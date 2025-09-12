Avec L'arc de Reze, Chainsaw Man découpera-t-il le box office ?

Publié en France par Crunchyroll dans une traduction de Sébastien Ludmann, le manga Chainsaw Man s'invite sur les écrans de cinéma, à partir du 22 octobre prochain, grâce à un partenariat entre Crunchyroll et Sony Pictures France.

Le réalisateur Tatsuya Yoshihara, connu pour son travail sur l'adaptation de Black Clover (d'après la série de Yūki Tabata), a travaillé aux côtés du scénariste Hiroshi Seko. Le mangaka Tatsuki Fujimoto lui-même a supervisé l'adaptation du récit pour l'écran.

L'arc de Reze sortira en salles le 19 septembre prochain au Japon, où la série a atteint, il y a quelques semaines, son 21e tome. En France, le volume 19 est disponible depuis le 21 mai dernier. Le volume suivant est attendu pour le 22 octobre prochain, pile avant la séance de cinéma...

Par Antoine Oury

