Quels romans sont en lice pour le Prix littéraire Les Inrockuptibles 2025 ?

Créé en 2020, au cœur de la pandémie et du confinement, le Prix littéraire Les Inrockuptibles est pensé à l’origine pour prolonger le travail critique de la rédaction tout en soutenant des ouvrages menacés de passer inaperçus dans un contexte difficile pour la librairie et l’édition. Il fête cette année sa sixième édition, parrainée par l’acteur, metteur en scène et réalisateur Vincent Macaigne.
Le 12/09/2025 à 10:21 par Dépêche
0 Réactions | 4 Partages
Publié le :
12/09/2025 à 10:21
0
Commentaires
4
Partages
Après avoir récompensé trois bandes dessinées en juin, le prix de l’automne se consacre pleinement à la littérature, avant un retour au printemps avec le prix de l’essai.
Les sélections de cette rentrée 2025 se divise en les trois catégories : Romans ou récits français, Romans étrangers et Premiers romans ou récits. Rendez-vous le 2 octobre pour la shortlist et le 23 octobre pour l’annonce des lauréats.
L'an dernier, c'est Édouard Louis qui avait remporté le prix du meilleur roman français pour L’Effondrement (Seuil).
Jakuta Alikavazovic, Au grand jamais, Gallimard
Bertrand Belin, La Figure, POL
Emmanuel Carrère, Kolkhoze, POL
Cécile Guilbert, Feux sacrés, Grasset
Laurent Mauvignier, La Maison vide, Éditions de Minuit
Guillaume Poix, Perpétuité, Verticales
Blandine Rinkel, La Faille, Stock
Leïla Slimani, J’emporterai le feu, Gallimard
Vanessa Springora, Patronyme, Grasset
Laura Vazquez, Les Forces, Sous-sol
Rita Bullwinkel, Combats de filles, La Croisée (trad. Hélène Cohen)
Leila Guerriero, L’Appel. Histoire d’une femme argentine, Rivages (trad. Maïra Muchnik)
Isabella Hammad, Hamlet le long du mur, Gallimard (trad. Josée Kamoun)
Jonas Hassen Khemiri, Les Sœurs, Actes Sud (trad. Marianne Ségol-Samoy)
Maggie Nelson, Pathemata ou l’histoire de ma bouche, Sous-sol (trad. Céline Leroy)
Ehzan Norouzi, Trainspotter, Zulma (trad. Sébastien Jallaud)
Sigrid Nunez, Les Vulnérables, Stock (trad. Mathilde Bach)
Sheena Patel, Je suis fan, Gallimard (trad. Marie Darrieussecq)
Rivers Solomon, Model home, Les Forges de Vulcain (trad. Francis Guévremont)
Rosario Villajos, L’Éducation physique, Métailié (trad. Nathalie Serny)
À LIRE — La Maison vide de Laurent Mauvignier, Prix 2025 des libraires de Nancy - Le Point
Sephora Pondi, Avale, Grasset
Pierre Boisson, Flamme, volcan, tempête, Sous-sol
Anya Nousri, On m’a jeté l’œil, Le Castor Astral
Thibault Daelman, L’Entroubli, Le Tripode
Paul Gasnier, La Collision, Gallimard
Nassera Tamer, Allo la place, Verdier
Adèle Yon, Mon vrai nom est Elisabeth, Sous-sol
Ramsès Kefi, Quatre jours sans ma mère, Philippe Rey
Adrien Le Bot, Tu cherches quoi ?, Allia
Rebeka Warrior, Toutes les vies, Stock
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Crédits image : Photo de Jakuta Alikavazovic, F. Mantovani © Gallimard
DOSSIER - Sélections, jurys, lauréats... Les prix de la rentrée littéraire 2025
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 21/08/2025
256 pages
Editions Gallimard
20,50 €
Paru le 02/01/2025
176 pages
P.O.L
18,00 €
Paru le 28/08/2025
560 pages
P.O.L
24,00 €
Paru le 03/09/2025
400 pages
Grasset & Fasquelle
24,00 €
Paru le 28/08/2025
752 pages
Les Editions de Minuit
25,00 €
Paru le 21/08/2025
336 pages
Editions Gallimard
22,00 €
Paru le 15/01/2025
240 pages
Stock
20,00 €
Paru le 23/01/2025
432 pages
Editions Gallimard
22,90 €
Paru le 02/01/2025
368 pages
Grasset & Fasquelle
22,00 €
Paru le 21/08/2025
294 pages
Editions du sous-sol
22,50 €
Commenter cet article