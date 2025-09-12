Au sein du groupe Lefebvre Dalloz, un “malaise” persistant

Entité de premier plan dans le domaine des publications juridiques et fiscales, Lefebvre Dalloz, nommée ainsi depuis 2021, est née de la fusion du groupe Lefebvre avec son concurrent Dalloz, qu'il avait racheté en 2006. Une enquête de la Cellule investigation de Radio France relaie les témoignages de salariés et ex-collaborateurs de Lefebvre Dalloz, qui décrivent la « brutalité » de la direction et des conditions de travail dominées par « un stress toxique ».
Le 12/09/2025 à 12:46 par Antoine Oury
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
12/09/2025 à 12:46
0
Commentaires
3
Partages
La Cellule investigation de Radio France place en 2018 le point de bascule, pour une partie des 1200 salariés du groupe Lefebvre Dalloz, encore nommé Lefebvre Sarrut. Ce géant de la connaissance juridique et fiscale au niveau mondial et européen entame alors une « réorganisation », après la nomination d'Olivier Campenon en président directeur général par le conseil de surveillance du groupe.
Cet ancien responsable de la filiale française de British Telecom (BT) s'attelle à la tâche, aux côtés de Stéphane Duret, également passé par BT, qu'il nomme directeur délégué à la transformation. Ensemble, ils se lancent dans des opérations de restructuration, le groupe Lefebvre Sarrut étant composé d'une multitude d'entités rachetées au fil des ans, dont les éditions Dalloz.
« Les salariés ne sont pas contre le changement », a témoigné Sophie — tous les prénoms ont été modifiés — auprès des journalistes de Radio France. « Sauf que la transformation ne s’est pas faite avec nous. Elle s’est faite contre nous. C’est une fusion pour gagner de l’argent, pour dégager plus de dividendes. Le facteur humain n'a pas été pris en compte », estime-t-elle, avec le recul permis par vingt ans d'ancienneté au sein du groupe.
Les départs se multiplient au sein de l'entité, avec des salariés « virés pour le moindre prétexte », selon une autre employée, Alice. « [L]es effectifs dans la partie française du groupe ont diminué de 14 % entre 2020 et 2024, de 24 % si on ne prend en compte que les maisons d’édition », rapporte Radio France en citant des chiffres fournis aux instances représentatives du personnel par la direction, mais que cette dernière conteste aujourd'hui.
Les managers et responsables de service auraient été particulièrement visés : « C’était théorisé. Ils ne voulaient que des affidés qui leur obéissent », assure l'un d'entre eux, victime d'une opération « place nette ».
Selon les éléments exposés par l'enquête de Radio France, les conditions de travail se seraient dégradées au sein du groupe Lefebvre Dalloz. Au début des années 2020, les alertes se multiplient, notamment celle de deux actionnaires, Arnaud Robin et Camille Vincent, qui s'inquiètent « dans une note d'une dizaine de pages » communiquée en janvier 2021 aux autres actionnaires.
« Nous sommes convaincus que l’immobilisme n’est pas une solution : le groupe a besoin de se moderniser », écrivent-ils, en prévenant toutefois : « Mais bouger/secouer n’est pas une fin en soi. » Ils craignent une « perturbation de l’activité » liée à la fusion de trois maisons d'édition dans le groupe, mais pointent également « un management brutal qui dénigre le passé » et « une réelle souffrance » des équipes.
Le recours à des consultants extérieurs, dont le cabinet américain McKinsey pour un diagnostic facturé 1 million €, est par ailleurs critiqué par les deux actionnaires.
En 2022, le Comité social et économique de Lefebvre Dalloz saisit l'Inspection du travail, et deux inspectrices constatent, dans un rapport daté au 15 décembre 2022, « que l’entreprise a manqué à son obligation de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés ». La direction, interrogée par Radio France, indique avoir mis en place « un plan d’action », avec « un renforcement du droit à la déconnexion et une campagne d’entretiens », afin d'améliorer la situation.
Radio France cite néanmoins un mail interne envoyé par la directrice du développement de Lefebvre Dalloz, en juin 2023 : « [L]a bienveillance n’est pas un style de management », annonce son objet. « Certains pensent qu’il faut être gentil avec les collaborateurs. C’est débile. Ils n’ont pas envie que l’on soit bienveillant, ils ont au contraire envie que l’on soit exigeant », affirme le message, envoyé aux équipes commerciales et « resté dans les mémoires des salariés » selon la Cellule investigation de Radio France.
Les commerciaux du groupe auraient pourtant été en première ligne d'un management décrit comme « toxique » par une salariée. « J’en vois souvent pleurer, seuls, dans les escaliers. Ils me disent qu’ils ont peur de ne pas y arriver, de ne pas réaliser leurs objectifs », se rappelle-t-elle. « On nous donne des objectifs de vente inatteignables. On doit vendre beaucoup plus d’une année sur l’autre, mais sans sortir de nouveau produit », déplore un membre de ces équipes commerciales.
D'après plusieurs sources, interrogées par Radio France, les commerciaux auraient été appelés à augmenter leurs ventes de 47 % auprès des entreprises et de 43 % auprès des experts comptables, entre 2023 et 2024.
L'enquête de la Cellule investigation de Radio France survient quelques mois après le suicide d'un des salariés de Lefebvre Dalloz, sur son lieu de travail, au siège du groupe. Entré trois mois plus tôt dans le service commercial de Lefebvre Dalloz Compétences, il avait émis le souhait de « changer de poste », mais n'affichait « aucun signe préoccupant » selon des collègues.
À LIRE - Chez Eyrolles, “stress chronique au travail” et “fuite des talents”
Puisque les faits se sont déroulés sur son lieu de travail, police et Inspection du travail ont ouvert une enquête. La communication de l'entreprise sur le drame a heurté certains employés, selon l'enquête de Radio France. « Notre collègue est mort un vendredi, et dès le mardi, la direction nous dit que c’est un drame, mais qu'il était parfaitement heureux dans son travail, parfaitement intégré dans son équipe, alors même que les enquêtes venaient de débuter », témoigne ainsi une salariée. « Il y a une volonté évidente de refermer cette affaire pour que ce soit un non-sujet. »
Selon la direction de Lefebvre Dalloz, « les premiers éléments [des enquêtes, NdR] ne révèlent pas de lien de causalité avec l’environnement professionnel ». Radio France a pu obtenir une réaction du conseil d’administration de Lefebvre-Dalloz sur les éléments pointés par son investigation : d'après celui-ci, « le faible turnover — inférieur à 3 % — et l’ancienneté élevée des salariés traduisent leur attachement durable à l’entreprise ».
Photographie : illustration, Dalloz, domaine public
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Pendant plusieurs mois, plusieurs maisons d’édition s’étaient livrées à une intense compétition pour obtenir les droits de publication de l'ouvrage de Gisèle Pelicot , avant que Flammarion (Madrigall) ne l’emporte finalement. On a donné la date du 28 janvier 2026 pour la sortie mondiale, Et la joie de vivre, paraîtra le 17 février prochain.
11/09/2025, 17:52
Après dix années d’activité et de productions, Henry Dougier a choisi de se retirer de la direction de la maison qu’il avait fondée en 2014. L’activité se poursuit sous la responsabilité de Maureen Demidoff, directrice éditoriale des Ateliers depuis 2023.
11/09/2025, 13:01
Pour la direction d’Editis, la rentrée ne sera pas un long fleuve tranquille. Depuis deux ans que le milliardaire tchèque Daniel Křetínský a absorbé le groupe éditorial, les difficultés de communication sont allées croissant. Les travaux entamés en mai dernier pour accueillir les équipes de CMI France, le volet presse de International Media Invest, auront achevé de mettre le feu aux poudres.
11/09/2025, 12:11
Le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, annonce, par un avis, l'extension prochaine de l'avenant du 19 décembre 2024 à la convention collective nationale de l'édition. Celui-ci porte sur un régime de prévoyance commun aux secteurs de l’édition de livres, de l’édition phonographique et de l’édition de musique.
11/09/2025, 09:38
Trois ans après la parution du Secret de la force surhumaine, la « Queen du Queer » Alison Bechdel revient avec un nouvel ouvrage, Lessivée, traduit de l’anglais par Lili Sztajn, et publié le 22 octobre chez Denoël, comme à l'accoutumée. Connue pour ses mémoires graphiques intimistes et marquants — Fun Home, C’est toi ma maman ?, Le Secret de la force surhumaine —, l’autrice choisit cette fois un registre plus comique et délirant.
09/09/2025, 15:11
Les éditions Actes Sud accueilleront à compter du mois de janvier 2026 Maud Simonnot au poste de directrice éditoriale à partir de début janvier. Elle supervisera l’ensemble des directions éditoriales de la maison, indique la maison dans un communiqué.
08/09/2025, 17:30
Le retour dans les locaux initialement programmés fin pour la fin août a été reporté au 11 septembre. Mais ce réaménagement des locaux du siège social d’Editis illustre la complexité des projets immobiliers lorsqu’ils concernent des espaces de travail occupés par du personnel. Derrière les aspects techniques des chantiers se dessinent des préoccupations sociales, liées à la sécurité, à la transparence et aux conditions de reprise d’activité.
06/09/2025, 10:50
Le groupe Libella a officialisé la nomination de Marie Desmeures à la directrice éditoriale de la collection Notabilia, à compter du 1er octobre 2025, nous confirme cette dernière. Elle prend la suite de Manon Frappa, qui quitte le groupe.
05/09/2025, 16:01
Quand la littérature se fait terre d’échanges — voilà tout le projet d’Apulée, la « Revue annuelle de littérature et de réflexion » créée en 2016 aux Éditions Zulma. Sous l’impulsion de Hubert Haddad, écrivain prolifique et figure emblématique de la Nouvelle fiction, Apulée s’affirme comme un espace pluriel où se croisent voix, langues et horizons — et surtout, où s’explore cette notion clé : la liberté.
05/09/2025, 15:54
À partir du 1er janvier 2026, les groupes Bayard et Hachette Livre mettront en place une équipe commerciale dédiée aux marques jeunesse de Bayard : Bayard Jeunesse, Milan et Tourbillon. Cette nouvelle entité, intégrée à la Diffusion Groupe Alexandre Hatier (GAH), sera composée d’un chef des ventes et de douze délégués commerciaux. Elle assurera désormais la diffusion des catalogues de Milan – jusqu’ici confiée à Larousse – ainsi que de Bayard Jeunesse et Tourbillon, auparavant gérés par GAH.
05/09/2025, 10:28
Éric Zemmour travaillait sur un nouveau livre, usant sans doute d'un peu de temps libre après ses échecs aux élections présidentielle et législative de 2022. Intitulé La messe n'est pas dite, il paraitra en octobre 2025, et le réactionnaire télévisuel a abandonné l'autoédition pour revenir chez un éditeur. Il s'agit bien entendu de Fayard, devenue une maison très accueillante pour l'extrême droite et les personnalités de CNews.
04/09/2025, 16:27
Le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles a publié la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour la branche de l'édition de livres, de l'édition phonographique et de l'édition de musique — qui ont fusionné en 2019. La CFDT, en progression, reste majoritaire, au détriment de la CGT et de Force ouvrière.
04/09/2025, 10:45
Initialement prépubliée dans les pages du journal Tintin entre le 23 décembre 1954 et le 22 février 1956, la version originale de L’Affaire Tournesol paraîtra le 29 octobre 2025 pour la première fois en album dans une édition exceptionnelle, chez Casterman. Véritable chef-d’œuvre du neuvième art, cette aventure haletante, placée sous le signe de l’espionnage, se déroule au cœur des tensions entre la Syldavie et la Bordurie. Hergé y déploie avec brio toute la richesse de son art narratif et la finesse de son trait.
02/09/2025, 17:48
Dix ans en tête du documentaire jeunesse : l’éditeur Milan, filiale du groupe Bayard, consolide sa position dominante sur ce segment très disputé. À la rentrée, il élargit ses formats et investit de nouveaux espaces, notamment numériques, tout en réaffirmant ses choix éditoriaux portés sur le réel et l’accompagnement des plus jeunes lecteurs.
02/09/2025, 14:47
Le 29 août 2025 est paru en librairie le tome 56 de Léonard, intitulé Éclair de génie, signé Turk et Zidrou. Cette parution marque les 50 ans de la série, créée en 1975 par Turk et Bob de Groot dans les pages d’Achille Talon Magazine sous l’impulsion de Michel Greg. Avec ce nouvel album, Léonard rejoint le cercle restreint des héros de bande dessinée ayant franchi le cap du demi-siècle sans interruption de publication.
02/09/2025, 12:39
François Bachelot et Barbara Astruc lancent chez Les Nouveaux Éditeurs Point Nemo, une nouvelle maison de culture générale pensée comme un espace d’exploration intellectuelle et de débat d’idées. Leur ambition est d'offrir « des points de vue inattendus, des approches décalées, des itinéraires atypiques » sur les savoirs et les savoir-faire, avec un catalogue allant des sciences aux sciences humaines, en passant par les sujets de société et la vie pratique.
02/09/2025, 11:09
Dans un courrier communiqué à ActuaLitté, Colette Lambrichs, dirigeante des Éditions Canoë, reprendra la maison Exils. Elle évoque l'état de santé de Philippe Thureau-Dangin, directeur et fondateur d’Exils, atteint d’une maladie auto-immune, et qui, de ce fait, lui confie la gestion de sa maison.
01/09/2025, 17:50
Basée à Paris, La Racine des Mots est une maison d’édition indépendante dont les premiers titres paraîtront en septembre 2025. Romans, récits de vie et recueils poétiques ouvrent un catalogue organisé autour de trois axes : la transmission, l’engagement poétique et les parcours de transformation.
01/09/2025, 16:33
C’est une succession qui interviendra ce 3 septembre, au sein du groupe Editis. Sofia Bengana passera le flambeau des Presses de la Cité à Danaé Tourrand-Viciana, « et présidera aux destinées de la maison », apprend-on.
01/09/2025, 10:14
Katy Fenech rejoint la direction commerciale du groupe Libella. Dotée d’une solide expérience dans le secteur du livre, elle aura pour mission de superviser l’équipe des représentants et de contribuer au développement des activités commerciales du groupe.
29/08/2025, 15:59
Les éditions Quiero franchissent un nouveau cap en cette rentrée littéraire avec la création d’une collection entièrement dédiée à la fiction, Friction. Romans, récits, nouvelles, correspondances : cette ligne éditoriale a pour ambition de proposer des textes qui affrontent leur époque, dans sa beauté comme dans sa dureté, et qui interrogent le réel par la force de la littérature.
29/08/2025, 12:40
Longtemps cantonnés au rôle de diffuseurs de journaux, les points de vente Presse s’imposent aujourd’hui comme des lieux polyvalents où se croisent lecture, services de proximité et solutions pratiques. La distribution de cartes de paiement Mastercard prépayées illustre parfaitement cette évolution.
29/08/2025, 11:33
Les Éditions Zulma accueillent Agathe Le Faucheur en tant que nouvelle attachée de presse. Elle succède à Antonella Francini, qui a quitté la maison en juillet pour se consacrer à une nouvelle aventure professionnelle, renouant avec le journalisme en tant qu'indépendante.
28/08/2025, 16:17
Assassin ou pas ? Sur le cas Henri Girard, les versions se suivent et ne se ressemblent pas. Après les sorties contradictoires de La Serpe (prix Fémina 2017), de Philippe Jaenada, en 2017, qui affirmait l’innocence de l’auteur du Salaire de la peur, et de La Serpe Rouge, par Nan Aurousseau et Jean-François Miniac, qui prétendait le contraire, c’est sa propre fille, Catherine Girard, qui plaide aujourd’hui pour la thèse de la culpabilité de son père.
28/08/2025, 15:36
Le célèbre réalisateur Woody Allen publie, le 29 octobre prochain, son tout premier roman, Quelle mouche a piqué Baum ? (trad. Emmanuelle et Philippe Aronson), chez Stock. Alors que l’auteur livre un récit teinté de satire sociale sur le monde littéraire, sa participation au festival de Moscou et la polémique entourant les accusations d’agression sexuelle refont surface, menaçant de ternir un peu plus la sortie de son ouvrage dans l'hexagone...
26/08/2025, 17:36
Les librairies, maisons d’édition et associations littéraires ont maintenant l’opportunité de bénéficier d’un accompagnement gratuit pour alléger leur empreinte écologique. Grâce à trois dispositifs d’aide, entièrement financés, elles peuvent recevoir un soutien sur mesure : que ce soit pour un diagnostic, une formation ou l’élaboration d’une stratégie durable, tout est prévu pour les aider à se lancer dans la transition verte.
26/08/2025, 10:56
Créer un pont entre la France et le Brésil : c’est toute l’ambition de BR Marginalia, une nouvelle maison d’édition née sur les côtes marseillaise. Ses fondateurs publieront des traductions de textes issus des littératures marginales afro-brésiliennes, dans le but de valoriser les cultures périphériques, quilombolas et indigènes. Pour eux, bien plus qu’un projet, c’est « un cri de la périphérie vers le monde ».
22/08/2025, 17:41
À Bangor dans le Maine, sa ville natale, Stephen King a participé au lancement d’une anthologie inspirée du Fléau, son monumental roman post-apocalyptique paru en 1978, qui met en scène une humanité décimée par une pandémie et livrée à l’affrontement entre le Bien et le Mal. Le recueil de 800 pages prolonge l’univers du roman culte, avec 36 auteurs réunis.
22/08/2025, 17:40
Un journaliste du Monde s’est vu refuser l’accréditation pour les universités d’été de La France insoumise (LFI), les « Amfis », organisées du 21 au 24 août à Valence, dans la Drôme. La décision vise Olivier Pérou, co-auteur avec Charlotte Belaïch, de Libération, de La Meute, qui profita d'une large promotion dans les médias, et fit couler beaucoup d'encres et de pixels.
22/08/2025, 11:09
Depuis octobre 2024, la maison Mayeges se donne pour mission de faire dialoguer mythes et cultures venues d’horizons multiples. Avec une exigence éthique assumée, elle entend défendre les littératures de l’imaginaire en y intégrant les voix diasporiques et celles des peuples autochtones. Son premier titre, Opales des Abysses, sera publié grâce à une campagne de financement participatif sur Ulule.
22/08/2025, 10:00
Gallimard publie le 2 octobre prochain, Monts, Mers et Géants, roman étonnant de 1924 signé d'un certain Alfred Döblin, traduit pour la première fois en français par Michel Vanoosthuyse. L’auteur de Berlin Alexanderplatz, neurologue et figure majeure de la modernité littéraire allemande, y déploie une fresque dystopique où l’hubris des hommes les conduit à leur perte, bien au-delà du XXIIIᵉ siècle.
21/08/2025, 18:09
Géo Ado change de nom et de cap. À partir de la rentrée, le mensuel de Milan Presse devient Yam Yam, un magazine bimestriel qui mêle reportages et manga. Pour compléter cette nouvelle formule, l’éditeur s’associe à l’École Internationale du Manga et de l’Animation (EIMA), installée à Toulouse, afin de donner une visibilité aux jeunes auteurs et autrices francophones.
21/08/2025, 11:23
En 1935, Horace McCoy publiait On achève bien les chevaux (trad. Marcel Duhamel), roman implacable sur l’exploitation de la misère dans des marathons de danse. Près d’un siècle plus tard, la mort en direct du streameur Jean Pormanove, humilié et maltraité devant des milliers de spectateurs, réactive brutalement cette question : jusqu’où va le divertissement, nourri de souffrance humaine ?
20/08/2025, 19:17
Deux géants se serrent la main : la multinationale américaine Disney a en effet confié une partie de son catalogue de comics à Webtoon, entreprise sud-coréenne détenue par le puissant groupe Naver. Des dizaines de licences, dont les super-héros Marvel, mais aussi Aliens ou Star Wars passent ainsi en mode vertical...
20/08/2025, 15:22
Les Éditions Circé nous apprennent le décès de Ginette Herry, survenu le 12 août, à l'âge de 92 ans. Traductrice passionnée, pédagogue engagée et passeuse inlassable entre l’Italie et la France, Ginette Herry repose désormais au cimetière de Ban-sur-Meurthe-Clefcy, dans les Vosges où elle est née.
20/08/2025, 11:48
Les éditions Steinkis et La Découverte, via le label Zones pour cette dernière, s'associent autour de bandes dessinées coéditées, afin d'« explorer les marges des sciences humaines et sociales et les rendre accessibles au plus grand nombre ». Trois premiers titres sont annoncés, à paraître entre novembre 2025 et septembre 2026.
20/08/2025, 09:51
Autres articles de la rubrique Métiers
En exil en Suisse depuis 2019, Alain Soral a été condamné ce jeudi 11 septembre à un an de prison ferme sans aménagement et 4000 euros d’amende. Le polémiste d’extrême droite a été reconnu coupable de « provocation à la haine raciale » et de « provocation publique non suivie d’effet à commettre l’un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ». La peine avait été requise lors de l’audience de juin, à laquelle Soral était absent.
11/09/2025, 18:25
L’édition 2025 de Bookfest Chișinău a battu ses records, attirant plus de 50.000 visiteurs en cinq jours. Un triomphe pour la principale foire du livre moldave. Pourtant, derrière les chiffres, un sujet préoccupant a dominé les conversations entre éditeurs : la récente réforme fiscale en Roumanie. Depuis le 1er août, Bucarest a porté son taux standard de TVA de 19 % à 21 %, et son taux réduit sur le livre de 5 % à 11 %.
11/09/2025, 16:52
La Poste célébrera, le mercredi 8 octobre 2025, le 55ᵉ anniversaire de l’implantation de son imprimerie de timbres-poste à Boulazac (Dordogne) avec une émission spéciale : un bloc de quatre timbres, quatre collectors thématiques, deux entiers postaux… et même deux puzzles pour les amateurs d’iconographie postale.
11/09/2025, 16:51
Depuis que l’industrie du livre a décidé que l’occasion serait un relais de croissance face pour pallier une économie fragilisée, les idées les plus saugrenues ont vu le jour. Y compris les analyses relevant de la gaudriole législative – comme si l’on avait confié à Oui-Oui le soin de commentaires sportifs pour un Grand Prix de F1. Parce qu’il a une voiture rouge et jaune. Un peu de sérieux, non ?
11/09/2025, 16:36
Les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme (JNAI), jusqu'au 15 septembre prochain, se consacrent plus particulièrement aux jeunes âgés de 18 à 29 ans que l'on croit, à tort, éloignés de l'illettrisme, de l'innumérisme ou de l'illectronisme. 278.000 individus, soit 3 % de cette classe d'âge, seraient en situation d'illettrisme, selon l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI).
11/09/2025, 15:58
Les bibliothèques publiques ne sont plus seulement des lieux de silence et de rayonnages bien ordonnés. Elles sont devenues, depuis quelques années déjà, des espaces de vie, d’échange et de rencontres où se croisent des publics variés. Or, s’il existe un groupe d’usagers dont les besoins sont parfois difficiles à cerner, ce sont bien les adolescentes et adolescents.
11/09/2025, 15:40
Le monde de l’édition et de l’adaptation cinématographique est en ébullition depuis l’annonce que la société Legendary Entertainment a acquis les droits ciné-adaptation d’Alchemised, le roman de SenLinYu. Le récit provient, à l'origine, d’une fan fiction inspirée de Harry Potter.
11/09/2025, 15:03
Une procédure de liquidation judiciaire a mis fin à l'aventure de la librairie jeunesse Au Petit Chaperon Rouge, commencée en 2007. « Pas de nostalgie, pas de tristesse, plus de larmes », a commenté la propriétaire, Dominique Séguin, qui précise avoir « tellement passionnément à la folie aimé être là ».
11/09/2025, 12:13
Olivier Gradel a rejoint le groupe Nosoli le 1er septembre 2025. Fort d’une expérience significative dans le secteur de la distribution, notamment chez Décathlon et Boulanger sur des postes de direction de magasins, Olivier Gradel a pris la direction du Furet du Nord de Lille.
11/09/2025, 08:15
Alors que le Royaume-Uni s’apprête à célébrer en 2026 une « Année nationale de la lecture », la fondatrice et directrice créative de l’association The Reading Agency, Debbie Hicks, appelle l’ensemble de la filière à revoir en profondeur sa manière de penser et de promouvoir la lecture. Pour elle, parler de « crise de la lecture » n’a de sens que si l’on s’accroche à des définitions anciennes qui ne correspondent plus aux usages actuels.
10/09/2025, 11:09
La librairie Manga Kat Angoulême, inaugurée en juin 2023 et présentée comme la plus vaste librairie de mangas en Nouvelle-Aquitaine, évolue dans son offre. Depuis son ouverture, elle a rencontré un succès constant et a pu observer, au fil de ses 27 premiers mois d’activité, une demande régulière de la part de sa clientèle – qu’il s’agisse de lecteurs charentais ou de visiteurs de passage – pour un élargissement de son catalogue aux bandes dessinées franco-belges, en complément de son fonds manga.
10/09/2025, 08:00
À la Bibliothèque nationale de France, l’intersyndicale CGT-FSU-SUD Culture appelle à une journée de mobilisation le mercredi 10 septembre, avec un rassemblement prévu à 9h30 sur le site Richelieu, entrée rue Vivienne.
09/09/2025, 17:00
En début d'année 2023, la librairie En traits libres investissait à Montpellier de nouveaux locaux, bien plus spacieux, à la mesure des projets de l'enseigne, lancée par l'équipe de la maison d'édition 6 Pieds sous terre. Malheureusement, l'activité prendra fin en même temps que 2025, le 31 décembre prochain, nous confirme Miquel Clemente, gérant de 6 Pieds sous terre.
09/09/2025, 16:15
Une cour d’appel fédérale de New York a confirmé, lundi 8 septembre 2025, le jugement de 83,3 millions de dollars (70,8 millions d'euros) prononcé contre Donald Trump pour avoir diffamé l’écrivaine E. Jean Carroll, qui l'accusait de viol pour des faits qui se sont déroulés en 1996.
09/09/2025, 13:26
L'Union Nationale des Industries de l'Impression et de la Communication (UNIIC) s'offre une large majorité au sein des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques. Le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles a partagé sa liste pour le secteur.
09/09/2025, 11:02
Créé en 2011, le Conseil national du numérique devient officiellement le Conseil de l'intelligence artificielle et du numérique, « afin de mieux tenir compte des transformations rapides et profondes induites par l'intelligence artificielle, tant dans la dénomination de l'institution que dans ses missions ». Il est coprésidé par Anne Bouverot et Guillaume Poupard.
09/09/2025, 10:46
Chez un bouquiniste de la rue Caulaincourt, je tombe par hasard sur un album de photographies de Victor Hugo et de sa famille en exil, à Jersey. Je suis saisi par la force magnétique qui émane de ces daguerréotypes jaunis, brûlés, parfois maladroits. Victor Hugo, Adèle mère et Adèle fille, Auguste Vacquerie que l’on a oublié aujourd’hui, François-Victor et Charles, ses fils, trouent la trame du temps, vivants, terriblement vivants.
08/09/2025, 16:42
Ce roman est né d’une invitation. J’ai été invité à passer quelques jours dans l’ancien hôtel des Roches Noires, à Trouville. J’ai découvert ce lieu qui n’avait pas bougé depuis un siècle, son ascenseur en fer forgé, son hall art déco, avec ses baies vitrées donnant sur la mer, son atmosphère incroyable. Et puis la particularité de ma chambre située sous les toits, au bout d’un immense couloir. Il y avait un tel silence.
08/09/2025, 15:17
Philippe Goddin, né le 27 mai 1944 à Schaerbeek, est décédé à l’âge de 81 ans, annonce ce 8 septembre l’association Les Amis de Hergé, dont il était le président. Il était un critique littéraire belge et un spécialiste inégalé de l’œuvre d’Hergé, auquel il a consacré une bonne partie de sa vie.
08/09/2025, 14:01
La librairie Krazy Kat, installée à Bordeaux depuis plus de vingt ans, propose un calendrier pour l’année 2026. Conçu autour de la bande dessinée, il associe la vie culturelle de la région et le travail d’artistes locaux.
08/09/2025, 12:10
À la croisée de l’urgence économique et de la volonté de préservation patrimoniale, Books Inc., la plus ancienne librairie indépendante de la baie de San Francisco (fondée en 1851), vient de déposer une demande d’approbation par le tribunal des faillites en Californie du Nord pour se faire racheter par Barnes & Noble, pour 3,25 millions $.
08/09/2025, 11:35
Le ministère de la Culture annonce la nomination de Naomi Pérès en tant que directrice générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche (DGDCER). Elle prend ainsi la tête de cette nouvelle direction, la quatrième au sein de l'organigramme.
08/09/2025, 11:00
La bande dessinée collective Notre Affaire, parue le 28 août chez l’Iconoclaste, ambitionnait de devenir un ouvrage de référence sur le procès des viols de Mazan, dit « procès Pélicot », emblème de la lutte contre les violences sexuelles. Mais à peine publiée, l’œuvre est au centre d’une controverse majeure, après les accusations de violences conjugales visant l’un de ses illustrateurs.
05/09/2025, 18:32
La première fois que, jeune professeur, je suis entré dans une classe, que j’ai cassé une craie pour inscrire la date – les tableaux blancs et les écrans interactifs viendraient plus tard – que ma voix hésitante s’est élevée pour évoquer Molière ou l’accord dans le groupe verbal, je me suis dit : il faudra écrire sur cela.
05/09/2025, 16:47
Le ministère de la Culture s'est doté d'une nouvelle direction, dédiée à la démocratie culturelle, aux enseignements et à la recherche. Elle est notamment chargée de la politique « visant à garantir la participation de tous les habitants à la vie culturelle » et de la stratégie ministérielle pour l'enseignement spécialisé de la création artistique et l'enseignement supérieur.
05/09/2025, 11:05
L'écrivain et essayiste Michel Passelergue, né en 1942 à Paris, est décédé le samedi 30 août dernier. Collaborateur de nombreuses revues et membre du comité de rédaction de Phréatique pendant plus de deux décennies, il a signé plusieurs ouvrages aux Éditions du Petit Pavé.
05/09/2025, 10:02
L’annonce a fait grand bruit au sud de Toulouse : une Fnac ouvrirait ses portes à Muret, au sein du futur centre commercial Portes des Pyrénées. Rapidement, l’Association régionale des librairies indépendantes (ALIDO) dégainait un communiqué faisant part de ses préoccupations. Mais l’enseigne le confirme à ActuaLitté : aucun projet de ce genre n’est dans les cartons.
04/09/2025, 12:35
Parmi les plaies consuméristes de notre époque, l'ultra fast fashion est l'une des plus médiatiques et problématiques. L'expression désigne des vêtements confectionnés dans des conditions sociales et environnementales catastrophiques, puis vendus à des prix très bas, tandis qu'un marketing agressif incite à multiplier les achats. En français, l'expression consacrée pour ce système est la « mode ultra-express », indique la Commission d'enrichissement de la langue française.
04/09/2025, 08:52
Réunie par Rachida Dati, fin juillet, la commission nationale « culture-handicap », créée en 2001, constitue une instance de dialogue et de consultation entre le ministère de la Culture, les personnes en situation de handicap et les acteurs culturels. La composition détaillée d'une partie de la commission est désormais connue.
03/09/2025, 15:47
En supprimant l’exemption douanière sur les colis de faible valeur, Donald Trump a déclenché une onde de choc outre-Manche. Depuis le 29 août, les envois vers les États-Unis inférieurs à 800 $ (environ 700 €) sont taxés, désorganisant toute la chaîne logistique. Les éditeurs britanniques, pris de court, redoutent une facture salée et une perte sèche de parts de marché.
03/09/2025, 14:09
En Allemagne, le KulturPass ne devrait pas passer l'hiver. Mis en place au mois de juin 2023, le dispositif culturel, semblable au Pass Culture français, proposait 200 € de crédits aux jeunes de 18 ans. L'accueil avait été plutôt mesuré et, malgré le vif soutien des acteurs du livre outre-Rhin, le sort du KulturPass semble scellé.
03/09/2025, 12:06
Par un communiqué de presse, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a confirmé la « convergence » de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (ABES), de l’Agence de mutualisation des universités et des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche et de support à l’enseignement supérieur ou à la recherche (AMUE) et du Centre informatique national de l’enseignement supérieur (CINES).
03/09/2025, 10:46
Sur proposition de Rachida Dati, ministre de la Culture, et de Philippe Baptiste, ministre chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le Président de la République a nommé Anne-Solène Rolland à la direction générale de l’Institut national d’histoire de l’art (INHA). Elle prendra ses fonctions le 1er septembre 2025 pour une durée de trois ans.
03/09/2025, 10:24
La direction par intérim assurée par Carole Spada ne durera finalement qu'un mois. À compter du 1er octobre 2025, Edward de Lumley prendra en effet la direction de la Direction régionale des affaires culturelles de l'Île-de-France, indique un arrêté de la ministre de la Culture.
03/09/2025, 09:01
L’annonce de l’arrivée récente ou imminente de plusieurs grandes surfaces culturelles dans certaines communes d’Occitanie inquiète le réseau de librairies indépendantes. L’Association régionale des librairies indépendantes (ALIDO) tire la sonnette d’alarme, évoquant un un danger pour l’équilibre culturel et économique des centres-villes.
02/09/2025, 18:03
C'est l'une des premières femmes à avoir inscrit son nom dans le patrimoine de la BD. Marie-Madeleine Bourdin, alias Marie-Mad, est morte le 11 août dernier dans son village de coeur, à Vernon, à l'aube de sa 103e année. Elle laisse derrière elle une cinquantaine d'albums jeunesse.
02/09/2025, 16:54
Commenter cet article