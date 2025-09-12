Qui est ce jeune poète qui concurrence La Femme de ménage ?

Inscription
36e semaine de l'année (du 1 au 7 septembre 2025) : les professeurs de lettres de collège et lycée ont pu faire connaissance avec leurs classes et transmettre aux élèves la liste des œuvres à acheter pour cette année. Une rentrée scolaire qui, cumulée à la rentrée littéraire, permet de mettre (enfin) un petit coup de pied dans la fourmilière de La Femme de ménage.

Le 12/09/2025 à 12:10 par Ugo Loumé

Petit, oui, car le premier tome de La Femme de ménage (J'ai lu, trad. Karine Forestier) reste accroché à sa première place avec 31.515 ventes. Mais coup de pied quand même, parce que c'est la première fois depuis plusieurs mois qu'on ne retrouve qu'un seul roman de Freida McFadden sur le podium des meilleures ventes.

Qui sont les auteurs de cet exploit ? Nul autre qu'Arthur Rimbaud et Emmanuel Carrère. Le premier, dont la légende n'est plus à faire, profite de la rentrée des lycéens pour se placer 2e (30.398 ventes) avec Les Cahiers de Douai (éditions Hatier). Le second, qui écrit celle de sa famille avec Kolkhoze (P.O.L), en lice pour le Prix Goncourt 2025, continue de gagner des positions au classement. Il est 3e avec 27.514 ventes.

Mais Freida McFadden n'a pas été repoussée bien loin. On la retrouve dès les 4e, 5e, et 6e positions avec Les Secrets de la femme de ménage (J'ai lu), La Psy (J'ai lu), et La Femme de ménage se marie (City). Ces trois romans se vendent respectivement à 25.997, 24.660 et 23.234 exemplaires.

Rimbaud n'est pas mort

En 7e position avec 20.692 exemplaires, à nouveau Arthur Rimbaud, à nouveau Les Cahiers de Douai, mais cette fois publiés par Belin éducation. Ce qui, au cumulé, fait de l'éternellement jeune poète le meilleur vendeur de la semaine. Derrière lui se trouve Mélissa Da Costa, qui vend 19.971 exemplaires de Tenir debout (Le livre de poche).

En 9e et 10e place, deux autres œuvres au programme de français : On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset (Hatier) qui se vend 16.832 fois, et Manon Lescaut par l'Abbé Prévost (Belin éducation) qui finit dans les sacs de 14.382 lycéens.

À noter que si l'on resserre le classement aux ventes en librairie, Emmanuel Carrère s'impose largement, suivi de Rimbaud et de Laurent Mauvignier, autre nom que l'on retrouve dans toutes les sélections des prix littéraires de la rentrée, avec La Maison vide (éditions de Minuit).

Rentrée (littéraire et scolaire) oblige, le marché atteint des records d'instabilités, avec 113 nouvelles entrées dans les 200 meilleures ventes. Un gros remous qui devrait se calmer dans les prochaines semaines, mais qui permet à l'industrie de bénéficier d'une franche progression par rapport à la semaine dernière. 

Avec 6,676 millions d'exemplaires vendus au total, c'est une augmentation de 16 % par rapport à la semaine 35, mais une diminution de 4 % par rapport à l'année dernière. En chiffre d'affaires, on observe +7 % comparé à la semaine dernière, et -3 % comparé à 2024, pour un total de 77,193 millions €.

C'est tout bon pour nous

/uploads/images/joel-dicker-suzanne-collins-les-best-sellers-balayes-une-fois-de-plus-67cab9f05e682076972994-68c3e8e8cec2a766517051.jpeg

La femme de ménage

Mcfadden Freida, Freida McFadden, Mcfadden Freida trad. Forestier Karine, Karine Forestier, Forestier Karine

Paru le 04/10/2023

411 pages

J'ai lu

8,60 €

Cahiers de Douai

Arthur Rimbaud

Paru le 05/04/2023

181 pages

Hatier

2,70 €

Kolkhoze

Emmanuel Carrère

Paru le 28/08/2025

560 pages

P.O.L

24,00 €

Les secrets de la femme de ménage

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 02/10/2024

416 pages

J'ai lu

8,60 €

La psy

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 16/04/2025

416 pages

J'ai lu

8,60 €

La femme de ménage se marie

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 21/05/2025

106 pages

City Editions

4,90 €

Cahiers de Douai

Arthur Rimbaud

Paru le 03/05/2023

159 pages

Belin

2,50 €

Tenir debout

Mélissa Da Costa

Paru le 20/08/2025

768 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

On ne badine pas avec l'amour

Alfred de Musset

Paru le 10/04/2024

208 pages

Hatier

2,70 €

Manon Lescaut

Abbé Prévost trad. Manon Malais

Paru le 04/05/2022

278 pages

Belin

2,95 €

Tant mieux

Amélie Nothomb

Paru le 20/08/2025

216 pages

Albin Michel

19,90 €

Les guerriers de l'hiver

Olivier Norek

Paru le 14/08/2025

464 pages

Pocket

9,60 €

Les assassins de l'aube

Michel Bussi

Paru le 14/08/2025

452 pages

Pocket

9,30 €

Code civil annoté

Nicolas Damas, Estelle Naudin, Pascal Ancel, Guy Venandet

Paru le 26/06/2025

3497 pages

Editions Dalloz

22,00 €

La maison vide

Laurent Mauvignier

Paru le 28/08/2025

752 pages

Les Editions de Minuit

25,00 €

Pour un oui ou pour un non

Nathalie Sarraute

Paru le 04/04/2024

128 pages

Editions Gallimard

5,90 €

La mort c'est ma vie

Philippe Boxho

Paru le 27/08/2025

213 pages

Kennes

19,90 €

Manon Lescaut

(l'abbe) Prevost, Abbé Prévost trad. Manon Malais

Paru le 27/04/2022

320 pages

Hatier

2,95 €

La grammaire par les exercices 5e

Joëlle Paul, Isabelle-Marie Franchet

Paru le 08/04/2024

128 pages

Bordas Editions

6,60 €

Les morts ont la parole

Philippe Boxho

Paru le 27/08/2025

250 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

Mes forêts

Hélène Dorion

Paru le 03/03/2023

160 pages

Editions Bruno Doucey

5,90 €

Les Carnets de l'Apothicaire Tome 15

Itsuki Nanao, Natsu Hyûga, Nekokurage trad. Géraldine Oudin

Paru le 04/09/2025

172 pages

Editions Ki-oon

7,95 €

La femme de ménage voit tout

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 02/10/2024

392 pages

City Editions

22,00 €

Cahiers de Douai

Arthur Rimbaud

Paru le 04/05/2023

140 pages

Nathan

3,70 €

Bescherelle : La conjugaison pour tous

Collectif, Bescherelle, Nicolas Laurent

Paru le 12/06/2024

256 pages

Hatier

9,50 €

La collision

Paul Gasnier

Paru le 21/08/2025

160 pages

Editions Gallimard

19,00 €

Discours de la servitude volontaire

Etienne de La Boétie

Paru le 16/04/2025

150 pages

Hatier

2,50 €

La prof

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 16/04/2025

388 pages

City Editions

22,00 €

L'étranger

Albert Camus

Paru le 07/01/1972

186 pages

Editions Gallimard

7,60 €

Cahier de Douai

Arthur Rimbaud

Paru le 06/04/2023

176 pages

Editions Gallimard

3,00 €

Plan comptable général

Sébastien Paugam

Paru le 12/02/2025

34 pages

Foucher

2,99 €

Le Robert Junior poche

Le Robert

Paru le 23/05/2024

1004 pages

Le Robert

11,95 €

La grammaire par les exercices 4e

Joëlle Paul

Paru le 09/04/2025

128 pages

Bordas Editions

6,60 €

Anglais 6e New I Bet You Can!

Guillaume Ogier, Emmanuel Vesse, Simone Chabas, Frédéric André, Michelle Jaillet, Frédérique Denoix-Smart

Paru le 06/06/2025

144 pages

Magnard

9,20 €

On ne badine pas avec l'amour

Alfred de Musset, Marc Stéphan

Paru le 15/05/2024

179 pages

Belin

2,70 €

Antigone

Jean Anouilh

Paru le 08/06/2016

128 pages

Editions de La Table Ronde

6,50 €

Triste tigre

Neige Sinno

Paru le 14/08/2025

275 pages

Editions Gallimard

9,00 €

Au premier regard

Lisa Gardner trad. Cécile Deniard

Paru le 20/08/2025

576 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

Plus grand que le ciel

Virginie Grimaldi

Paru le 07/05/2025

303 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

Maths 5e iParcours

Katia Hache, Sébastien Hache

Paru le 07/06/2022

160 pages

Generation 5

7,60 €

Cahier de Français 3e

Guillaume Diana, Fabienne Haudiquet

Paru le 29/05/2024

144 pages

Hatier

6,60 €

Cahiers de Douai

Arthur Rimbaud

Paru le 12/04/2023

124 pages

Hachette

2,50 €

La Grammaire par les exercices 3e

Joëlle Paul

Paru le 05/04/2023

128 pages

Bordas Editions

6,60 €

Dictionnaire Larousse Poche

Larousse

Paru le 04/06/2025

1096 pages

Larousse

9,50 €

La vie heureuse

David Foenkinos

Paru le 08/05/2025

256 pages

Editions Gallimard

9,00 €

Nouvelles réalistes et fantastiques

Guy de Maupassant

Paru le 24/05/2023

192 pages

Flammarion

3,20 €

Les ombres du monde

Michel Bussi

Paru le 14/08/2025

572 pages

Presses de la Cité

23,90 €

Finistère

Anne Berest

Paru le 20/08/2025

432 pages

Albin Michel

23,90 €

Sido

Colette

Paru le 21/05/2025

377 pages

LGF/Le Livre de Poche

3,90 €

La grammaire par les exercices 6e

Joëlle Paul

Paru le 09/04/2025

128 pages

Bordas Editions

6,60 €

Les fondamentaux de ta réussite

Dalloz

Paru le 21/08/2025

Editions Dalloz

45,90 €

Maths 4e iParcours

Katia Hache, Sébastien Hache

Paru le 07/06/2022

160 pages

Generation 5

7,60 €

Les animaux et nous

Astrid Chavineau, Bérénice de Rorthais

Paru le 20/08/2025

192 pages

Flammarion

4,00 €

Maths 3e iParcours

Katia Hache, Sébastien Hache

Paru le 07/06/2022

160 pages

Generation 5

7,60 €

Français 5e Grevisse

Myriam Dufour, Maud Varbédian

Paru le 26/04/2021

128 pages

Magnard

6,50 €

Kagurabachi Tome 4

Hokazono Takeru trad. Aline Kukor-Pitas

Paru le 29/08/2025

216 pages

Dargaud

7,30 €

Sans l'ombre d'un doute

Michael Connelly trad. Robert Pépin

Paru le 27/08/2025

466 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

Mon cahier de Français 5e cycle 4

Fabienne Haudiquet, Laëtitia Marcellesi

Paru le 10/05/2023

128 pages

Hatier

6,60 €

Cahiers de Douai

Arthur Rimbaud

Paru le 03/05/2023

160 pages

Flammarion

2,90 €

Cahier de Français 4e

Lisa Bellet, Mathilde Ferrier, Fabienne Haudiquet, Anne Subervie

Paru le 29/05/2024

128 pages

Hatier

6,60 €

Anglais 5e I bet you can!

Michelle Jaillet

Paru le 08/03/2018

127 pages

Magnard

9,20 €

Lettres d'une Péruvienne

Françoise de Graffigny

Paru le 16/04/2025

272 pages

Hatier

3,20 €

La sage-femme d'Auschwitz

Stuart Anna, Anna Stuart trad. Maryline Beury

Paru le 06/03/2024

480 pages

J'ai lu

8,60 €

Petit Pays

Gaël Faye

Paru le 23/08/2017

218 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

Anglais 6e cycle 3 A1-A2 I bet you can!

Michelle Jaillet, Frédéric André, Frédérique Denoix-Smart, Anne Doublet, Guillaume Ogier

Paru le 24/04/2017

143 pages

Magnard

9,20 €

Sido

Colette

Paru le 15/06/2022

377 pages

LGF/Le Livre de Poche

6,20 €

Princesses Disney

Jérémy Mariez

Paru le 27/08/2025

128 pages

Hachette

15,95 €

Discours de la servitude volontaire Bac général + Techno

Etienne de La Boétie trad. Romain Enriquez

Paru le 30/04/2025

159 pages

Flammarion

2,50 €

Veiller sur elle

Jean-Baptiste Andrea

Paru le 07/05/2025

542 pages

Collection Proche

9,70 €

Français 6e Grevisse

Myriam Dufour, Maud Varbédian, Ariane Carrère, Jean-Christophe Pellat

Paru le 26/04/2025

128 pages

Magnard

6,50 €

Le Menteur

Pierre Corneille

Paru le 10/04/2024

256 pages

Hatier

3,20 €

La chirurgienne

Leslie Wolfe trad. Manon Malais

Paru le 09/04/2025

352 pages

J'ai lu

8,80 €

Jamais 203

Kentin Jarno

Paru le 30/04/2025

426 pages

Albin Michel

18,90 €

Bescherelle poche Conjugaison

Hatier

Paru le 18/06/2025

256 pages

Hatier

4,50 €

Le Menteur

Pierre Corneille, Aurélia Claudios, Yasmine Loraud

Paru le 15/05/2024

244 pages

Belin

2,95 €

Un automne pour te pardonner

Morgane Moncomble

Paru le 05/02/2025

536 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Le cahier Maths&tiques 6e

Yvan Monka, Florie Monka

Paru le 17/04/2025

160 pages

Magnard

6,95 €

Le rêve du jaguar

Miguel Bonnefoy

Paru le 20/08/2025

312 pages

Rivages

9,50 €

Discours de la servitude volontaire

Etienne de La Boétie trad. Charles Teste

Paru le 09/04/2025

143 pages

Hachette

3,00 €

La nuit au coeur

Nathacha Appanah

Paru le 21/08/2025

288 pages

Editions Gallimard

21,00 €

Tomek

Jean-Claude Mourlevat

Paru le 13/01/2012

190 pages

Pocket

6,20 €

Le royaume de Kensuké

Michael Morpurgo trad. Diane Ménard

Paru le 17/05/2018

160 pages

Editions Gallimard

8,95 €

La chambre aux papillons

Lucinda Riley trad. Elisabeth Luc

Paru le 27/08/2025

672 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

Discours de la servitude volontaire

Etienne de La Boétie trad. Charles Teste

Paru le 17/04/2025

180 pages

Editions Gallimard

3,00 €

Discours de la servitude volontaire

Etienne de La Boétie trad. Ambre Perez-Parfait

Paru le 23/04/2025

192 pages

Belin

2,50 €

Mon vrai nom est Elisabeth

Adèle Yon

Paru le 06/02/2025

416 pages

Editions du Sous sol

22,00 €

Blue Lock Tome 28

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura trad. Lilian Lebrun

Paru le 20/08/2025

192 pages

Pika Edition

7,20 €

Une jeunesse au temps de la Shoah

Simone Veil

Paru le 01/09/2010

187 pages

LGF/Le Livre de Poche

5,90 €

Avec 1 carte à collectionner de Phantom Busters offerte

Neoshoco trad. Damien Guinois

Paru le 04/09/2025

Editions Ki-oon

6,95 €

La sage-femme de Berlin

Anna Stuart trad. Stéphanie Alglave

Paru le 05/02/2025

512 pages

J'ai lu

8,90 €

Une invitée particulière

Nelle Lamarr trad. Karine Forestier

Paru le 05/03/2025

448 pages

J'ai lu

8,60 €

Les yeux de Mona

Thomas Schlesser

Paru le 21/05/2025

584 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

Coeur d'amande

Yasmina Khadra

Paru le 21/08/2025

266 pages

Pocket

8,70 €

Céleste, ma planète

Timothée de Fombelle

Paru le 19/02/2009

91 pages

Editions Gallimard

5,00 €

Courir

Jean Echenoz

Paru le 12/09/2024

170 pages

Editions Gallimard

5,90 €

Vendredi ou la vie sauvage

Michel Tournier

Paru le 02/11/2012

176 pages

Editions Gallimard

6,20 €

Français 3e Grevisse

Myriam Dufour, Valentin Rietz, Maud Varbédian

Paru le 26/04/2021

144 pages

Magnard

6,50 €

Le labo de grammaire 5e Terre des Lettres

Anne-Christine Denéchère, Catherine Hars, Véronique Marchais, Claire-Hélène Pinon

Paru le 21/04/2020

128 pages

Nathan

8,90 €

On ne badine pas avec l'amour

Alfred de Musset

Paru le 20/08/2025

209 pages

Belin

2,70 €

Cahier de français 5e

Chantal Bertagna, Françoise Carrier-Nayrolles

Paru le 30/03/2022

128 pages

Hachette

6,60 €

Français 3e Mon cahier d'activités

Cécile de Cazanove, Pierre-Alain Chiffre, Anne Revert

Paru le 28/04/2021

143 pages

Nathan

6,50 €

Mon carnet de labo Physique Chimie 5e-4e-3e

Christophe Daujean, Fabrice Massa

Paru le 07/05/2025

62 pages

Hatier

3,90 €

On ne badine pas avec l'amour

Alfred de Musset

Paru le 04/04/2024

173 pages

Editions Gallimard

3,00 €

E for English 4e A2>B1

Mélanie Herment, Karine Letellier, Annie Coghlan, Mathias Degoute

Paru le 03/05/2017

144 pages

Editions Didier

9,00 €

Norferville

Franck Thilliez

Paru le 02/05/2025

480 pages

Pocket

9,60 €

Toutes ses fautes

Andrea Mara trad. Anna Durand

Paru le 04/04/2025

480 pages

Points

9,90 €

Où les étoiles tombent

Cédric Sapin-Defour

Paru le 13/08/2025

395 pages

Stock

22,50 €

Les heures fragiles

Virginie Grimaldi

Paru le 07/05/2025

331 pages

Flammarion

20,90 €

Discours de la servitude volontaire

Etienne de La Boétie, Elléa Bird, Estienne De La Boetie trad. Ambre Perez-Parfait

Paru le 23/04/2025

191 pages

Belin

3,50 €

Terre des Lettres Le Labo de grammaire 4e

Anne-Christine Denéchère, Catherine Hars, Véronique Marchais, Anne-sophie Muraro, Claire-Hélène Pinon

Paru le 28/04/2021

128 pages

Nathan

8,90 €

Terre des Lettres Le labo de grammaire 3e

Anne-Christine Denéchère, Catherine Hars, Véronique Marchais, Anne-sophie Muraro, Claire-Hélène Pinon

Paru le 28/04/2021

144 pages

Nathan

8,90 €

Le Robert Junior illustré

Le Robert

Paru le 16/05/2024

1532 pages

Le Robert

18,95 €

Discours de la servitude volontaire

Etienne de La Boétie trad. Charles Teste

Paru le 07/05/2025

128 pages

Nathan

3,20 €

Le cahier Maths&tiques 5e

Yvan Monka, Florie Monka

Paru le 08/04/2024

160 pages

Magnard

6,95 €

E for English 6e A1>A1+

Mélanie Herment, Corinne Létant, Anna Guill

Paru le 21/05/2025

144 pages

Editions Didier

8,50 €

Lettres d'une Péruvienne Bac général + Techno

Françoise de Graffigny

Paru le 30/04/2025

287 pages

Flammarion

3,00 €

La peau de chagrin

Balzac, Honoré de Balzac

Paru le 27/04/2022

527 pages

Hatier

3,20 €

Le roi démon Piccolo

Akira Toriyama trad. Fédoua Lamodière

Paru le 03/09/2025

215 pages

Glénat

14,95 €

Le dictionnaire Larousse Junior poche CE/CM

Larousse

Paru le 04/06/2025

1072 pages

Larousse

11,95 €

Manon Lescaut

Abbé Prévost trad. Manon Malais

Paru le 07/04/2022

272 pages

Editions Gallimard

3,00 €

L'Odyssée

Homère trad. Charles-Marie Leconte de Lisle

Paru le 19/05/2021

159 pages

Belin

3,70 €

Bloom Tome 5

Saka Mikami trad. Manon Debienne, Sayaka Okada, Sasha Boucheron

Paru le 03/09/2025

192 pages

Nobi Nobi

7,20 €

Plus jamais sans moi

Maud Ankaoua

Paru le 02/04/2025

384 pages

J'ai lu

8,40 €

Le livre de Kells

Sorj Chalandon

Paru le 13/08/2025

379 pages

Grasset & Fasquelle

23,00 €

Anglais 5e A1-A2 Bloggers

Frédéric Chotard, Laurence Fabbro, Wilfried Gonidec, Sonia Louis

Paru le 15/06/2017

127 pages

Editions Maison des langues

8,90 €

Harry Potter à l'école des sorciers

J.K. Rowling trad. Jean-François Ménard

Paru le 25/05/2023

312 pages

Editions Gallimard

8,95 €

Fiches d'activités Histoire-Géographie-EMC 6e

Hatier

Paru le 05/05/2021

96 pages

Hatier

6,20 €

Plan comptable général

Charlotte Disle, Dunod

Paru le 15/01/2025

28 pages

Dunod

2,90 €

Mémoires d'un expert psychiatre

Angélina Delcroix

Paru le 02/10/2024

605 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Quiproquo

Reno Lemaire

Paru le 03/09/2025

200 pages

Pika Edition

7,70 €

Le Trophée des Schtroumpfs

Marc Dubuisson, Borecki, Thierry Culliford, Ludowick Borecki

Paru le 29/08/2025

48 pages

Le Lombard

12,95 €

Nouvelles réalistes

Guy Maupassant, Guy de Maupassant

Paru le 31/01/2024

140 pages

Hachette

3,60 €

On ne badine pas avec l'amour

Alfred de Musset, Alfred de Musset

Paru le 17/04/2024

192 pages

Flammarion

2,90 €

Anglais 4e A2-B1 Bloggers

Frédéric Chotard, Bénédicte Kerg, Karen Petteni, Sylvie Le Saout-Dutay

Paru le 15/06/2017

127 pages

Editions Maison des langues

8,90 €

Mathématiques 6e Transmath

Joël Malaval, Bernard Chrétien, Pierre-Antoine Desrousseaux, Jean-Marc Lécole

Paru le 16/04/2025

143 pages

Nathan

6,50 €

Histoire-Géographie EMC 5e

Jean-Claude Martinez, Corinne Chastrusse, David Roussy, Philippe Tissot

Paru le 17/07/2024

112 pages

Hatier

6,20 €

Français 5e Mon cahier d'activités

Cécile de Cazanove, Stéphanie Callet, Pierre-Alain Chiffre

Paru le 26/04/2023

128 pages

Nathan

6,50 €

La bonne mère

Matteo mathilda Di, Mathilda Di Matteo

Paru le 21/08/2025

368 pages

Iconoclaste (l')

20,90 €

Où vont les larmes quand elles sèchent

Baptiste Beaulieu

Paru le 03/10/2024

227 pages

Collection Proche

8,50 €

Clamser à Tataouine

Pierrot Tchitch, Raphaël Quenard

Paru le 14/05/2025

180 pages

Flammarion

22,00 €

Cahier de français 5e ColléGram'

Amélie Archenault, Doré bénédicte Le, Céline Carriou, Isabelle-Marie Franchet, Emmanuelle Toudic, Anne-Caroline Lissoir, Bénédicte Le Doré

Paru le 10/04/2024

128 pages

Bordas Editions

6,60 €

Le Robert Junior poche +

Le Robert

Paru le 23/05/2024

1104 pages

Le Robert

13,95 €

Les Mille et Une Nuits

Hélène Potelet, Antoine Galland

Paru le 11/01/2023

128 pages

Hatier

3,50 €

Résister

Salomé Saqué

Paru le 16/10/2024

142 pages

Payot

5,00 €

Personne ne doit savoir

Claire McGowan trad. Odile Carton

Paru le 03/05/2023

384 pages

Hauteville Editions

8,95 €

Kilomètre zéro

Maud Ankaoua

Paru le 02/10/2019

370 pages

J'ai lu

7,90 €

Sido

Colette

Paru le 08/01/2025

317 pages

Belin

2,95 €

Cahier de français 3e

Chantal Bertagna, Françoise Carrier-Nayrolles

Paru le 30/03/2022

128 pages

Hachette

6,60 €

E for English 5e A2

Laura Cursat, Virginie Bordat, Hélène Chadoeuf, Mélanie Herment, Corinne Létant

Paru le 03/05/2017

144 pages

Editions Didier

9,00 €

Cahier de français 3e ColleGram'

Isabelle-Marie Franchet, Emmanuelle Toudic

Paru le 17/04/2025

128 pages

Bordas Editions

6,60 €

Le Petit Prince

Antoine de Saint-Exupéry

Paru le 01/02/2007

113 pages

Editions Gallimard

7,50 €

Cahier de français 4e

Chantal Bertagna, Françoise Carrier-Nayrolles

Paru le 30/03/2022

128 pages

Hachette

6,60 €

Coloriages mystères Bisounours

Eugénie Varone

Paru le 20/08/2025

112 pages

Hachette

14,95 €

Les cahiers de Douai

Arthur Rimbaud

Paru le 12/06/2023

162 pages

Lelivrescolaire.fr

3,80 €

Le cahier Transmath 4e

Joël Malaval, Jean-Marc Lécole, Annie Plantiveau, Frédéric Puigrédo, Mickaël Védrine

Paru le 28/04/2021

112 pages

Nathan

6,50 €

Bloggers 6e A1-A1+

Maison des langues, Frédéric Chotard, Nathalie Brient, Lynda Breton, Virginie Jousset, Adeline Wion-Goguillon

Paru le 11/07/2025

112 pages

Editions Maison des langues

8,50 €

Discours de la servitude volontaire

Etienne de La Boétie trad. Charles Teste

Paru le 14/05/2025

158 pages

Actes Sud Editions

2,70 €

Lettres d'une Péruvienne

Françoise de Graffigny

Paru le 23/04/2025

320 pages

Belin

3,00 €

Captive Tome 1

Sarah Rivens

Paru le 03/09/2025

669 pages

Hachette

8,90 €

Français 4e

Cécile de Cazanove, Stéphanie Callet, Pierre-Alain Chiffre

Paru le 20/04/2022

127 pages

Nathan

6,50 €

Anglais 5e I Really Bet You Can!

Frédéric André, Frédérique Denoix-Smart, Guillaume Ogier, Emmanuel Vesse, Anne Doublet, Michelle Jaillet

Paru le 20/06/2022

128 pages

Magnard

9,20 €

Le Robert poche

Marie-Hélène Drivaud

Paru le 03/06/2021

1140 pages

Le Robert

9,95 €

1984

George Orwell trad. Josée Kamoun

Paru le 28/05/2020

400 pages

Editions Gallimard

9,50 €

Zem

Laurent Gaudé

Paru le 20/08/2025

267 pages

Actes Sud Editions

22,00 €

Code pénal annoté + supplément au code pénal

Yves Mayaud, Olivier Martineau

Paru le 10/07/2025

3468 pages

Editions Dalloz

37,00 €

Mignonne, allons voir si la rose... et autres poèmes (1552-1578)

Pierre de Ronsard

Paru le 11/04/2018

128 pages

Hatier

3,20 €

Lettres d'une Péruvienne

Françoise de Graffigny

Paru le 07/05/2025

224 pages

Nathan

3,70 €

Le cahier Transmath 5e

Joël Malaval, Jean-Marc Lécole, Annie Plantiveau, Frédéric Puigrédo, Mickaël Védrine

Paru le 20/04/2022

127 pages

Nathan

6,50 €

Les Quatre Accords toltèques

Miguel Ruiz, Janet Mills trad. Olivier Clerc

Paru le 21/08/2024

144 pages

Editions Jouvence

8,95 €

Toutes les vies

Rebeka Warrior

Paru le 20/08/2025

286 pages

Stock

20,90 €

Mercredi

Tehlor Kay Mejia trad. Isabelle Troin

Paru le 14/08/2025

361 pages

Editions Gallimard

17,90 €

La peau de chagrin

Honoré de Balzac

Paru le 04/05/2022

405 pages

Belin

3,50 €

Anglais 6e A1>A2 I Really Bet You Can!

Frédérique Denoix-Smart, Frédéric André, Guillaume Ogier, Anne Doublet, Michelle Jaillet

Paru le 07/04/2021

143 pages

Magnard

9,20 €

Contes et nouvelles

Maupassant, Guy de Maupassant

Paru le 13/04/2022

157 pages

Hatier

3,30 €

La vague

Todd Strasser trad. Aude Carlier

Paru le 19/02/2009

221 pages

Pocket

7,40 €

On ne badine pas avec l'amour

Alfred de Musset

Paru le 02/05/2024

140 pages

Nathan

3,70 €

Le parti pris des choses

Francis Ponge, Olivier Rachet

Paru le 18/08/2021

192 pages

Belin

5,60 €

Anglais 5e Cycle 4 So English!

Evelyne Ledru-Germain, Célia Dagois, Florence de France de Tersant, Elisabeth Jardon

Paru le 10/05/2017

144 pages

Hatier

9,60 €

Un hiver pour te résister

Morgane Moncomble

Paru le 05/03/2025

568 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Je voulais vivre

Adelaïde de Clermont-Tonnerre

Paru le 20/08/2025

480 pages

Grasset & Fasquelle

24,00 €

De Poupette à Kenza

Kenza Benchrif

Paru le 22/05/2025

328 pages

Plon

18,90 €

Dictionnaire poche Espagnol

Anonyme, Larousse

Paru le 08/06/2022

800 pages

Larousse

9,95 €

Français 6e

Cécile de Cazanove, Stéphanie Callet, Anne Revert, Anne Delaporte

Paru le 15/05/2025

128 pages

Nathan

6,50 €

Minecraft - Voyage au bout du monde Tome 4

Kazuyoshi Seto trad. Jean-Benoît Silvestre

Paru le 20/08/2025

192 pages

Nobi Nobi

7,20 €

Cahiers de Douai

Arthur Rimbaud

Paru le 24/05/2023

95 pages

Magnard

2,95 €

Lexique des termes juridiques

Serge Guinchard, Thierry Debard

Paru le 14/08/2025

1193 pages

Editions Dalloz

19,90 €

Lakestone Tome 2

Sarah Rivens

Paru le 23/04/2025

770 pages

Hachette

20,00 €

A l'assaut du réel

Gérald Bronner

Paru le 27/08/2025

434 pages

Presses Universitaires de France - PUF

22,00 €

On ne badine pas avec l'amour

Alfred de Musset

Paru le 02/05/2024

186 pages

Lelivrescolaire.fr

3,60 €

Histoire-Géographie EMC 3e Fiches d'activités

Jean Claude Martinez, Corinne Chastrusse, David Roussy, Philippe Tissot

Paru le 05/05/2021

80 pages

Hatier

6,80 €

Manon Lescaut

Abbé Prévost

Paru le 05/05/2022

257 pages

Nathan

3,50 €

Votre santé optimisée

Emilie Steinbach

Paru le 05/03/2025

320 pages

Marabout

19,90 €

Mon carnet de réussite SVT 5e 4e 3e

Jean-Michel Gardarein, Aline Filhon, Maxime Jouan

Paru le 15/05/2024

80 pages

Hatier

4,50 €

Les cahiers Sésamath 4e

Benoît Alli, Julien Jacquet, Christophe Rindel

Paru le 09/06/2021

128 pages

Magnard

6,00 €

La promesse de l'aube

Romain Gary

Paru le 17/09/2006

391 pages

Editions Gallimard

9,50 €

Take it easy 6e A1>A1+

Erwan Gouraud, Pauline Puech, Amalia Rogers, Aline Charles

Paru le 21/05/2025

176 pages

Hatier

10,90 €

Le journal d'Anne Frank

Anne Frank trad. Isabelle Rosselin, Philippe Noble, Claire Desserrey

Paru le 18/05/2022

349 pages

LGF/Le Livre de Poche

7,90 €

