Piktos jeunesse accueille ses premiers auteurs francophones

Déjà constitué de quatorze marques aux lignes éditoriales variées, le groupe Piktos, acteur majeur de l’édition en Occitanie, a créé, en avril 2025, sa quinzième maison d’édition : Piktos jeunesse. Désireuse d’éveiller les enfants à la culture et à l’amour du livre, la marque s’est entourée d’une équipe d’éditeurs spécialisés pour proposer des projets choisis pour leur pertinence et leur qualité. Des ouvrages mettant en valeur les relations de l’enfant avec lui-même et ce qui l’entoure dans son ensemble : ses parents, son entourage, la nature pour grandir de manière constructive et apaisée.

Riche d’une dizaine de parutions, Piktos jeunesse a prévu d’éditer neuf ouvrages entre septembre et octobre 2025. Des projets mêlant différents formats, styles graphiques et approches littéraires : un roman drôle et léger pour aborder le sujet, ô combien sérieux, du harcèlement scolaire, de superbes albums aux inspirations italiennes pour voyager, tout en douceur et en poésie, à travers le temps et les saisons. Un ouvrage tendre et sensible pour les introvertis afin que chaque enfant puisse apprendre l’estime de soi et s’accepter tel qu’il est. Des livres pour redécouvrir les mythes et le rapport à la nature autrement.

La marque accueillera également ses premiers auteurs francophones : la journaliste toulousaine Eva Kopp, la spécialiste de la relaxation Sylvie Sarzaud, Nathalie Salamolard, Véronique Barrau, Nienna Alwee ainsi que les illustrateurs Bergamote Trottemenu, Séverine Duchesne ou encore Thomas Tessier.

Albums, romans, projets isolés ou collections viendront ainsi compléter l’offre de fin d’année de Piktos jeunesse.

2 titres phares pour la rentrée de septembre ?

Le roman Gautier, grand nez. Destiné aux lecteurs de 8 à 12 ans, ce roman aborde avec sensibilité et originalité le thème du harcèlement scolaire, en mêlant réalité, conte et une touche de théâtre classique. Grâce à un chat de gouttière parlant — descendant du Chat Botté — et à la figure inspirante de Cyrano de Bergerac, Gautier va retrouver confiance en lui et affronter le harcèlement dont il est victime.

Ce roman se révèle également comme un précieux support pour ouvrir le dialogue sur une réalité encore trop répandue. Un QR code, présent dans le livre, renvoie vers des contenus pédagogiques contre le harcèlement scolaire.

Un enfant discret. Un album pour les 3-6 ans dédié aux enfants introvertis qui peuvent se sentir incompris par les adultes ou se voir mis dans une case par quelqu’un qui ne connaît pas vraiment la richesse de leur monde intérieur. Émile n’est pas timide – il est discret. Cette histoire nous invite à apprécier la beauté d’être pleinement nous-mêmes.

Qu’apporte DG Diffusion dans le développement diffusion - distribution de Piktos jeunesse ?

DG Diffusion, depuis la fin d’année 2024, a fait le choix de se renforcer sur le marché de la jeunesse et de travailler en étroite collaboration avec les éditeurs et les libraires spécialisés. Le groupe est reconnu pour son expertise dans la diffusion de titres ayant rapport à la vie pratique : développement personnel, santé, etc.

Les commerciaux de DG Diffusion comprennent notre engagement vis-à-vis de l’intérêt de l’enfant et son épanouissement. Ils savent adopter le ton juste pour présenter nos ouvrages à leurs clients et convaincre sans forcer l’adhésion.

Si vous aviez un vœu pour Piktos jeunesse... ?

Aujourd’hui Piktos jeunesse est une jeune maison d’édition qui ne demande qu’à se faire connaître et à grandir aux côtés d’auteurs de talent. Notre souhait est de pouvoir proposer des ouvrages qualitatifs qui sauront trouver leur public et dont la pertinence et le sérieux seront reconnus.

Nous avons à cœur d’enrichir notre catalogue d’auteurs en proposant des albums esthétiques, réfléchis et porteurs. Et qui sait, demain, deviendrons-nous peut-être l’un des acteurs incontournables du marché jeunesse en Occitanie ?

Crédits illustration : Piktos Jeunesse

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com