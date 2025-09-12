L'État veut acquérir le Fonds Albert Camus, pour la BnF

Catherine Camus, la fille d'Albert Camus, veille depuis des années sur le fonds consacré à son père, qu'elle entretient par ailleurs avec des ajouts réguliers, notamment des éditions des œuvres de l'auteur traduites en langues étrangères.

Cette inestimable ressource sur le Prix Nobel de Littérature 1957 est conservée par la bibliothèque municipale Méjanes, à Aix-en-Provence, depuis la signature d'une convention de dépôt des archives d'Albert Camus, en avril 2000. En 2021, le Fonds Albert Camus déménage sur le site Michel-Vovelle, dédié aux collections patrimoniales de la bibliothèque Méjanes.

Au sein de ce fonds, environ 200 cartons d'archives qui documentent le travail et l'œuvre de Camus, entre manuscrits, tapuscrits annotés, épreuves d'impression, dossiers politiques, articles, préfaces, conférences, notes éparses et autres correspondances diverses. Un dépôt complémentaire, effectué par Catherine Camus, y a ajouté des pièces relatives à la gestion de l'œuvre de son père, ou des traductions de ses livres.

25 cartons d'archives supplémentaires renferment les travaux préparatoires d’Olivier Todd pour sa biographie Albert Camus : une vie (Gallimard, 1996). Des tapuscrits et manuscrits, ici aussi, mais également des témoignages précieux de l'entourage du romancier, dramaturge et philosophe.

Enfin, le fonds accueille 2200 imprimés en français et en langues étrangères consacrés aux œuvres de Camus, qu'il s'agisse de thèses, d'articles critiques, de comptes-rendus de colloques ou d'hommages divers. Les supports sont très variés, allant de la K7 audio au DVD...

Des pièces emblématiques

Par sa richesse, le Fonds Albert Camus présente « un intérêt majeur pour le patrimoine national reconnu par la Commission consultative des trésors nationaux », souligne le ministère de la Culture dans un appel au mécénat d'entreprise publié au Journal officiel de ce 12 septembre.

« Considérable par son envergure et par sa qualité intellectuelle, le Fonds Albert Camus donne à voir le travail de l'écrivain, tant l'évolution de ses idées que son travail sur le style, depuis sa jeunesse à Alger jusqu'à la fin de sa vie. Il permet de mieux appréhender la place que tenait l'écriture dans la vie d'Albert Camus, disparu prématurément et laissant pourtant derrière lui une œuvre majeure dans les domaines du journalisme, du théâtre, du roman, de la nouvelle et de l'essai », indique encore la rue de Valois.

Parmi les pièces emblématiques conservées au sein du Fonds Albert Camus, l'unique manuscrit autographe authentique de L'Étranger (Gallimard, 1942), ainsi que la grande majorité des dossiers génétiques de La Chute (Gallimard, 1956) et de l'œuvre posthume Le Premier Homme (Gallimard, 1994). 400 photographies de l'auteur et de ses proches rendent aussi compte des fréquentations de Camus, ainsi que de l'effervescence intellectuelle de son époque.

Malgré son aura et sa postérité, Albert Camus « fait partie des rares auteurs de cette période et de cette importance dont les archives n'ont pas encore intégré les collections publiques », remarque le ministère de la Culture. L'État souhaite, en conséquence, acquérir le Fonds Albert Camus et le confier à la Bibliothèque nationale de France, qui conserve déjà les manuscrits de L'Homme révolté (Gallimard, 1951), du Malentendu (Gallimard, 1944), de Caligula (Gallimard, 1944) et de L'État de siège (Gallimard, 1949).

Pour mener à bien l'acquisition de ce fonds, le ministère de la Culture cherche à réunir 9 millions €, et sollicite les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés d'après leur bénéfice réel. En se faisant mécènes de l'État pour cette opération, elles bénéficieront d'une réduction d'impôt égale à 90 % des versements qu'elles pourraient effectuer, dans la limite de 50 % de l'impôt dû au titre de l'exercice considéré.

Photographie : Albert Camus couronne la Lucia de Stockholm, Anita Björklund, lors de la fête de la lumière à Stockholm, le 13 décembre 1957 (Lantz, Gunnar — Stockholms källan, domaine public), le site Mitterrand de la Bibliothèque nationale de France (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com