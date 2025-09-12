Pour ne plus s'y perdre, un “Cherche et trouve” de l'édition française

Si la carte économique et capitaliste de l'édition française, intitulée Édition française, qui possède quoi, documentée et conçue par Agone et Le vent se lève, avec Le Monde diplomatique, vous semble un peu trop austère, l'Association pour l’écologie du livre propose une approche un peu plus ludique.

Le Cherche et trouve de l’édition (surtout) française affiche une proposition visuelle ébouriffante, due à l'auteur de bandes dessinées David Snug (Ni Web Ni Master, 2022, En marche ou grève, 2024, tous deux chez Nada, notamment) et à Charlotte Delaître, pour la mise en page.

Elle affiche l'imposant paysage de l'édition contemporaine, dominé par quatre groupes colossaux, représentant « plus de 60 % de la production de livres », figurés par des buildings. « Sur cette carte sont représentés les 26 plus grands groupes en terme de chiffre d’affaires (CA) qui ne possèdent que 450 maisons d’édition, malgré leur démesure financière », souligne l'Association pour l’écologie du livre.

L'organisation ajoute que la diversité se trouve aussi et surtout du côté de l'édition indépendante, avec près de 4000 structures et des milliers d'ouvrages publiés chaque année. Impossible de toutes les faire figurer sur l'affiche, mais l'association renvoie à son site internet pour une liste plus exhaustive.

Cette représentation de l'industrie de l'édition fait aussi figurer quelques titres, licences et auteurs à succès, pour mieux comprendre d'où vient la puissance financière de certains groupes. Le « Cherche et trouve » est ainsi un excellent outil pour orienter ses achats et ses lectures, afin de ne pas soutenir des groupes à l'éthique ou à l'idéologie discutable.

Parce qu'il s'agit d'un « Cherche et trouve » avant tout, le document invite à dénicher quelques figures, notamment le géographe russe Pierre Kropotkine, le Pape Jean-Paul II ou Poisson-fesse...

À partir du 17 octobre 2025, l'affiche sera en vente dans les librairies indépendantes à l’unité au prix de 4 €. La version numérique, à cette adresse ou ci-dessous, peut être téléchargée pour un usage gratuit et non commercial, sous licence Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0).

Photographie : détail du Cherche et trouve de l’édition (surtout) française, illustré par David Snug (Association pour l’écologie du livre, CC BY-NC-ND 4.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com