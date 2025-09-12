Qui est ce jeune poète qui concurrence La Femme de ménage ?

Petit, oui, car le premier tome de La Femme de ménage (J'ai lu, trad. Karine Forestier) reste accroché à sa première place avec 31.515 ventes. Mais coup de pied quand même, parce que c'est la première fois depuis plusieurs mois qu'on ne retrouve qu'un seul roman de Freida McFadden sur le podium des meilleures ventes.

Qui sont les auteurs de cet exploit ? Nul autre qu'Arthur Rimbaud et Emmanuel Carrère. Le premier, dont la légende n'est plus à faire, profite de la rentrée des lycéens pour se placer 2e (30.398 ventes) avec Les Cahiers de Douai (éditions Hatier). Le second, qui écrit celle de sa famille avec Kolkhoze (P.O.L), en lice pour le Prix Goncourt 2025, continue de gagner des positions au classement. Il est 3e avec 27.514 ventes.

Mais Freida McFadden n'a pas été repoussée bien loin. On la retrouve dès les 4e, 5e, et 6e positions avec Les Secrets de la femme de ménage (J'ai lu), La Psy (J'ai lu), et La Femme de ménage se marie (City). Ces trois romans se vendent respectivement à 25.997, 24.660 et 23.234 exemplaires.

Rimbaud n'est pas mort

En 7e position avec 20.692 exemplaires, à nouveau Arthur Rimbaud, à nouveau Les Cahiers de Douai, mais cette fois publiés par Belin éducation. Ce qui, au cumulé, fait de l'éternellement jeune poète le meilleur vendeur de la semaine. Derrière lui se trouve Mélissa Da Costa, qui vend 19.971 exemplaires de Tenir debout (Le livre de poche).

En 9e et 10e place, deux autres œuvres au programme de français : On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset (Hatier) qui se vend 16.832 fois, et Manon Lescaut par l'Abbé Prévost (Belin éducation) qui finit dans les sacs de 14.382 lycéens.

À noter que si l'on resserre le classement aux ventes en librairie, Emmanuel Carrère s'impose largement, suivi de Rimbaud et de Laurent Mauvignier, autre nom que l'on retrouve dans toutes les sélections des prix littéraires de la rentrée, avec La Maison vide (éditions de Minuit).

Rentrée (littéraire et scolaire) oblige, le marché atteint des records d'instabilités, avec 113 nouvelles entrées dans les 200 meilleures ventes. Un gros remous qui devrait se calmer dans les prochaines semaines, mais qui permet à l'industrie de bénéficier d'une franche progression par rapport à la semaine dernière.

Avec 6,676 millions d'exemplaires vendus au total, c'est une augmentation de 16 % par rapport à la semaine 35, mais une diminution de 4 % par rapport à l'année dernière. En chiffre d'affaires, on observe +7 % comparé à la semaine dernière, et -3 % comparé à 2024, pour un total de 77,193 millions €.

C'est tout bon pour nous

