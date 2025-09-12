Romans, essais, jeunesse : les sélections du Prix Littéraire des Musiciens 2025

Sélections du Prix Littéraire des Musiciens 2025

Romans

La virtuose d’Harriet Constable, traduit par Cécile Arnaud (Albin Michel)

Un choix impossible de Dominique Fernandez (Grasset)

Satie de Patrick Roegiers (Grasset)

Essais

Le syndrome de Salieri, David Christoffel (Premières Loges)

49 petites histoires de la musique classique de Guillaume Benoît (De Boeck Superieur)

Antonin Dvorak de Martin Mirabel (Actes Sud)

Jeunesse

La petite fille et le carnaval des animaux de Florence Desnouveaux, ill. Seng Soun Ratanavanh (Didier Jeunesse - livre disque)

Oum Kalthoum de Anne Jouve et Jessie Magana, ill. Eloïse Heinzer (Gallimard Jeunesse)

Flash de Vincent Tirilly, ill. Vincent Caut avec Olivia Ruiz, Aldebert, Oldelaf... (Gallimard Jeunesse - livre disque)

Le Prix Littéraire des Musiciens est décerné par un jury composé de 8 personnalités de la vie littéraire, musicale et scientifique française.

En 2025, le jury est composé de Fabien Cali, compositeur, de la saxophoniste de jazz et compositrice Lisa Cat-Berro, de l'écrivain Gavin's Clemente Ruiz, de la violoniste Elsa Grether, de l'écrivain Jean-Claude Mourlevat, du professeur de neuropsychologie Hervé Platel, de l'altiste Christelle Rimbert, membre de l'Orchestre National de Lille, et de la chanteuse Noëmi Waysfeld.

Le jury du public est composé de lectrices et lecteurs de toute la France ainsi que de lecteurs de la médiathèque de Sèvres.

Les prix Roman, Essai, Jeunesse et le Prix du Public seront décernés le 11 décembre 2025.

L'année dernière, le Prix Littéraire des Musiciens avait salué Suite inoubliable d’Akira Mizubayashi (Gallimard), Prix Roman et Prix du Public, En avant la musique ! Glenn Gould de Lionel Esparza (Éditions des Equateurs/France Musique), Prix Essai, et Clara Schumann de Marie Leclercq, illustrations de Fanny Ducassé, narration Elsa Lepoivre, Célia Oneto Bensaid, piano (livre CD Didier Jeunesse), distingué par le Prix Jeunesse.

Une mention spéciale du jury avait été attribuée à Le monde de Bach de Gilles Cantagrel (Éditions Fugue).

