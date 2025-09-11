Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet

Akira Mizubayashi : Âme brisée renaît en édition illustrée

Akira Mizubayashi

Akira Mizubayashi a signé l’un de ses récits les plus bouleversants, couronné par le prix des Libraires et lu par des centaines de milliers de lecteurs. Ce roman du souvenir, de la perte et du déracinement revient aujourd’hui dans une édition enrichie, où l’écriture s’accorde aux couleurs et aux formes de grands maîtres de la peinture moderne.

Tout commence à Tokyo, en 1938. Alors que la guerre sino-japonaise ravage la région, trois musiciens chinois amateurs répètent en secret avec Yu, un violoniste japonais passionné. L’harmonie fragile de ce quatuor est brutalement brisée lorsqu’une patrouille de soldats surgit, suspectant une conspiration. Le violon de Yu, instrument précieux et aimé, est réduit en miettes sous leurs yeux. Rei, son jeune fils, témoin caché de la scène, portera à jamais la trace de ce drame inaugural. La fracture intime qui naît ce jour-là façonne son destin, marqué par l’absence, la mémoire douloureuse et la quête impossible de réparation.

Dans ce récit traversé par la musique de Schubert ou de Bach, les sons dialoguent avec les images. Mizubayashi confie avoir toujours écrit en s’appuyant sur des visions précises : un violon fracassé qui évoque les instruments cubistes de Braque, un chien errant rappelant la silhouette solitaire peinte par Goya. Cette dimension visuelle trouve un écho particulier dans l’édition illustrée d’Âme brisée.

Quarante-cinq œuvres du XXe siècle – Matisse, Klee, Picabia, Kandinsky – viennent enrichir la lecture, ajoutant des vibrations chromatiques aux résonances musicales du texte. La présence des toiles de Matisse touche l’auteur d’autant plus qu’elle rejoint un souvenir paternel, intimement lié à son personnage de Yu.

À travers cette rencontre entre littérature, musique et arts plastiques, l’expérience de lecture devient une déambulation sensorielle. Les mots de Mizubayashi se déploient dans une « forêt de couleurs et de formes », invitant chacun à tracer son propre chemin entre mémoire, émotion et beauté.

 
 

#Roman étranger
ActuaLitté

Une michronique de
Auteur invité

Publiée le
11/09/2025 à 17:12

Partager cette chronique sur Bluesky Partager cette chronique sur Mastodon Partager cette chronique sur Linkedin Partager cette chronique par mail
Laisser un commentaire

0 Commentaire

0 Partage

Commenter cet article

 

Ame brisée

Akira Mizubayashi

Paru le 11/09/2025

232 pages

Editions Gallimard

29,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073110091
9782073110091
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.