Akira Mizubayashi : Âme brisée renaît en édition illustrée

Akira Mizubayashi a signé l’un de ses récits les plus bouleversants, couronné par le prix des Libraires et lu par des centaines de milliers de lecteurs. Ce roman du souvenir, de la perte et du déracinement revient aujourd’hui dans une édition enrichie, où l’écriture s’accorde aux couleurs et aux formes de grands maîtres de la peinture moderne.

Tout commence à Tokyo, en 1938. Alors que la guerre sino-japonaise ravage la région, trois musiciens chinois amateurs répètent en secret avec Yu, un violoniste japonais passionné. L’harmonie fragile de ce quatuor est brutalement brisée lorsqu’une patrouille de soldats surgit, suspectant une conspiration. Le violon de Yu, instrument précieux et aimé, est réduit en miettes sous leurs yeux. Rei, son jeune fils, témoin caché de la scène, portera à jamais la trace de ce drame inaugural. La fracture intime qui naît ce jour-là façonne son destin, marqué par l’absence, la mémoire douloureuse et la quête impossible de réparation.

Dans ce récit traversé par la musique de Schubert ou de Bach, les sons dialoguent avec les images. Mizubayashi confie avoir toujours écrit en s’appuyant sur des visions précises : un violon fracassé qui évoque les instruments cubistes de Braque, un chien errant rappelant la silhouette solitaire peinte par Goya. Cette dimension visuelle trouve un écho particulier dans l’édition illustrée d’Âme brisée.

Quarante-cinq œuvres du XXe siècle – Matisse, Klee, Picabia, Kandinsky – viennent enrichir la lecture, ajoutant des vibrations chromatiques aux résonances musicales du texte. La présence des toiles de Matisse touche l’auteur d’autant plus qu’elle rejoint un souvenir paternel, intimement lié à son personnage de Yu.

À travers cette rencontre entre littérature, musique et arts plastiques, l’expérience de lecture devient une déambulation sensorielle. Les mots de Mizubayashi se déploient dans une « forêt de couleurs et de formes », invitant chacun à tracer son propre chemin entre mémoire, émotion et beauté.