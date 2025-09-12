Quels romans sont en lice pour le Prix littéraire Les Inrockuptibles 2025 ?

Après avoir récompensé trois bandes dessinées en juin, le prix de l’automne se consacre pleinement à la littérature, avant un retour au printemps avec le prix de l’essai.

Les sélections de cette rentrée 2025 se divise en les trois catégories : Romans ou récits français, Romans étrangers et Premiers romans ou récits. Rendez-vous le 2 octobre pour la shortlist et le 23 octobre pour l’annonce des lauréats.

L'an dernier, c'est Édouard Louis qui avait remporté le prix du meilleur roman français pour L’Effondrement (Seuil).

Première sélection du Prix littéraire Les Inrockuptibles 2025

Romans ou récits français

Jakuta Alikavazovic, Au grand jamais, Gallimard

Bertrand Belin, La Figure, POL

Emmanuel Carrère, Kolkhoze, POL

Cécile Guilbert, Feux sacrés, Grasset

Laurent Mauvignier, La Maison vide, Éditions de Minuit

Guillaume Poix, Perpétuité, Verticales

Blandine Rinkel, La Faille, Stock

Leïla Slimani, J’emporterai le feu, Gallimard

Vanessa Springora, Patronyme, Grasset

Laura Vazquez, Les Forces, Sous-sol

Romans étrangers

Rita Bullwinkel, Combats de filles, La Croisée (trad. Hélène Cohen)

Leila Guerriero, L’Appel. Histoire d’une femme argentine, Rivages (trad. Maïra Muchnik)

Isabella Hammad, Hamlet le long du mur, Gallimard (trad. Josée Kamoun)

Jonas Hassen Khemiri, Les Sœurs, Actes Sud (trad. Marianne Ségol-Samoy)

Maggie Nelson, Pathemata ou l’histoire de ma bouche, Sous-sol (trad. Céline Leroy)

Ehzan Norouzi, Trainspotter, Zulma (trad. Sébastien Jallaud)

Sigrid Nunez, Les Vulnérables, Stock (trad. Mathilde Bach)

Sheena Patel, Je suis fan, Gallimard (trad. Marie Darrieussecq)

Rivers Solomon, Model home, Les Forges de Vulcain (trad. Francis Guévremont)

Rosario Villajos, L’Éducation physique, Métailié (trad. Nathalie Serny)

Premiers romans ou récits

Sephora Pondi, Avale, Grasset

Pierre Boisson, Flamme, volcan, tempête, Sous-sol

Anya Nousri, On m’a jeté l’œil, Le Castor Astral

Thibault Daelman, L’Entroubli, Le Tripode

Paul Gasnier, La Collision, Gallimard

Nassera Tamer, Allo la place, Verdier

Adèle Yon, Mon vrai nom est Elisabeth, Sous-sol

Ramsès Kefi, Quatre jours sans ma mère, Philippe Rey

Adrien Le Bot, Tu cherches quoi ?, Allia

Rebeka Warrior, Toutes les vies, Stock

Crédits image : Photo de Jakuta Alikavazovic, F. Mantovani © Gallimard

