand même, parce que c'est la première fois depuis plusieurs mois qu'on ne retrouve qu'un seul roman de Freida McFadden sur le podium des meilleures ventes.
Qui sont les auteurs de cet exploit ? Nul autre qu'Arthur Rimbaud et Emmanuel Carrère. Le premier, dont la légende n'est plus à faire, profite de la rentrée des lycéens pour se placer 2e (30.398 ventes) avec Les Cahiers de Douai (éditions Hatier). Le second, qui écrit celle de sa famille avec Kolkhoze (P.O.L), en lice pour le Prix Goncourt 2025, continue de gagner des positions au classement. Il est 3e avec 27.514 ventes.
Mais Freida McFadden n'a pas été repoussée bien loin. On la retrouve dès les 4e, 5e, et 6e positions avec Les Secrets de la femme de ménage (J'ai lu), La Psy (J'ai lu), et La Femme de ménage se marie (City). Ces trois romans se vendent respectivement à 25.997, 24.660 et 23.234 exemplaires.
En 7e position avec 20.692 exemplaires, à nouveau Arthur Rimbaud, à nouveau Les Cahiers de Douai, mais cette fois publiés par Belin éducation. Ce qui, au cumulé, fait de l'éternellement jeune poète le meilleur vendeur de la semaine. Derrière lui se trouve Mélissa Da Costa, qui vend 19.971 exemplaires de Tenir debout (Le livre de poche).
En 9e et 10e place, deux autres œuvres au programme de français : On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset (Hatier) qui se vend 16.832 fois, et Manon Lescaut par l'Abbé Prévost (Belin éducation) qui finit dans les sacs de 14.382 lycéens.
À noter que si l'on resserre le classement aux ventes en librairie, Emmanuel Carrère s'impose largement, suivi de Rimbaud et de Laurent Mauvignier, autre nom que l'on retrouve dans toutes les sélections des prix littéraires de la rentrée, avec La Maison vide (éditions de Minuit).
À LIRE — Le phénomène La Femme de ménage : pourquoi on l’adore tant ?
Rentrée (littéraire et scolaire) oblige, le marché atteint des records d'instabilités, avec 113 nouvelles entrées dans les 200 meilleures ventes. Un gros remous qui devrait se calmer dans les prochaines semaines, mais qui permet à l'industrie de bénéficier d'une franche progression par rapport à la semaine dernière.
Avec 6,676 millions d'exemplaires vendus au total, c'est une augmentation de 16 % par rapport à la semaine 35, mais une diminution de 4 % par rapport à l'année dernière. En chiffre d'affaires, on observe +7 % comparé à la semaine dernière, et -3 % comparé à 2024, pour un total de 77,193 millions €.
ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.
Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.
Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.
Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.
Crédits image : Arthur Rimbaud, Étienne Carjat, Domaine public
Par Ugo Loumé
Contact : ul@actualitte.com
Paru le 04/10/2023
411 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 05/04/2023
181 pages
Hatier
2,70 €
Paru le 28/08/2025
560 pages
P.O.L
24,00 €
Paru le 02/10/2024
416 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 16/04/2025
416 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 21/05/2025
106 pages
City Editions
4,90 €
Paru le 03/05/2023
159 pages
Belin
2,50 €
Paru le 20/08/2025
768 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 10/04/2024
208 pages
Hatier
2,70 €
Paru le 04/05/2022
278 pages
Belin
2,95 €
Paru le 20/08/2025
216 pages
Albin Michel
19,90 €
Paru le 14/08/2025
464 pages
9,60 €
Paru le 14/08/2025
452 pages
9,30 €
Paru le 26/06/2025
3497 pages
Editions Dalloz
22,00 €
Paru le 28/08/2025
752 pages
Les Editions de Minuit
25,00 €
Paru le 04/04/2024
128 pages
Editions Gallimard
5,90 €
Paru le 27/08/2025
213 pages
Kennes
19,90 €
Paru le 27/04/2022
320 pages
Hatier
2,95 €
Paru le 08/04/2024
128 pages
Bordas Editions
6,60 €
Paru le 27/08/2025
250 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 03/03/2023
160 pages
Editions Bruno Doucey
5,90 €
Paru le 04/09/2025
172 pages
Editions Ki-oon
7,95 €
Paru le 02/10/2024
392 pages
City Editions
22,00 €
Paru le 04/05/2023
140 pages
Nathan
3,70 €
Paru le 12/06/2024
256 pages
Hatier
9,50 €
Paru le 21/08/2025
160 pages
Editions Gallimard
19,00 €
Paru le 16/04/2025
150 pages
Hatier
2,50 €
Paru le 16/04/2025
388 pages
City Editions
22,00 €
Paru le 07/01/1972
186 pages
Editions Gallimard
7,60 €
Paru le 06/04/2023
176 pages
Editions Gallimard
3,00 €
Paru le 12/02/2025
34 pages
Foucher
2,99 €
Paru le 23/05/2024
1004 pages
Le Robert
11,95 €
Paru le 09/04/2025
128 pages
Bordas Editions
6,60 €
Paru le 06/06/2025
144 pages
Magnard
9,20 €
Paru le 15/05/2024
179 pages
Belin
2,70 €
Paru le 08/06/2016
128 pages
Editions de La Table Ronde
6,50 €
Paru le 14/08/2025
275 pages
Editions Gallimard
9,00 €
Paru le 20/08/2025
576 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 07/05/2025
303 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 07/06/2022
160 pages
Generation 5
7,60 €
Paru le 29/05/2024
144 pages
Hatier
6,60 €
Paru le 12/04/2023
124 pages
Hachette
2,50 €
Paru le 05/04/2023
128 pages
Bordas Editions
6,60 €
Paru le 04/06/2025
1096 pages
Larousse
9,50 €
Paru le 08/05/2025
256 pages
Editions Gallimard
9,00 €
Paru le 24/05/2023
192 pages
Flammarion
3,20 €
Paru le 14/08/2025
572 pages
Presses de la Cité
23,90 €
Paru le 20/08/2025
432 pages
Albin Michel
23,90 €
Paru le 21/05/2025
377 pages
LGF/Le Livre de Poche
3,90 €
Paru le 09/04/2025
128 pages
Bordas Editions
6,60 €
Paru le 21/08/2025
Editions Dalloz
45,90 €
Paru le 07/06/2022
160 pages
Generation 5
7,60 €
Paru le 20/08/2025
192 pages
Flammarion
4,00 €
Paru le 07/06/2022
160 pages
Generation 5
7,60 €
Paru le 26/04/2021
128 pages
Magnard
6,50 €
Paru le 29/08/2025
216 pages
Dargaud
7,30 €
Paru le 27/08/2025
466 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 10/05/2023
128 pages
Hatier
6,60 €
Paru le 03/05/2023
160 pages
Flammarion
2,90 €
Paru le 29/05/2024
128 pages
Hatier
6,60 €
Paru le 08/03/2018
127 pages
Magnard
9,20 €
Paru le 16/04/2025
272 pages
Hatier
3,20 €
Paru le 06/03/2024
480 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 23/08/2017
218 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,40 €
Paru le 24/04/2017
143 pages
Magnard
9,20 €
Paru le 15/06/2022
377 pages
LGF/Le Livre de Poche
6,20 €
Paru le 27/08/2025
128 pages
Hachette
15,95 €
Paru le 30/04/2025
159 pages
Flammarion
2,50 €
Paru le 07/05/2025
542 pages
Collection Proche
9,70 €
Paru le 26/04/2025
128 pages
Magnard
6,50 €
Paru le 10/04/2024
256 pages
Hatier
3,20 €
Paru le 09/04/2025
352 pages
J'ai lu
8,80 €
Paru le 30/04/2025
426 pages
Albin Michel
18,90 €
Paru le 18/06/2025
256 pages
Hatier
4,50 €
Paru le 15/05/2024
244 pages
Belin
2,95 €
Paru le 05/02/2025
536 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 17/04/2025
160 pages
Magnard
6,95 €
Paru le 20/08/2025
312 pages
Rivages
9,50 €
Paru le 09/04/2025
143 pages
Hachette
3,00 €
Paru le 21/08/2025
288 pages
Editions Gallimard
21,00 €
Paru le 13/01/2012
190 pages
6,20 €
Paru le 17/05/2018
160 pages
Editions Gallimard
8,95 €
Paru le 27/08/2025
672 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 17/04/2025
180 pages
Editions Gallimard
3,00 €
Paru le 23/04/2025
192 pages
Belin
2,50 €
Paru le 06/02/2025
416 pages
Editions du Sous sol
22,00 €
Paru le 20/08/2025
192 pages
Pika Edition
7,20 €
Paru le 01/09/2010
187 pages
LGF/Le Livre de Poche
5,90 €
Paru le 04/09/2025
Editions Ki-oon
6,95 €
Paru le 05/02/2025
512 pages
J'ai lu
8,90 €
Paru le 05/03/2025
448 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 21/05/2025
584 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 21/08/2025
266 pages
8,70 €
Paru le 19/02/2009
91 pages
Editions Gallimard
5,00 €
Paru le 12/09/2024
170 pages
Editions Gallimard
5,90 €
Paru le 02/11/2012
176 pages
Editions Gallimard
6,20 €
Paru le 26/04/2021
144 pages
Magnard
6,50 €
Paru le 21/04/2020
128 pages
Nathan
8,90 €
Paru le 20/08/2025
209 pages
Belin
2,70 €
Paru le 30/03/2022
128 pages
Hachette
6,60 €
Paru le 28/04/2021
143 pages
Nathan
6,50 €
Paru le 07/05/2025
62 pages
Hatier
3,90 €
Paru le 04/04/2024
173 pages
Editions Gallimard
3,00 €
Paru le 03/05/2017
144 pages
Editions Didier
9,00 €
Paru le 02/05/2025
480 pages
9,60 €
Paru le 04/04/2025
480 pages
Points
9,90 €
Paru le 13/08/2025
395 pages
Stock
22,50 €
Paru le 07/05/2025
331 pages
Flammarion
20,90 €
Paru le 23/04/2025
191 pages
Belin
3,50 €
Paru le 28/04/2021
128 pages
Nathan
8,90 €
Paru le 28/04/2021
144 pages
Nathan
8,90 €
Paru le 16/05/2024
1532 pages
Le Robert
18,95 €
Paru le 07/05/2025
128 pages
Nathan
3,20 €
Paru le 08/04/2024
160 pages
Magnard
6,95 €
Paru le 21/05/2025
144 pages
Editions Didier
8,50 €
Paru le 30/04/2025
287 pages
Flammarion
3,00 €
Paru le 27/04/2022
527 pages
Hatier
3,20 €
Paru le 03/09/2025
215 pages
Glénat
14,95 €
Paru le 04/06/2025
1072 pages
Larousse
11,95 €
Paru le 07/04/2022
272 pages
Editions Gallimard
3,00 €
Paru le 19/05/2021
159 pages
Belin
3,70 €
Paru le 03/09/2025
192 pages
Nobi Nobi
7,20 €
Paru le 02/04/2025
384 pages
J'ai lu
8,40 €
Paru le 13/08/2025
379 pages
Grasset & Fasquelle
23,00 €
Paru le 15/06/2017
127 pages
Editions Maison des langues
8,90 €
Paru le 25/05/2023
312 pages
Editions Gallimard
8,95 €
Paru le 05/05/2021
96 pages
Hatier
6,20 €
Paru le 15/01/2025
28 pages
Dunod
2,90 €
Paru le 02/10/2024
605 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 03/09/2025
200 pages
Pika Edition
7,70 €
Paru le 29/08/2025
48 pages
Le Lombard
12,95 €
Paru le 31/01/2024
140 pages
Hachette
3,60 €
Paru le 17/04/2024
192 pages
Flammarion
2,90 €
Paru le 15/06/2017
127 pages
Editions Maison des langues
8,90 €
Paru le 16/04/2025
143 pages
Nathan
6,50 €
Paru le 17/07/2024
112 pages
Hatier
6,20 €
Paru le 26/04/2023
128 pages
Nathan
6,50 €
Paru le 21/08/2025
368 pages
Iconoclaste (l')
20,90 €
Paru le 03/10/2024
227 pages
Collection Proche
8,50 €
Paru le 14/05/2025
180 pages
Flammarion
22,00 €
Paru le 10/04/2024
128 pages
Bordas Editions
6,60 €
Paru le 23/05/2024
1104 pages
Le Robert
13,95 €
Paru le 11/01/2023
128 pages
Hatier
3,50 €
Paru le 16/10/2024
142 pages
Payot
5,00 €
Paru le 03/05/2023
384 pages
Hauteville Editions
8,95 €
Paru le 02/10/2019
370 pages
J'ai lu
7,90 €
Paru le 08/01/2025
317 pages
Belin
2,95 €
Paru le 30/03/2022
128 pages
Hachette
6,60 €
Paru le 03/05/2017
144 pages
Editions Didier
9,00 €
Paru le 17/04/2025
128 pages
Bordas Editions
6,60 €
Paru le 01/02/2007
113 pages
Editions Gallimard
7,50 €
Paru le 30/03/2022
128 pages
Hachette
6,60 €
Paru le 20/08/2025
112 pages
Hachette
14,95 €
Paru le 12/06/2023
162 pages
Lelivrescolaire.fr
3,80 €
Paru le 28/04/2021
112 pages
Nathan
6,50 €
Paru le 11/07/2025
112 pages
Editions Maison des langues
8,50 €
Paru le 14/05/2025
158 pages
Actes Sud Editions
2,70 €
Paru le 23/04/2025
320 pages
Belin
3,00 €
Paru le 03/09/2025
669 pages
Hachette
8,90 €
Paru le 20/04/2022
127 pages
Nathan
6,50 €
Paru le 20/06/2022
128 pages
Magnard
9,20 €
Paru le 03/06/2021
1140 pages
Le Robert
9,95 €
Paru le 28/05/2020
400 pages
Editions Gallimard
9,50 €
Paru le 20/08/2025
267 pages
Actes Sud Editions
22,00 €
Paru le 10/07/2025
3468 pages
Editions Dalloz
37,00 €
Paru le 11/04/2018
128 pages
Hatier
3,20 €
Paru le 07/05/2025
224 pages
Nathan
3,70 €
Paru le 20/04/2022
127 pages
Nathan
6,50 €
Paru le 21/08/2024
144 pages
Editions Jouvence
8,95 €
Paru le 20/08/2025
286 pages
Stock
20,90 €
Paru le 14/08/2025
361 pages
Editions Gallimard
17,90 €
Paru le 04/05/2022
405 pages
Belin
3,50 €
Paru le 07/04/2021
143 pages
Magnard
9,20 €
Paru le 13/04/2022
157 pages
Hatier
3,30 €
Paru le 19/02/2009
221 pages
7,40 €
Paru le 02/05/2024
140 pages
Nathan
3,70 €
Paru le 18/08/2021
192 pages
Belin
5,60 €
Paru le 10/05/2017
144 pages
Hatier
9,60 €
Paru le 05/03/2025
568 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 20/08/2025
480 pages
Grasset & Fasquelle
24,00 €
Paru le 22/05/2025
328 pages
Plon
18,90 €
Paru le 08/06/2022
800 pages
Larousse
9,95 €
Paru le 15/05/2025
128 pages
Nathan
6,50 €
Paru le 20/08/2025
192 pages
Nobi Nobi
7,20 €
Paru le 24/05/2023
95 pages
Magnard
2,95 €
Paru le 14/08/2025
1193 pages
Editions Dalloz
19,90 €
Paru le 23/04/2025
770 pages
Hachette
20,00 €
Paru le 27/08/2025
434 pages
Presses Universitaires de France - PUF
22,00 €
Paru le 02/05/2024
186 pages
Lelivrescolaire.fr
3,60 €
Paru le 05/05/2021
80 pages
Hatier
6,80 €
Paru le 05/05/2022
257 pages
Nathan
3,50 €
Paru le 05/03/2025
320 pages
Marabout
19,90 €
Paru le 15/05/2024
80 pages
Hatier
4,50 €
Paru le 09/06/2021
128 pages
Magnard
6,00 €
Paru le 17/09/2006
391 pages
Editions Gallimard
9,50 €
Paru le 21/05/2025
176 pages
Hatier
10,90 €
Paru le 18/05/2022
349 pages
LGF/Le Livre de Poche
7,90 €
Commenter cet article