Alain Soral condamné à un an de prison ferme sans aménagement

Les faits remontent au printemps 2020, en pleine crise du Covid, rappelle Libération. Dans plusieurs vidéos publiées en ligne, l’idéologue antisémite appelait ses partisans à « s’armer » et à « prendre le pouvoir par les armes », évoquant un « combat terminal » contre un « ennemi » qu’il désignait explicitement. Il citait nommément plusieurs personnalités juives, dont Agnès Buzyn et Jérôme Salomon, qualifiées de « parasites pervers, prédateurs et satanistes ».

L’enquête ouverte en juin 2020 avait conduit à son interpellation à Paris et à la perquisition de son domicile, où les policiers avaient découvert des ouvrages antisémites, dont Mein Kampf, ainsi que des carnets personnels regorgeant de notes haineuses, notamment antisémites.

La Licra, représentée par Me Ilana Soskin dans ce dossier, s'est félicitée de cette condamnation, et affirme qu'elle « sera toujours aux côtés des victimes et continuera à se battre pour que les semeurs de haine répondent de leurs actes devant la loi ».

Alain Soral, né en 1958, est un essayiste et militant d’extrême droite français. Ses premiers essais, comme Sociologie du dragueur (1996), Jusqu’où va-t-on descendre ? (2002) ou Vers la féminisation ? (2007), développe une vision virulente contre le féminisme, la société de consommation et les élites politiques ou médiatiques. Il s’est aussi fait connaître pour un ouvrage où il développe une vision conspirationniste d’un « empire » mondial contrôlé par les élites financières et le sionisme, Comprendre l’Empire, et surtout par ses interventions publiques, marquées par un antisémitisme assumé, des propos complotistes et une hostilité déclarée envers les institutions démocratiques.

En parallèle, il a créé en 2011 les Éditions Kontre Kulture, rattachées à son association Égalité & Réconciliation. Cette maison d’édition diffuse non seulement ses propres écrits, mais aussi des textes controversés ou bannis du circuit traditionnel. Elle republie ainsi des auteurs aux positions extrémistes, comme Édouard Drumont, Joseph Goebbels ou l'ancien skinhead Serge Ayoub.

Une vitrine idéologique de son combat, où se croisent critique du capitalisme, rejet de la démocratie libérale et rhétorique antisémite, ce qui a déjà valu à Alain Soral de multiples condamnations judiciaires par le passé.

Crédits photo : David Barber (CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

