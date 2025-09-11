Annoncé pour janvier, le livre de Gisèle Pélicot sortira le 17 février 2026

L’ouvrage, écrit avec la journaliste et romancière Judith Perrignon, sera traduit dans une vingtaine de langues, notamment aux États-Unis où il paraîtra sous le titre, A Hymn to Life, mais aussi le Brésil, le Canada, le Danemark et la Suède. Les droits de traduction ont été négociés par Susanna Lea.

Jusqu’à présent, Gisèle Pelicot « n’a jamais pris la parole », rappelle Flammarion. Elle « a décidé de raconter son histoire avec ses propres mots ». Pour son éditeur, relaie l'AFP, ce témoignage veut dépasser le seul cadre judiciaire : « Elle veut transmettre un message d'espoir à tous ceux et toutes celles qui traversent des épreuves, comme à ceux et celles qui l'ont soutenue au cours de ces semaines d'automne 2024. »

Gisèle Pélicot a également expliqué sa démarche : « Je suis immensément reconnaissante du soutien extraordinaire que j'ai reçu depuis le début du procès. Aujourd'hui, je souhaite raconter mon histoire avec mes propres mots. En partageant ce récit, j’espère transmettre un message d’espoir et de courage à tous ceux qui traversent des épreuves difficiles au cours de leur existence. » Et d'ajouter : « En espérant qu'ils ne ressentent jamais de honte, et, avec le temps, qu'ils puissent même réapprendre à savourer la vie et à trouver la paix. »

Que « la honte » change de camp

Gisèle Pélicot a marqué les esprits par son courage et sa dignité lorsqu’elle a refusé le huis clos du procès de Mazan, préférant que « la honte » change de camp. Devenue une figure internationale de la lutte contre les violences sexuelles, elle prépare aujourd’hui un récit personnel retraçant son histoire et son combat.

Pendant plusieurs mois, plusieurs maisons d’édition se sont disputées les droits de ce témoignage. Trois restaient en lice : Flammarion (Madrigall), Michel Lafon et Robert Laffont (Editis). Fin janvier 2025, la directrice de Flammarion, Sophie de Closets, déclarait avec prudence : « Rien n’est encore signé, les discussions se poursuivent, mais nous serions naturellement très heureux de publier Gisèle Pélicot. »

Une offre concurrente de 1,2 million d’euros aurait été déposée puis refusée par la famille Pélicot. Finalement, c’est l’approche jugée plus humaine et littéraire de Flammarion – incluant l’accompagnement de Judith Perrignon dans l’écriture – qui aurait convaincu.

Selon Paris Match, l’histoire de la septuagénaire, devenue une figure internationale, pourrait également être adaptée à l’écran par HBO, face à Netflix, après un premier documentaire consacré à l’affaire. Mais son avocat a démenti tout accord signé et annoncé envisager des poursuites contre le magazine, qui a publié des photos de sa cliente sans son consentement.

Un procès suivi dans le monde

Durant plusieurs semaines d’audiences, Gisèle Pélicot a dû affronter publiquement ses agresseurs, sous l’œil de médias internationaux tels que The New York Times, The Guardian, El Mundo, Der Spiegel ou The Times. Droguée et violée pendant des années par son mari Dominique Pélicot, qui recrutait des complices sur internet, elle a incarné une résistance courageuse face à l’injustice.

Le 19 décembre 2024, Dominique Pélicot a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle, la peine maximale, sans appel. Parmi les 50 co-accusés, âgés de 27 à 74 ans, les condamnations ont varié de trois ans de prison (dont deux avec sursis) à quinze ans de réclusion. Dix-sept d’entre eux ont choisi de faire appel, ce qui entraînera un second procès fin 2025 à Nîmes.

Cette décision d’ouvrir le procès au public a eu un écho mondial, transformant Gisèle Pélicot en icône féministe et en symbole d’une lutte partagée pour les droits des femmes.

Le procès de Mazan a déjà inspiré plusieurs ouvrages, dont la bande dessinée collective Notre Affaire, parue le 28 août chez l’Iconoclaste, au cœur d’une polémique. Le 29 août, Flore Baudry, ancienne compagne du dessinateur Hippolyte (Frank Meynet), l’a accusé sur les réseaux sociaux de violences conjugales, psychologiques, physiques et sexuelles entre 2009 et 2014.

En parallèle, au dernier festival d’Avignon, une cinquantaine de comédiens – parmi lesquels Ariane Ascaride et Philippe Torreton – ont rendu hommage à Gisèle Pélicot lors d’une soirée de lecture.

La fille de Gisèle Pélicot, Caroline Darian, a joué un rôle actif dans la médiatisation de l’affaire. En avril 2022, elle avait publié chez JC Lattès Et j’ai cessé de t’appeler papa, vendu à plus de 40.000 exemplaires en France avant sa parution en poche chez HarperCollins en 2023. Le livre a été traduit dans plusieurs langues.

Caroline Darian a également signé le documentaire Soumission chimique : pour que la honte change de camp, diffusé sur France TV. Ce film inclut notamment le témoignage de la députée Sandrine Josso, qui avait porté plainte en 2023 contre le sénateur Joël Guerriau.

Crédits photo : W.carter/CC BY-SA 4.0

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com